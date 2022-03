Biến thể "Omicron tàng hình" đang lây lan nhanh: 5 dấu hiệu ở đường ruột có thể cảnh báo nhiễm chủng mới, cẩn thận không thừa

Cách đây vài tháng, giới khoa học đã phát hiện ra biến thể Omicron mới khiến số ca tăng mạnh, kéo theo số người nhập viện tăng theo. Tuy nhiên, Omicron còn sản sinh ra thêm 4 dòng phụ là BA.1, BA.2, BA.1.1.529 và BA.3. Tất cả đều có sự tương đồng về mặt di truyền nhưng biến thể BA.2 là lây lan mạnh nhất, được các chuyên gia gọi là "Omicron tàng hình".

Theo những nghiên cứu tại Nhật Bản, BA.2 có thể gây ra nguy cơ về y tế cao hơn, thậm chí lây lan nhanh hơn biến thể Omicron gốc. Biến thể BA.2 cũng rất khó phát hiện như "họ hàng" của nó, nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì BA.2 sẽ dần thay thế chủng Delta hoàn toàn.

"Omicron tàng hình" đang lây lan cực nhanh và dần dần soán ngôi chủng Delta.

"Theo chúng tôi thì BA.2 lây lan nhanh và mạnh hơn bản gốc là Omicron. Hiện tại mọi người đang theo dõi chặt chẽ biến thể này và sớm tìm ra phương pháp xử lý" - Daniel Rhoads, tiến sĩ kiêm trưởng bộ phận vi sinh tại phòng khám Ohio (Mỹ) chia sẻ.

Trong một báo cáo gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết BA.2 đang là biến thể chủ đạo tại 18 quốc gia. Giới chuyên môn gọi BA.2 là biến chủng tàng hình vì nó không chứa đột biến đặc trưng của Omicron, có thể phát hiện bằng cách xét nghiệm PCR và có khả năng lẩn tránh test nhanh.

WHO cũng xác nhận hồi tháng trước rằng, biến chủng BA.2 này tuy có ưu thế về lây truyền, nhưng lại không gây triệu chứng nặng hơn. Nghiên cứu ban đầu cho thấy BA.2 có khả năng lây lan cao hơn khoảng 30% so với biến thể Omicron gốc.

"Omicron tàng hình" có tốc độ lây lan cực nhanh, cao hơn Delta 30%.

Hiện "Omicron tàng hình" đang gây ra hơn 1/3 số ca nhiễm mới Omicron trên khắp thế giới. Tuy nhiên, một phân tích của Đan Mạch cho thấy tỷ lệ nhập viện do BA.2 không khác so với Omicron gốc, thậm chí là gây bệnh nhẹ hơn so với biến thể Delta. Người đã tiêm vaccine cũng có triệu chứng nhẹ hơn, ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn.

Về nguy cơ tái nhiễm, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Huyết thanh Statens của Đan Mạch - nơi BA.2 đang chiếm thế chủ đạo trong số các ca mắc mới, cho biết những bệnh nhân gần đây nhiễm biến thể Omicron hoặc Delta đều có thể tái nhiễm "Omicron tàng hình".

5 dấu hiệu ở đường ruột có thể cảnh báo nhiễm Omicron tàng hình

Theo Indiatimes đưa tin, nhức đầu, đau/ngứa họng, hắt hơi, chảy nước mũi và đau người là dấu hiệu phổ biến nhất ở người nhiễm biến chủng Omicron. Nhưng Thư viện Y học Quốc gia Mỹ đã phát hiện thêm 2 triệu chứng ở người nhiễm biến thể BA.2, còn được gọi là chủng "Omicron tàng hình", đó là chóng mặt và mệt mỏi.

Ngoài ra, người nhiễm BA.2 có thể gặp phải một số triệu chứng khác, bao gồm: Sốt và đau nhức cơ thể, mất vị giác, ho khan, viêm họng, mỏi cơ, nhịp tim tăng cao và khó thở.

Những người mắc "Omicron tàng hình" thường có dấu hiệu chóng mặt và mệt mỏi.

Chưa hết, những bệnh nhân mắc "Omicron tàng hình" còn có thể dẫn đến 5 triệu chứng về đường ruột, bạn cần cảnh giác nếu gặp phải:

- Buồn nôn

- Tiêu chảy

- Đau bụng

- Ợ nóng

- Đầy hơi

Nguy cơ "Omicron tàng hình" trở thành biến thể mạnh nhất toàn cầu

"Omicron tàng hình" BA.2 hiện đang lây lan cực nhanh ở châu Âu và châu Á, được các chuyên gia dự báo là sẽ "truất ngôi" bản gốc để trở thành biến thể áp đảo toàn cầu. Theo tiến sĩ Dorit Nitzan từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), BA.2 sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế vì gây quá tải do có quá nhiều ca mắc mới.

"Hiện tại rất khó để có thể dự đoán "Omicron tàng hình" sẽ làm thay đổi tổng số ca mắc bệnh hàng ngày như thế nào, vì dòng phụ BA.2 đang lây lan nhanh tại các cộng đồng có độ bao phủ vaccine khác nhau" - Các nhà khoa học của Mỹ chia sẻ.

Sắp tới, nhân loại sẽ phải đối mặt với làn sóng "Omicron tàng hình".

Trước mối đe dọa sức khỏe toàn cầu từ BA.2, các chuyên gia khẳng định tiêm vaccine vẫn là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn bệnh nặng và tử vong. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả của mũi tăng cường trước biến thể "Omicron tàng hình".

Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo bạn nên rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang khi ra ngoài để phòng ngừa mắc bệnh. Tuy "Omicron tàng hình" không độc hơn và gây triệu chứng nặng hơn chủng gốc, nhưng tốc độ lây lan lại quá nhanh. Cần phải phòng ngừa sớm để đề phòng những viễn cảnh xấu hơn.

