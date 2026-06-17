BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2: Bước nhảy vọt từ khát vọng và bản lĩnh của người Việt

Hành trình của D-Joy Pickleball Tour đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy trí tuệ và năng lực tổ chức của người Việt hoàn toàn đủ sức xây dựng những sân chơi thể thao đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của quốc tế.

BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 21/6 tại cụm sân D-Joy Pickleball Nam Sài Gòn.

Sức hút vượt biên giới

Sự chuyên nghiệp và uy tín tạo nên thương hiệu của D-Joy đã tạo ra một làn sóng thu hút mạnh mẽ, khiến số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia không ngừng tăng qua từng chặng đấu. Ở chặng Leg 2 năm 2026 này, giải đấu ghi nhận cột mốc kỷ lục mới với hơn 1.500 lượt đăng ký thi đấu và quy tụ hơn 800 VĐV tranh tài.

Đặc biệt, tính chất toàn cầu của giải được khẳng định khi có đến hơn 25% tổng số lượng VĐV là người nước ngoài, đại diện cho hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ về bộ môn này như Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ...

Sự góp mặt của dàn siêu sao trong nước và thế giới như Quang Dương, Phúc Huỳnh, Jack Munro, Megan Fudge, Harsh Mehta, Trịnh Linh Giang, Đắc Tiến... hứa hẹn mang đến những trận so tài "nghẹt thở".

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho các tay vợt cũng như người hâm mộ, thời gian thi đấu đã được kéo dài lên 5 ngày - nhiều hơn các chặng trước 1 ngày.

Giải thưởng hạng mục Pro tại Leg 2 năm 2026 được điều chỉnh tăng so với chặng mở màn, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh của giải đấu.

Đầu tư chuẩn hóa chuyên môn bằng hệ sinh thái công nghệ đỉnh cao

Để vận hành một bộ máy khổng lồ tầm cỡ thế giới, Ban tổ chức D-Joy Pickleball Tour đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và chuyên môn, thiết lập những chuẩn mực quốc tế chưa từng có tại Việt Nam:

Hệ thống Stupa Sports & Livestream: Giải đấu nâng tầm trải nghiệm người xem qua việc bắt tay cùng Stupa Sports để triển khai công nghệ thống kê và đồ họa 2D, 3D ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Powered 2D & 3D Statistics & Graphics) xuyên suốt giải đấu, đi kèm chất lượng livestream sắc nét từng góc máy.

Hệ thống đánh giá DUPR: Sự hợp tác chặt chẽ cùng DUPR giúp kiểm tra, đánh giá chính xác trình độ và chuẩn hóa điểm số quốc tế cho các VĐV tham gia.

Trọng tài quốc tế từ APP Tour: Đích thân ông Byron Freso - Giám đốc Quốc tế Đào tạo & Trọng tài APP, Giảng viên cấp cao của USA Pickleball với hơn 12 năm kinh nghiệm sẽ đảm nhiệm vai trò Trọng tài trưởng, bảo chứng cho sự công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Hệ thống VAR tự động: Đẩy mạnh ứng dụng AI với hệ thống VAR tự động sử dụng từ 9 đến 11 camera ultra slow-motion xung quanh sân. Công nghệ tự động xử lý và hiển thị kết quả quỹ đạo bóng ngay lập tức mà không cần trọng tài video can thiệp.

Ông Byron Freso (bên trái) - Trọng tài trưởng giải đấu, phụ trách công tác đào tạo và chuẩn bị chuyên môn trước giải.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính công bằng, Ban tổ chức cũng triển khai quy trình bắt buộc kiểm tra chất lượng vợt đối với các VĐV tham dự nội dung Pro trước khi các trận đấu chính thức bắt đầu.

Sự đồng hành chiến lược của các thương hiệu lớn

Sức hấp dẫn đỉnh cao của giải đấu còn được bảo chứng bởi tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và quà tặng. Riêng nội dung Pro được đầu tư mạnh mẽ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng nhằm thúc đẩy tinh thần quyết chiến của các tay vợt.

Thành công và quy mô vững chắc của giải đấu có sự đóng góp vô cùng quan trọng từ các đơn vị đối tác. Đặc biệt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) song hành cùng giải đấu với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng, mang theo thông điệp đầy ý nghĩa "Vững bước tiên phong, Đồng hành phát triển". Sự đồng hành chiến lược này thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc thúc đẩy phong trào thể thao, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, kết nối và phát triển bền vững.

Không chỉ là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, BIDV còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội trên cả nước. Việc trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 tiếp tục thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam.

BIDV còn mang đến giải đấu không gian trải nghiệm dành cho vận động viên và người hâm mộ tại khu vực sự kiện. Gian hàng BIDV giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số nổi bật, đồng thời triển khai nhiều hoạt động tương tác, ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người tham dự và tạo thêm điểm nhấn bên lề giải đấu.

BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 là minh chứng cho sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản của Ban tổ chức và sự đồng hành của BIDV cùng các đối tác uy tín, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào pickleball phát triển, khơi dậy tinh thần chinh phục và tạo động lực để các vận động viên Việt Nam vươn tới những chuẩn mực quốc tế.

BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 thu hút hơn 1.500 lượt đăng ký, tăng hơn 15% so với Leg 1.

Bên cạnh Nhà tài trợ Danh xưng BIDV, giải đấu còn nhận được sự đồng hành truyền thông của HTV Thể Thao và HTV-TMS cùng hàng loạt các thương hiệu uy tín hàng đầu gồm: Tập đoàn TTC, Facolos - Đơn vị tài trợ bóng thi đấu chính thức, Vietnam Airlines - Nhà tài trợ vận chuyển duy nhất, Coca-Cola - Đơn vị tài trợ nước giải khát, Coolmate - Đơn vị tài trợ trang phục, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - Đơn vị bảo trợ y tế, Jogarbola - Đơn vị tài trợ thể thao và các nhà tài trợ đồng hành Vloop, Joma, Grand Castella, Wika, Potato Clothing, Kaiwin, Stupa Sports, Dasin, Extiaxil,…

BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 sẽ là chặng bản lề chiến lược giúp các VĐV tích lũy kinh nghiệm, khẳng định phong độ và bứt phá thứ hạng nhằm hướng đến giải đấu Vietnam Masters 2026 vào tháng 11 năm nay.