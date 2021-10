Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc"!

Sáng 8-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM.



Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ, lãnh đạo TP HCM và tập thể cá nhân được tuyên dương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch và các nạn nhân đã mất vì dịch Covid-19.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ tuyên dương

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho hay những đóng góp, hy sinh, cống hiến thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu đã góp phần cực kỳ quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân TP làm nên những kết quả rất đáng trân trọng.

Đó là kéo giảm số người trở nặng, số người tử vong..., giúp cho thành phố kiểm soát được dịch để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

"Một lần nữa thay mặt Đảng bộ và Nhân dân TP HCM, tôi xin trân trọng cảm ơn gần 30.000 người và đặc biệt 55 tập thể và 115 cá nhân có mặt hôm nay. Đó là những chiến sĩ dũng cảm đã có mặt trên tuyến đầu, nơi mặt trận chống dịch nóng bỏng của thành phố.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng gia đình, cơ quan, đơn vị đã tạo mọi điều kiện chia sẻ, tiếp sức để các anh, chị, em an tâm chiến đấu cho đến ngày hoàn thành sứ mệnh được giao" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; cảm ơn những tổ chức cá nhân thiện nguyện đã lặng lẽ chia sẻ với thành phố suốt những tháng ngày gian khó vừa qua.

Trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cảm ơn sâu sắc đến các tỉnh, thành bạn, các tôn giáo đã chia sẻ, hỗ trợ chí tình, chí nghĩa với thành phố.

Đặc biệt là cảm ơn đồng bào cả nước, đồng bào thành phố đã đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng để cùng với chính quyền vượt qua.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến thời điểm này, các nhà khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm đến mức nào của biến chủng Delta và biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi trên thế giới nhưng họ cũng kịp dự báo, cảnh báo rằng dịch vẫn chưa kết thúc.

"Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan, phải luôn nâng cao cảnh giác, thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch.

Qua đó, thực hiện được mục tiêu đưa ra là thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong điều kiện bình thường mới để phục hồi, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đồng thời nhanh chóng củng cố toàn diện hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở để đủ sức bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, sẵn sàng ứng phó với đại dịch khi gặp phải" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nên nói chúng ta đã có bài học xương máu trong phòng, chống dịch vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã bàn rất sâu những nguyên nhân hạn chế yếu kém cần phải khắc phục.

Chắc chắn năm tháng rồi cũng đi qua; những cam go khốc liệt, những đau khổ do đại dịch Covid-19 rồi cũng sẽ dịu dần nhưng hình ảnh cao đẹp của những người chiến sĩ tuyến đầu, nhất là lực lượng chi viện trong bối cảnh khó khăn khốc liệt luôn in đậm trong lòng người dân TP.

Dịp này, UBND TP HCM đã tặng bằng khen cho 55 tập thể và tặng huy hiệu TP HCM cho 119 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM.