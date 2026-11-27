Sau khi lên sóng, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ gây tranh cãi vì thay đổi trọng tâm so với nguyên tác của Mã Bá Dung, bộ phim còn đưa Thành Nghị trở thành tâm điểm chỉ trích. Đảm nhận vai thái tử Chu Chiêm Cơ, nam diễn viên bị chê ngoại hình không phù hợp, gương mặt sưng cứng, dáng vẻ yếu ớt và không có khí chất của một người thừa kế hoàng thất. Thậm chí, nhiều khán giả còn mỉa mai anh diễn thái tử nhưng chẳng khác gì thái giám.

Chu Chiêm Cơ là thái tử nhà Minh, từng theo Chu Đệ chinh chiến phương Bắc, có khả năng cưỡi ngựa, bắn cung và được rèn luyện trong môi trường hoàng gia. Ngay cả khi sống trong cung điện, nhân vật cũng cần toát lên vẻ nhanh nhẹn, sắc sảo và uy nghiêm của một người được đào tạo để kế thừa ngai vàng.

Trong phim, Chu Chiêm Cơ bị ám sát và phải chạy trốn suốt 15 ngày, trải qua hành trình đầy hiểm nguy. Một người liên tục bôn ba, ăn ngủ thất thường và đối mặt với truy sát đáng lẽ phải có vẻ ngoài tiều tụy, phong trần. Thế nhưng, Thành Nghị lại xuất hiện với gương mặt tròn trịa, làn da trắng mịn, gần như không có dấu hiệu của một người vừa trải qua hành trình sinh tử.

Không chỉ gương mặt, mà khi đứng cạnh các diễn viên như Lý Nãi Văn hay Trương Chí Kiên, Thành Nghị càng thiếu phong thái cần có của một thái tử. Dáng đứng thường xuyên co vai, khom lưng, cổ hơi chúi về phía trước khiến nhân vật trông rụt rè, thiếu uy quyền.

Khán giả không đòi hỏi diễn viên phải sở hữu ngoại hình hoàn hảo, nhưng ít nhất cần có sự phù hợp với nhân vật. Một thái tử từng được rèn luyện để chinh chiến không thể chỉ mang dáng vẻ của một công tử sống trong nhung lụa. Sự thiếu tương thích này khiến nhiều người cho rằng Thành Nghị chưa thực sự chuẩn bị ngoại hình và thể trạng cho vai diễn. Trong khi đó, việc điều chỉnh hình thể, phong thái cho phù hợp với nhân vật vốn là yêu cầu cơ bản của nghề diễn, đặc biệt với những dự án chính kịch được đầu tư lớn.

Đáng nói, đài từ của Thành Nghị tiếp tục là điểm yếu bị khán giả nhắc đến. Giọng nói của anh bị nhận xét là khó nghe, thiếu độ vang, phát âm không rõ và thường tạo cảm giác như đang ngậm vật trong miệng. Những câu thoại thể hiện mệnh lệnh của thái tử thiếu sức nặng, còn khi đối đầu với người khác, giọng nói cũng không tạo được cảm giác áp đảo. Trong một bộ phim sử dụng lời thoại gốc, hạn chế này càng dễ bị nhận ra khi đặt cạnh những diễn viên thực lực trong dàn cast.

Biểu cảm của Thành Nghị cũng không khá hơn. Ngôi sao sinh năm 1990 thường xuyên bị chê chỉ sử dụng một số biểu cảm quen thuộc như nhíu mày, mím môi, trợn mắt. Dù nhân vật rơi vào tình huống nguy hiểm, chứng kiến cảnh dân chúng chịu khổ hay phát hiện bị phản bội, nét mặt của anh vẫn thiếu sự biến hóa. Thay vì thể hiện một thái tử đang dần trưởng thành qua nghịch cảnh, Thành Nghị lại khiến người xem có cảm giác nhân vật đứng ngoài câu chuyện.

Sự chênh lệch càng rõ khi anh diễn chung với các diễn viên gạo cội. Chỉ bằng ánh mắt, nhịp ngắt câu hay một cử chỉ nhỏ, Trương Chí Kiên và Lý Nãi Văn đã tạo được sức hút cho nhân vật. Trong khi đó, Thành Nghị thường bị nhận xét là không bắt được nhịp cảm xúc của bạn diễn, khiến những cảnh đối thoại thiếu sức căng. Thành ra, cư dân mạng cho rằng trong dàn diễn viên của Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, diễn xuất của Thành Nghị là tệ nhất.

Một dự án được đầu tư 300 triệu tệ (khoảng 1170 tỷ đồng) như Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, lại có nền tảng phát sóng lớn cùng dàn diễn viên nổi tiếng vốn đã mang đến nhiều lợi thế. Nhưng danh tiếng của ê-kíp và quy mô đầu tư không thể thay thế sự phù hợp giữa diễn viên với nhân vật. Với vai Chu Chiêm Cơ, Thành Nghị đang phải đối diện câu hỏi lớn về sự chuẩn bị và trách nhiệm nghề nghiệp. Nếu không thể khiến khán giả tin mình là một thái tử, liệu anh có thực sự gánh vác được vai trò nam chính của một bộ phim chính kịch?