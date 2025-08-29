Bia hơi Hà Nội – Tự hào thương hiệu Quốc gia

Hòa nhịp cùng thời đại, nét đẹp văn hóa ấy tiếp tục lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc, được hàng nghìn bạn bè quốc tế đón nhận.

Một biểu tượng văn hóa – Một phần ký ức Việt

Có những điều thuộc về Hà Nội, đi qua năm tháng mà không hề phai nhạt. Như những con phố nhỏ rợp bóng cây, như tiếng leng keng của tàu điện cũ, như mùi cốm mới đầu mùa... Và trong mạch ký ức đó, có một hương vị rất riêng, một hình ảnh rất đỗi thân thương đã gắn bó với bao thế hệ người Việt – đó là Bia Hơi Hà Nội.

Nhắc đến Bia Hơi Hà Nội là nhắc đến một phần đời sống, là những chiều hè rực nắng, ngồi bên bạn bè dưới mái hiên quán quen, nâng ly cụng nhau tiếng cười vang giữa phố xá đông đúc. Là bọt bia trắng mịn bên miệng cốc, là thứ vị thanh nhẹ, tươi mát, sảng khoái đầy khác biệt. Có những mối quan hệ được bắt đầu từ một cốc bia, có những mối thân tình được gìn giữ cũng nhờ vào cốc bia mộc mạc ấy.

2025 – Cột mốc của niềm kiêu hãnh

Năm 2025, Bia Hơi Hà Nội chính thức được công nhận là Thương hiệu Quốc gia – một danh hiệu danh giá do Chính phủ trao tặng cho những thương hiệu tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản sắc và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Việc được lựa chọn trong số hàng trăm thương hiệu trên cả nước cho thấy Bia Hơi Hà Nội đã và đang vượt qua ranh giới của một sản phẩm tiêu dùng thông thường, để trở thành một đại diện xứng đáng cho tinh thần Việt Nam – bản sắc Việt Nam – niềm tự hào của người Việt.

Thức quà đặc biệt từ vị bia nguyên bản

Điều làm nên sự khác biệt và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người thưởng thức chính là hương vị nguyên bản của Bia Hơi Hà Nội. Ít ai biết rằng, chủng men có truyền thống trăm năm của Bia Hơi Hà Nội đã có lịch sử từ những năm 1890. Trải qua hơn một trăm năm, chủng men ấy vẫn được Bia Hơi Hà Nội trân trọng gìn giữ tại ngân hàng men hàng đầu châu Âu, bảo quản nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính sự kỳ công này đã giữ trọn hương vị đặc trưng của Bia Hơi Hà Nội dù hơn một thế kỷ đã trôi qua.

Bên cạnh đó, công nghệ lọc kép làm lạnh sâu cũng là một bí quyết tạo nên hương vị nguyên bản cho Bia Hơi Hà Nội. Quá trình làm lạnh nhanh đến âm độ C không chỉ giữ cho bia luôn tươi mát mà còn giúp Bia Hơi Hà Nội sở hữu sắc vàng trong óng ánh đẹp mắt, mang theo cảm giác "thuần Việt" khó nhầm lẫn.

Có thể nói, Bia Hơi Hà Nội là một thành tựu sáng tạo độc đáo, một sản phẩm khác biệt và độc đáo, được tạo ra từ bàn tay và khối óc của người Việt Nam. Không vay mượn hay lai tạp, Bia Hơi Hà Nội luôn giữ cho mình một hương vị nguyên bản không thể trộn lẫn, chiếm trọn tình cảm và sự ủng hộ của hàng triệu người Việt Nam – điều mà ít có thương hiệu bia nào tại Việt Nam làm được.

Khẳng định bản sắc – Lan tỏa niềm tự hào

Không ồn ào, không hào nhoáng nhất thời, sự đặc biệt của Bia Hơi Hà Nội nằm ở cái mộc mạc nhưng tinh tế, cái bình dị nhưng sâu lắng, là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hà Nội.

Dạo quanh phố phường Hà Nội, ta có thể dễ dàng nhận ra sắc vàng đỏ rực rỡ của Bia Hơi Hà Nội. Từ trưa hè đến tối se lạnh, tiếng cụng ly, tiếng cười nói đã thành âm thanh đặc trưng của Thủ đô. Bia Hơi Hà Nội đã tạo nên văn hóa uống bia hơi độc đáo, để người ta tìm đến không chỉ vì hương vị mà còn để có không gian thư giãn, chia sẻ câu chuyện đời thường. Lắng đọng qua thời gian, vượt qua khoảng cách địa lý, Bia Hơi Hà Nội được chào đón trên khắp mọi miền, được nâng tầm trở thành một trong những đặc sản ẩm thực Quốc gia, tự hào là "Đại sứ văn hóa" tiếp đón hàng nghìn bạn bè Quốc tế mỗi khi đến Việt Nam.

Mang theo niềm tự hào của người Việt, Bia Hơi Hà Nội trở thành biểu tượng đại diện sự hào sảng, gần gũi và tinh thần phóng khoáng của người Việt… tất cả cùng góp phần tạo nên một Việt Nam hưng thịnh và đậm đà bản sắc dân tộc.

Với bề dày lịch sử và những giá trị văn hóa sâu sắc đã được khẳng định, Bia Hơi Hà Nội đang vững bước trên hành trình tiếp nối truyền thống, đồng thời không ngừng nỗ lực để giữ vững vị thế là niềm tự hào của Việt Nam, không chỉ trong nước mà còn vươn xa hơn nữa trên con đường hội nhập và phát triển, mang hương vị đặc trưng và bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

