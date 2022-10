Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp gây mưa nguy hiểm cho miền Trung

Mưa đặc biệt lớn quay trở lại miền Trung

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã trải qua một đợt mưa rất to, lượng mưa lớn nhất đo được lên gần 600mm tại nhiều địa phương như Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam... Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cùng với đó sạt lở đất cũng đã xảy ra nhiều địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Đến ngày 12/10, mưa tại các tỉnh Trung và Trung Bộ; Tây Nguyên giảm dần. Tuy nhiên, theo dự báo, mưa lớn sẽ quay trở lại các khu vực này vào ngày 13/10.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 13/10 đến ngày 14/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.

Mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến ngày 16/10.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo, đây là một đợt mưa lớn, phức tạp.



Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

Hồi 13 giờ ngày 12/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2-14,2 độ Vĩ Bắc; 116,3-118,3 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Cảnh báo mưa tới 600mm ở miền Trung và Tây Nguyên

Trong khoảng từ đêm 13-16/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành ATNĐ

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành ATNĐ và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên:

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích PCTT kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có mưa lớn.

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ 114,0 đến 118,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo thông báo, hướng dẫn tàu thuyền; rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.