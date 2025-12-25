Tối 24/12, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố để hòa mình vào không khí Giáng sinh. Từ khoảng 19h, nhiều tuyến phố và địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn, phố Hàng Mã… bắt đầu rơi vào tình trạng đông đúc, ùn ứ khi lượng người đổ về ngày càng tăng.

Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh, ấm áp. Đặc biệt, tại các khu vực có nhà thờ như Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long…, không gian được trang trí công phu với hang đá, cây thông Noel lấp lánh sắc màu. Nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến các nhà thờ, xóm đạo để tham quan, chụp ảnh, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh an lành.

Tối 24/12, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đi chơi từ sớm để tận hưởng không khí Giáng sinh, đồng thời tránh cảnh đông đúc, chen chúc vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Lê Trung

Gia đình cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, ấm áp trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Lê Trung

Trong đêm Giáng sinh, nhiều người dân đã đến các nhà thờ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện và tận hưởng không khí thiêng liêng, an lành.

Trên phố Hàng Mã dịp Giáng sinh năm nay, dễ dàng bắt gặp những gian hàng trang trí Giáng sinh được bày biện ngăn nắp, bắt mắt. Ông già Noel, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy… tạo nên một không gian lung linh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước.

Thay cho cảnh chen chúc dưới lòng đường giữa dòng xe cộ, người dân có thể thong thả dạo phố, chụp ảnh, mua sắm trong không gian rộng rãi.

Con phố đông đúc một thời nay trở nên sáng sủa, trật tự hơn.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check in trong đêm Giáng sinh

Trong đêm Giáng sinh ấy, dòng người tấp nập đổ về phố Hàng Mã khiến bầu không khí trở nên vô cùng sôi động và ấm áp

Tuy nhiên so với mọi năm, dịp Giáng sinh năm nay tuyến phố Hàng Mã vắng vẻ, thưa thớt hơn

Tại TP.HCM, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ như Nhà thờ Đức Bà, Diamond Plaza (quận 1) để chào đón Giáng sinh. Từ khoảng 17h, nhiều tuyến đường bắt đầu tắc nghẽn vì lưu lượng xe cộ quá đông.

Hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng rực rỡ chào đón Giáng sinh 2025

Đặc biệt, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà - nơi được trang hoàng 500 km dây đèn LED sáng rực - thu hút rất đông người dân đến ngắm nhìn, chụp ảnh check-in

Đặc biệt, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà - nơi được trang hoàng 500 km dây đèn LED sáng rực - thu hút rất đông người dân đến ngắm nhìn, chụp ảnh check-in

20h20, Tại khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), xe cộ di chuyển chậm do lượng người đổ về đông để đi lễ nhà thờ và tham quan, ngắm nhìn các hang đá được trang trí phục vụ mùa Giáng sinh.

Dưới ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, xóm đạo Phạm Thế Hiển chật kín người dân đi lễ, xe cộ nối dài chậm rãi giữa không khí Noel ấm áp. Ảnh: Quân

Khu vực để xe chật kín các phương tiện, đường phố bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ

Dòng xe nối dài, di chuyển chậm trên phố khi lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Ảnh: Quân

20h45, Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội như thường niên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc trong đêm Giáng sinh, thu hút đông đảo giáo dân đến dự lễ, cùng dòng người tấp nập là du khách và giới trẻ đổ về vui chơi, dạo phố.

Không khí nơi đây rộn ràng nhưng ấm áp, ánh đèn trang trí lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp khu vực. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đi chơi, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cuối năm, trong khi các cặp đôi tay trong tay dạo quanh nhà thờ, tận hưởng trọn vẹn không khí Giáng sinh an lành giữa lòng Thủ đô.

Ánh đèn lung linh trước Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo giáo dân, gia đình và các cặp đôi cùng hòa vào không khí Giáng sinh rộn ràng, ấm áp giữa những ngày cuối năm. Ảnh: Lê Trung

Em bé thích thú khi được gặp ông già Noel, ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ giữa không khí Giáng sinh rộn ràng

Các cặp đôi tay trong tay dạo bước trước Nhà thờ Lớn, tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp, lãng mạn giữa phố phường Hà Nội

20h50, Bắt trend chụp ảnh đường phố dịp Giáng sinh, nam thanh niên sinh năm 2003 kiếm tiền triệu mỗi ngày

Bắt nhịp nhanh với trend đang gây sốt, Nguyễn Hữu Duy (sinh năm 2003) bất ngờ “đổi gió” khi mang máy ảnh ra đường và thu về nguồn thu không hề nhỏ. Duy cho biết ban đầu chỉ định thử cho vui vì thấy trào lưu này đang hot, ai ngờ càng chụp càng đông khách.

“Đứng vài hôm là thấy rõ luôn, khách thấy chỗ đông người là tò mò ghé lại. Có hôm chụp liên tục, gần như không có thời gian nghỉ tay,” Duy chia sẻ.

Nhờ lượng khách ổn định, mỗi ngày Duy có thể bỏ túi từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Bình thường, chàng trai sinh năm 2003 vẫn theo công việc chụp show, còn việc “bắt trend” này được xem như khoản thu nhập thêm khá hời.

Về mức giá, Duy đưa ra lựa chọn phù hợp với nhiều người: 20.000 đồng cho một tấm, 50.000 đồng cho combo 3 tấm, và 100.000 đồng nếu khách muốn lấy trọn bộ ảnh gốc.

Bắt trend chụp ảnh đường phố dịp Giáng sinh, nam thanh niên sinh năm 2003 thu hút đông khách giữa phố đông người. Ảnh: Di Anh

Giữa không khí Giáng sinh nhộn nhịp, chàng trai 2003 mang máy ảnh ra đường và có thêm nguồn thu mỗi ngày.

21h, Khu vực Nhà thờ Tân Định chật kín người dân và giáo dân tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh, không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng giữa phố phường.

21h20, khi không khí Giáng sinh đang rộn ràng khắp các tuyến phố, TP.HCM bất ngờ xuất hiện những cơn mưa nhỏ.

Dưới màn mưa lất phất, có người vẫn nán lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc Noel hiếm hoi trong mưa, trong khi nhiều gia đình vội vàng ôm con, che áo mưa, nhanh chân rời đi giữa dòng người đông đúc.

Mưa lất phất đêm Noel, người dân TP.HCM vội vã ôm con rời khu vực vui chơi. Ảnh: Di Anh

Người dân che ô, khoác áo mưa di chuyển giữa cơn mưa bất chợt trong đêm Giáng sinh

Một số bạn trẻ vẫn tranh thủ lưu lại khoảnh khắc Giáng sinh dù trời đổ mưa.

23h, Quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà – nơi được mệnh danh là "trái tim Noel" của thành phố – vẫn có rất đông các bạn trẻ, nhiều "nàng thơ" say mê tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh lung linh.

Dù đông đúc, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà vẫn là điểm check-in được giới trẻ yêu thích mỗi mùa Noel.

Giữa không khí Noel rộn ràng, các “nàng thơ” vẫn say mê tạo dáng chụp ảnh quanh Nhà thờ Đức Bà.

23h10, Hồ Gươm - Tháp Rùa đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật



Tối ngày 24/12, không gian Hồ Gươm – Tháp Rùa được khoác lên mình diện mạo mới với chương trình chiếu sáng nghệ thuật rực rỡ, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, thưởng lãm trong không khí Giáng sinh.

Hồ Gươm - Tháp Rùa đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật

Chương trình Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa là hoạt động hưởng ứng cho chuỗi chương trình văn hóa – nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Không gian chiếu sáng được tổ chức với mục tiêu tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần mang lại không khí đón năm mới an lành, ấm áp, phù hợp với sinh hoạt đô thị của khu vực trung tâm. Ảnh: Lê Trung

Trong đêm Giáng sinh, Tháp Rùa khoác lên mình tấm áo rực rỡ với hệ thống ánh sáng được bố trí công phu, tạo nên điểm nhấn lung linh giữa không gian Hồ Gươm, thu hút sự quan tâm và chiêm ngưỡng của đông đảo người dân và du khách.



