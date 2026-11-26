Ngày 26/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Chí Bảo (SN 2002, quê Vĩnh Long) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Chí Bảo tại phiên tòa. Ảnh: HD

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, hung hãn, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác. Tại phiên tòa, bị cáo Bảo thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, rạng sáng 25/12/2025, tại phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, Bảo nảy sinh ý định giết mẹ vợ là bà Võ Th. vì cho rằng bà Th. trách mắng mình thường xuyên ăn nhậu, không lo làm ăn và ủng hộ vợ Bảo là chị Á. ly hôn với Bảo.

Sau cuộc cãi vã, Bảo dùng sợi dây dù siết cổ bà Th. rồi kéo ngã xuống nền nhà. Khi nạn nhân giãy giụa chống cự, Bảo buông dây rồi dùng dao đâm nạn nhân.

Không dừng lại đó, Bảo lấy gấu bông đè lên mặt bà Th. cho đến khi thấy nạn nhân nằm im, tưởng đã tử vong mới dừng tay.

Gây án án xong, Nguyễn Chí Bảo khóa cửa nhà, lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bảo bị Công an TPHCM phối hợp truy xét bắt khẩn cấp tại Tây Ninh ngày 27/12/2025. Bà Th. được người thân và hàng xóm phá cửa đưa đi cấp cứu kịp thời. Qua giám định, bà Th. bị thương tật 4%.