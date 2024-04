Bí quyết nấu ăn ngon của Tường An dành cho hội chị em chỉ với 2 từ "Nêm nếm"

Nếu như bạn đã đầu tư cho các món ăn từ nguyên liệu tươi ngon, công thức nấu nướng chuẩn nhà hàng cho đến thiết bị nhà bếp hiện đại mà vẫn chưa thực sự đạt được hương vị ưng ý thì hãy thử tham khảo bí quyết nhỏ trong nêm nếm gia vị sau đây.



Nhắc tới "Nêm nếm" cho món ăn thêm ngon thì không thể thiếu 2 gia vị nước mắm - tinh tuý của nền ẩm thực Việt Nam tạo nên sự khác biệt so với các quốc gia khác, và hạt nêm chứa đựng vị ngon ngọt từ các nguyên liệu tự nhiên. Từ món luộc dân dã và cơ bản cũng thêm phần hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của bát nước mắm tỏi ớt đậm đà, hương vị thơm nồng; cho tới các món kho chỉ cần nêm thêm một chút nước mắm đã giúp tạo nên một mùi thơm hấp dẫn khó cưỡng. Hay các món chiên xào và canh rau củ, chỉ cần nêm nếm với một chút hạt nêm thì hương vị trở nên ngọt thơm hơn hẳn.

Thế nhưng vị ngon tinh tuyển từ nước mắm hay hạt nêm không dễ mà có được và đặc biệt với thị trường đa dạng các mẫu mã sản phẩm thì việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn cho các chị em.

Khi lựa chọn gia vị như nước mắm và hạt nêm cần cân nhắc đến các yếu tố: thương hiệu, công nghệ, quy trình sản xuất và thành phần nguyên liệu. Một trong những thương hiệu quen thuộc và được ưa chuộng hiện nay có thể nhắc đến là Tường An. Mới đây thương hiệu Tường An đã chính thức ra mắt sản phẩm nước mắm và hạt nêm với các nguyên liệu và quy trình đảm bảo chất lượng với hơn 90% người tiêu dùng yêu thích ngay lần thử đầu tiên dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường do công ty Intage Việt Nam thực hiện.



Chị Tuyến Nguyễn (32 tuổi, nội trợ) sau khi dùng thử trọn bộ gia vị gồm nước mắm và hạt nêm của Tường An cho biết: "Đối với nấu ăn thì có thể nói bước nêm gia vị luôn là bước khó nhất, bởi mỗi món ăn sẽ có một hương vị riêng biệt. Khi thử dùng nước mắm và hạt nêm của Tường An, mình cảm thấy việc nêm nếm các món ăn hương vị thơm ngon, đậm vị trở nên dễ dàng hơn. Mình thích chất lượng cũng như hương vị của bộ sản phẩm mới này bởi cảm nhận được hương vị tự nhiên, không có chất bảo quản cũng như không có chất tạo ngọt nhân tạo nên mình rất yên tâm sử dụng cho gia đình.

Bên cạnh đó, lựa chọn gia vị không chỉ giúp tạo nên món ăn thơm ngon hơn mà còn phải đảm bảo chất lượng an toàn sức khoẻ đối với người dùng. Bày tỏ băn khoăn của mình, chị Mai Anh (28 tuổi) chia sẻ rằng: "Đối với mình và gia đình, việc thêm các gia vị trong các món ăn ngày càng trở nên tối giản. Mình chọn nêm nếm các loại gia vị có nguồn gốc tự nhiên và đặc biệt ưu tiên những sản phẩm có nguyên liệu sạch, không chứa các chất không có lợi cho sức khỏe như chất bảo quản. Ngay khi Tường An ra mắt 2 dòng sản phẩm mới này mình lập tức mua trải nghiệm thử ngay và cũng yên tâm gợi ý cho bạn bè, đồng nghiệp".



Nước mắm và hạt nêm của Tường An tự hào được hơn 90% người tiêu dùng yêu thích ngay lần thử đầu tiên. Cụ thể Nước Mắm cá cơm Tường An được chiết xuất từ những giọt nước mắm tinh túy đầu tiên thu được sau 12 – 18 tháng ủ chượp từ 100% cá cơm tươi Phú Quốc, Kiên Giang, lưu giữ lượng đạm tự nhiên cao với hương thơm đặc trưng, hậu vị ngọt cá từ mắm cốt đặc biệt và không chất bảo quản, không màu nhân tạo. Tường An có 02 dòng nước mắm, với dòng nước mắm 40 độ đạm chuyên dùng để chấm sống và tuyệt vời cho các món rim, kho; với dòng nước mắm 32 độ đạm đa dạng phương pháp chế biến cho các món chấm, ướp, xào và nấu…

Tương tự với Hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook có 02 dòng sản phẩm gồm hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook sườn non, xương ống, nước cốt thịt hầm và hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook nấm hương, 03 loại rau củ. Với hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook Sườn Non, Xương Ống và Nước Cốt Thịt Hầm từ 100% thịt heo chuẩn sạch, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, giữ trọn vị ngon của sườn và vị ngọt của xương ống, thịt thăn, mang lại vị ngon ngọt đậm đà, cả nhà đều yêu thích! Bên cạnh đó, đặc điểm nổi trội là nước dùng trong – cho món ăn ngon sườn, ngọt thịt và đặc biệt hoàn toàn không chất bảo quản, không chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, còn có Hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook Nấm Hương và 3 Loại Rau Củ từ 100% nguyên liệu tươi ngon, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, giữ trọn vị ngọt thanh của rau củ, mang lại vị thanh mát đậm đà, cả nhà đều yêu thích! Đặc điểm nổi trội là nước dùng trong – thơm vị nấm, ngọt rau củ và đặc biệt hoàn toàn không chất bảo quản, không chất tạo ngọt nhân tạo.



Bí quyết nấu ăn ngon gói gọn trong 2 từ "Nêm nếm" được Tường An gửi gắm trong từng sản phẩm gia vị nước mắm và hạt nêm. Đó cũng chính là mong muốn tri ân, thể hiện sự quan tâm tinh tế đến người phụ nữ Việt nhờ việc tối giản việc bếp núc đồng thời giúp món ăn Việt không chỉ ngon chuẩn vị mà còn tốt cho sức khoẻ gia đình.



Sản phẩm nước mắm và hạt nêm thương hiệu Tường An hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng tạp hoá trên toàn quốc.



