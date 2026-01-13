Hệ thống nội tiết được ví như "nhạc trưởng" của cơ thể, gồm các tuyến sản xuất hormone điều hòa chuyển hóa, tăng trưởng, sinh sản và nhiều chức năng sống quan trọng. Khi hệ thống này rối loạn, hàng loạt cơ quan có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, nhiều bệnh nội tiết diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua. Khi không được chẩn đoán và điều trị đúng, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm.

Đái tháo đường là bệnh nội tiết phổ biến với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Biến chứng cấp tính gồm hạ đường huyết nặng, nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu, có thể dẫn đến hôn mê, tử vong nếu không xử trí kịp thời. Về lâu dài, bệnh gây tổn thương tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột quỵ), suy thận mạn, mù lòa do bệnh võng mạc, tổn thương thần kinh và nhiễm trùng tái diễn.

Các bệnh tuyến giáp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cường giáp có thể gây cơn bão giáp với sốt cao, loạn nhịp tim, suy tim và tử vong. Trong khi đó, suy giáp kéo dài làm suy giảm trí nhớ, trầm cảm, rối loạn chuyển hóa, suy tim, rối loạn sinh sản; trẻ em có nguy cơ chậm phát triển trí tuệ.

Bệnh tuyến thượng thận như hội chứng Cushing gây tăng huyết áp, loãng xương, đái tháo đường, nhiễm trùng nặng. Đặc biệt, suy thượng thận cấp là tình trạng cấp cứu với biểu hiện tụt huyết áp, rối loạn điện giải, có thể dẫn đến sốc và tử vong.

Rối loạn tuyến yên và hormone sinh dục có thể gây mù lòa do chèn ép thần kinh thị, vô sinh, loãng xương sớm, béo phì và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu.

Trước những nguy cơ trên, Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo người dân cần đi khám chuyên khoa nội tiết khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sụt hoặc tăng cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, run tay, hồi hộp, khát nhiều, tiểu nhiều… Việc khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh là yếu tố then chốt giúp phát hiện sớm bệnh và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.