BIDV thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo BIDV, kẻ gian thường kết hợp nhiều kênh liên lạc như tin nhắn SMS, email, cuộc gọi, mạng xã hội, mã QR hoặc đường link giả mạo để dụ khách hàng cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, bao gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV hoặc mã OTP xác thực giao dịch. Mục đích của các hành vi này là liên kết trái phép thẻ ngân hàng với các ví điện tử như Apple Pay hoặc Google Pay do đối tượng kiểm soát, từ đó thực hiện các giao dịch gian lận.

BIDV đã phát đi thông báo tới khách hàng về thông tin mới. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, đối tượng đã có sẵn thông tin thẻ bị đánh cắp từ trước và chỉ cần lừa khách hàng cung cấp mã OTP để hoàn tất việc liên kết thẻ vào ví điện tử. Khi đó, dù không trực tiếp cung cấp thông tin thẻ, khách hàng vẫn có nguy cơ mất tiền.

BIDV nhấn mạnh, việc cung cấp mã OTP xác thực liên kết ví điện tử đồng nghĩa với việc cho phép người khác sử dụng thẻ. Do đó, chỉ cần để lộ mã OTP, rủi ro bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản vẫn có thể xảy ra.

Ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hoặc mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả qua điện thoại, tin nhắn, email, mạng xã hội hay website. Các tin nhắn hoặc email chứa mã OTP do BIDV gửi đều nêu rõ mục đích sử dụng, bao gồm nội dung xác thực liên kết ví Apple Pay hoặc Google Pay, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra và nhận diện.

Để phòng tránh rủi ro, BIDV khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện liên kết ví điện tử thông qua ứng dụng BIDV Smart Banking hoặc ứng dụng ví điện tử chính chủ được cài đặt trên thiết bị cá nhân. Khách hàng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn OTP và chỉ nhập mã khi chính mình trực tiếp thực hiện thao tác liên kết hoặc giao dịch liên quan đến thẻ.

Trong mọi trường hợp không tự khởi tạo yêu cầu liên kết ví hoặc giao dịch thẻ, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời, người dùng nên thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị và ví điện tử đã liên kết thẻ trên ứng dụng BIDV Smart Banking; nếu phát hiện thiết bị hoặc ví không xác định, cần xóa ngay để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay hotline BIDV hoặc đến chi nhánh BIDV gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.