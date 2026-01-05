Biến đầu năm: Tài tử đình đám nguy cơ vướng lao lý vì quấy rối tình dục online, danh tính nạn nhân gây sốc

Ngay đầu năm mới, nam diễn viên Thái Lan Dome Pakorn Lam đã phải đăng video xin lỗi sau khi để lại lời quấy rối tình dục online. Người bị quấy rối là Yosuda Keyurapan (biệt danh Jinnie), 26 tuổi và là con gái của chính trị gia Sudarat Keyuraphan. Được biết, Dome Pakorn Lam đã bình luận khiếm nhã vào 1 bức ảnh Yosuda Keyuparan chụp chung với bạn và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video xin lỗi, nam diễn viên cho biết bản thân say rượu khi bình luận và không biết rõ nạn nhân bị quấy rối là ai. Dome Pakorn Lam nói những trò đùa thô tục về ảnh phụ nữ là chuyện thường tình giữa bạn bè của anh. Nhưng sau đó, nam diễn viên lại lấp liếm nói rằng mình không nhớ gì vì có nhiều quản lý cùng sử dụng tài khoản mạng xã hội.

Dome Pakorn Lam phải đăng video xin lỗi. Ảnh: Instagram

"Tôi đã rất sốc khi biết sự thật. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ nhờ nhóm của mình liên hệ trực tiếp với cô Yosuda Keyurapan để xin lỗi cô ấy" - Dome Pakorn Lam khẩn khoản.

Yosuda Keyurapan đáp lại bằng cách nói cô rất tổn thương và thất vọng. "Hành vi như vậy phản ánh một tư duy không tôn trọng người khác — đặc biệt là khi nó đến từ những nhân vật công chúng có tầm ảnh hưởng trong xã hội". Yosuda Keyurapan nói thêm rằng cô lên tiếng để bảo vệ phẩm giá của mình và của tất cả phụ nữ: "Những lời lẽ quấy rối hoặc hạ thấp nhân phẩm không nên được xem là chuyện bình thường".

Nạn nhân bị quấy rối là chính trị gia 26 tuổi Yosuda Keyurapan. Ảnh: Khao Sod

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hoàng gia Thái Lan công bố sửa đổi Bộ luật Hình sự vào ngày 29/12. Giờ đây, luật pháp Thái Lan chính thức định nghĩa quấy rối tình dục là một tội hình sự thay vì một vi phạm nhỏ. Luật sửa đổi hiện bao gồm cả hành vi quấy rối được thực hiện thông qua máy tính, viễn thông hoặc thiết bị điện tử khi hành vi đó gây ra đau khổ, nhục nhã, sợ hãi hoặc bất an về tình dục.

Đến ngày 30/12, đại diện pháp lý của Đảng Người Thái - Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại nam diễn viên Dome Pakorn Lam lên Sở cảnh sát Phahonyothin. Mặc dù Yosuda Keyurapan không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đại diện cho biết họ muốn có hành động pháp lý để ngăn chặn những hành vi tương tự, đặc biệt là từ những người nổi tiếng - những người cần phải tuân thủ các chuẩn mực cao hơn.

Hiện tại cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và đang chờ thêm lời khai để xác định thẩm quyền trước khi triệu tập thêm nhân chứng. Yosuda Keyurapan nói với các điều tra viên rằng cô sẽ sẵn sàng để thẩm vấn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều người ủng hộ xử nghiêm nam diễn viên Dome Pakorn Lam, phản ánh những nỗ lực tăng cường bảo vệ phụ nữ trong xã hội Thái Lan.

Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc này. Ảnh: Instagram

Dome Pakorn Lam sinh năm 1979, là một trong những ngôi sao đa tài và có sức ảnh hưởng lớn tại Tbiz. Anh được người hâm mộ và truyền thông ưu ái đặt cho biệt danh "Vampire của Thái Lan" hay "Nam thần không tuổi". Mang trong mình ba dòng máu Thái Lan, Đức và Singapore, Dome sở hữu gương mặt lai ấn tượng cùng chiều cao lý tưởng, giúp anh duy trì sức hút suốt hơn 3 thập kỷ hoạt động.

Hành trình nghệ thuật của Dome Pakorn Lam bắt đầu từ rất sớm và trải qua nhiều giai đoạn. Anh bén duyên với nghệ thuật từ năm 4 tuổi qua các quảng cáo thương mại. Đến tuổi thiếu niên, Dome trở thành ca sĩ độc quyền của "ông lớn" RS Promotion và nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ với những bản hit đình đám. Sau này, anh thành lập ban nhạc rock Nologo và tự lập công ty giải trí riêng mang tên Iconic Records, khẳng định tư duy âm nhạc hiện đại và cá tính.

Sau đó, Dome lấn sân sang phim ảnh và gặt hái thành công vang dội. Vai diễn ấn tượng nhất phải kể đến chàng ma cà rồng Traipoom trong bộ phim Rak Mai Mee Wan Tay (Tình yêu bất tử) đóng cùng người yêu cũ Ploy Chermarn. Bộ phim không chỉ gây bão về tỉ suất người xem mà còn củng cố thương hiệu "Vampire" cho riêng anh. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Tawan Tor Saeng hay bản nhạc kịch Lanna.

Ngoài ra nhờ ngoại hình cực phẩm, Dome luôn là gương mặt đại diện của các thương hiệu xa xỉ và xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang hàng đầu. Tuy nhiên với ồn ào quấy rối tình dục online này, Dome Pakorn Lam có nguy cơ vướng lao lý và lung lay sự nghiệp xây dựng suốt 3 thập kỷ qua.

Ảnh: Instagram

Dome Pakorn Lam là ngôi sao đình đám Tbiz. Ảnh: Instagram

Nguồn: Khaosod