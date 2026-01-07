Bí quyết sử dụng máy lọc không khí kết hợp hút ẩm hiệu quả cho tổ ấm

Đ ộ ẩ m cao và ô nhi ễ m không khí tr ở thành m ố i quan tâm hàng đ ầ u

Vào giai đoạn cuối năm và sau Tết, nhiều khu vực tại miền Bắc thường xuyên trải qua tình trạng nồm ẩm kéo dài. Độ ẩm trong không khí tăng cao khiến nền nhà ẩm ướt, tường và đồ gỗ dễ mốc, quần áo lâu khô và không gian sinh hoạt luôn ám mùi ẩm khó chịu.

Song song đó, tình trạng bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí ngày càng phổ biến, nhất là tại các đô thị lớn. Trong những căn hộ hiện đại, nơi cửa sổ thường đóng kín và điều hòa được sử dụng thường xuyên, hơi ẩm và bụi mịn có xu hướng tích tụ âm thầm. Đây chính là môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Không ít gia đình cho rằng chỉ cần lau dọn thường xuyên hoặc sử dụng máy lọc không khí là đủ. Tuy nhiên, máy lọc không khí truyền thống cũng khó giải quyết triệt để vấn đề này khi không kiểm soát được độ ẩm trong không gian.

Theo các chuyên gia điều hòa không khí của Daikin, "Không khí sạch chỉ thực sự mang lại cảm giác dễ chịu khi độ ẩm được duy trì ở mức ổn định". Nếu độ ẩm quá cao, không gian vẫn bí bách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, dù đã được lọc bụi. Chính vì vậy, các giải pháp xử lý đồng thời cả độ ẩm và chất lượng không khí đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt.

L ờ i gi ả i "2 trong 1" phù h ợ p cho khí h ậ u nóng ẩ m Vi ệ t Nam

Để giải quyết bài toán này, Daikin đã nghiên cứu và cho ra mắt dòng máy lọc không khí hút ẩm JPF12AV2. Đây là thiết bị "hai chức năng, một giải pháp" được phát triển đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu của người dùng tại các quốc gia có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Dòng máy lọc không khí kiêm hút ẩm JPF12AV2 hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp của người cao tuổi và trẻ nhỏ trong chuỗi ngày ô nhiễm, nồm ẩm.

Điểm nổi bật của JPF12AV2 là khả năng hút ẩm lên đến 23 lít/ngày (ở điều kiện 30°C – 80%RH), cho phép kiểm soát hiệu quả độ ẩm trong các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ hay căn hộ chung cư. Người dùng có thể điều chỉnh độ ẩm mong muốn theo %, giúp duy trì mức ẩm dễ chịu thay vì hút ẩm quá mức gây khô da hoặc khó chịu.

Song song với chức năng hút ẩm, JPF12AV2 được trang bị phin lọc HEPA tĩnh điện, có khả năng lọc đến 99,97% bụi mịn kích thước 0,3 µm. Nhờ cơ chế tĩnh điện, bụi được giữ thành cụm, hạn chế tắc nghẽn, góp phần duy trì hiệu quả lọc ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, công nghệ Ion Plasma hoạt tính giúp hỗ trợ vô hiệu hóa vi khuẩn, vi rút và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Sự kết hợp giữa lọc bụi mịn và xử lý vi sinh vật giúp không gian sống trở nên trong lành hơn, đặc biệt trong những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

JPF12AV2 còn được tích hợp cảm biến chất lượng không khí thông minh, hiển thị trực quan mức độ sạch của không khí bằng hệ thống đèn màu. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng nhận biết tình trạng không khí trong phòng và lựa chọn chế độ vận hành phù hợp.

Tr ả i nghi ệ m ti ệ n nghi cho gia đình hi ệ n đ ạ i

Không dừng lại ở hiệu năng, Daikin JPF12AV2 còn được thiết kế để phù hợp với nhịp sống gia đình hiện đại, nơi sự tiện lợi và an tâm khi sử dụng lâu dài được đặt lên hàng đầu.

Thiết bị vận hành linh hoạt với các chế độ thiết yếu gồm lọc không khí, hút ẩm tự động, hút ẩm liên tục và hong khô quần áo. Trong đó, chế độ hong khô quần áo đặc biệt hữu ích vào những ngày mưa ẩm kéo dài. Kết hợp với tính năng Swing điều chỉnh hướng gió, luồng gió được phân bổ linh hoạt, giúp quần áo khô nhanh hơn và giảm mùi ẩm. Chế độ này còn có khả năng tự động tắt sau 60 phút, giúp người dùng chủ động tiết kiệm điện sau thời gian sử dụng.

Daikin JPF12AV2 mang đến sự tiện lợi tối đa với 3 chế độ thông minh, từ hút ẩm đến hong khô quần áo

JPF12AV2 cũng được trang bị khay chứa nước dung tích 3,7 lít, tự động ngắt khi đầy, cùng 4 bánh xe hỗ trợ di chuyển linh hoạt giữa các không gian trong nhà. Người dùng có thể cài đặt hẹn giờ tắt lên đến 12 giờ, phù hợp với lịch sinh hoạt và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đặc biệt, tính năng sấy khô bên trong giúp làm khô các bộ phận bên trong máy sau thời gian hút ẩm, góp phần hạn chế hơi ẩm tồn đọng và giảm nguy cơ nấm mốc phát triển bên trong thiết bị – yếu tố quan trọng để duy trì độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Trong bối cảnh không gian sống ngày càng khép kín, việc kết hợp điều hòa với một thiết bị vừa lọc không khí vừa hút ẩm như JPF12AV2 giúp tạo nên một "hệ sinh thái không khí" hoàn chỉnh cho gia đình. Nếu điều hòa đảm nhiệm vai trò làm mát, thì JPF12AV2 chính là giải pháp giúp không gian luôn khô thoáng và trong lành, bất chấp sự thay đổi thất thường của thời tiết.

Có thể nói, Daikin JPF12AV2 không chỉ là một thiết bị gia dụng, mà còn là lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng sống trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Chủ động đầu tư cho không khí sạch và độ ẩm ổn định cũng chính là cách để mỗi gia đình bảo vệ sức khỏe và tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.