Bi Rain tiết lộ yêu Kim Tae Hee vì một đôi tất, mời người đẹp đi chơi 5 lần nhưng đều bị từ chối

Trong chương trình The Hungry And The Hairy, Bi Rain đã tiết lộ khoảnh khắc yêu Kim Tae Hee.

Với tư cách khách mời, "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori gây chú ý khi hồi tưởng về ngày xưa cô từng đi tất cho Lee Sang Soon vì anh bị gãy tay. Ngay lập tức, Bi Rain đã kể chuyện tình của mình và Kim Tae hee cũng bắt nguồn từ một đôi tất. Bi Rain chuyện tình Kim Tae Hee.

"Đó là lần đầu tiên tôi quay quảng cáo với Tae Hee. Thông thường, nếu muốn thay tất, tôi chỉ cần hỏi nhân viên, sau đó nhân viên sẽ thay tất cho tôi. Nhưng Tae Hee đã tự mình thay chúng mà không làm phiền các nhân viên. Lúc đó, tôi nghĩ: "Cô ấy chính là định mệnh". Tôi đã mời cô ấy đi chơi nhưng đều bị từ chối 5 lần ".

Lee Hyori nhớ lại kỷ niệm yêu nhau cùng chồng mình.

Bi Rain tiết lộ khoảnh khắc phải lòng Kim Tae Hee. Những chia sẻ của Bi Rain về kỷ niệm lần đầu gặp Kim Tae Hee khiến mọi người xúc động. Cặp đôi vàng của làng giải trí gặp nhau qua một quảng cáo vào năm 2012. “Rain và Kim Tae Hee đều được gọi đến trong một buổi casting, cả hai đều rất ngại ngùng sau lần gặp mặt đầu… Việc đó khiến cho đây trở thành một buổi hẹn hò giấu mặt hơn là một buổi quay quảng cáo” - nhà sản xuất tiết lộ.



Lần quay quảng cáo chung do Bi Rain và Kim Tae Hee mai mối.

Bi Rain và Kim Tae Hee lần đầu hợp tác cho một thương hiệu thời trang Hàn Quốc. Vào năm 2013, đại diện phía Kim Tae Hee lên tiếng khẳng định cô và "Hoàng tử một mí" xứ Hàn đang trong quá trình hẹn hò tìm hiểu lẫn nhau. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai đã có cái kết trọn vẹn với đám cưới cổ tích diễn ra tại nhà thờ Gahoe Dong chỉ với 10 khách mời.

