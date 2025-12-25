"Biển người" ùn ùn đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội và Nhà thờ Đức Bà TPHCM trong đêm Giáng sinh
Tối 24/12, trong tiết trời se lạnh, nhiều người dân đã tập trung tới một số nhà thờ, các điểm vui chơi công cộng ở trung tâm thành phố Hà Nội để đón Giáng sinh.
Tối 24/12, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố để hòa mình vào không khí Giáng sinh. Từ khoảng 19h, nhiều tuyến phố và địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã… bắt đầu rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ khi lượng người đổ về ngày càng tăng.
Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Đặc biệt, tại các khu vực có nhà thờ như Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long…, không gian được trang trí công phu với hang đá, cây thông Noel lấp lánh sắc màu. Nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến các nhà thờ, xóm đạo để tham quan, chụp ảnh, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh an lành.
Trên phố Hàng Mã dịp Giáng sinh năm nay, dễ dàng bắt gặp những gian hàng trang trí Giáng sinh được bày biện ngăn nắp, bắt mắt. Ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy… tạo nên một không gian lung linh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước.
Thay cho cảnh chen chúc dưới lòng đường giữa dòng xe cộ, người dân có thể thong thả dạo phố, chụp ảnh, mua sắm trong không gian rộng rãi.
Tại TP.HCM, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ như Nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza (quận 1) để chào đón Giáng sinh. Từ khoảng 17h, nhiều tuyến đường bắt đầu tắc nghẽn vì lưu lượng xe cộ quá đông.
20h20, Tại khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), xe cộ di chuyển chậm do lượng người đổ về đông để đi lễ nhà thờ và tham quan, ngắm nhìn các hang đá được trang trí phục vụ mùa Giáng sinh.
20h45, Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường niên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc trong đêm Giáng sinh, thu hút đông đảo giáo dân đến dự lễ, cùng dòng người tấp nập là du khách và giới trẻ đổ về vui chơi, dạo phố.
Không khí nơi đây rộn ràng nhưng ấm áp, ánh đèn trang trí lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp khu vực. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đi chơi, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cuối năm, trong khi các cặp đôi tay trong tay dạo quanh nhà thờ, tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh an lành giữa lòng Thủ đô.
20h50, Bắt trend chụp ảnh đường phố dịp Giáng sinh, nam thanh niên sinh năm 2003 kiếm tiền triệu mỗi ngày
Bắt nhịp nhanh với trend đang gây sốt, Nguyễn Hữu Duy (sinh năm 2003) bất ngờ “đổi gió” khi mang máy ảnh ra đường và thu về nguồn thu không hề nhỏ. Duy cho biết ban đầu chỉ định thử cho vui vì thấy trào lưu này đang hot, ai ngờ càng chụp càng đông khách.
“Đứng vài hôm là thấy rõ luôn, khách thấy chỗ đông người là tò mò ghé lại. Có hôm chụp liên tục, gần như không có thời gian nghỉ tay,” Duy chia sẻ.
Nhờ lượng khách ổn định, mỗi ngày Duy có thể bỏ túi từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Bình thường, chàng trai sinh năm 2003 vẫn theo công việc chụp show, còn việc “bắt trend” này được xem như khoản thu nhập thêm khá hời.
Về mức giá, Duy đưa ra lựa chọn phù hợp với nhiều người: 20.000 đồng cho một tấm, 50.000 đồng cho combo 3 tấm, và 100.000 đồng nếu khách muốn lấy trọn bộ ảnh gốc.
21h, Khu vực Nhà thờ Tân Định chật kín người dân và giáo dân tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh, không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng giữa phố phường.
21h20, khi không khí Giáng sinh đang rộn ràng khắp các tuyến phố, TP.HCM bất ngờ xuất hiện những cơn mưa nhỏ.
Dưới màn mưa lất phất, có người vẫn nán lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc Noel hiếm hoi trong mưa, trong khi nhiều gia đình vội vàng ôm con, che áo mưa, nhanh chân rời đi giữa dòng người đông đúc.
23h, Quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà – nơi được mệnh danh là "trái tim Noel" của thành phố – vẫn có rất đông các bạn trẻ, nhiều "nàng thơ" say mê tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh lung linh.
23h10, Hồ Gươm - Tháp Rùa đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật
Tối ngày 24/12, không gian Hồ Gươm – Tháp Rùa được khoác lên mình diện mạo mới với chương trình chiếu sáng nghệ thuật rực rỡ, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, thưởng lãm trong không khí Giáng sinh.
