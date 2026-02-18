Trải qua hai ngày đầu năm rộn ràng, mùng 3 chính là lúc chúng ta cần tĩnh tâm để thực sự "chạm" vào vượng khí của đất trời. Đôi khi, may mắn chẳng nằm ở những mâm cao cỗ đầy hay những nghi lễ rườm rà đắt đỏ. Chỉ bằng một hành động nhỏ bé, mộc mạc nhưng chan chứa cái tâm thành kính, mỗi con giáp đều có thể tự tay mở ra cánh cửa tài lộc, giữ cho nếp nhà luôn ấm áp và xua tan đi những muộn phiền của năm cũ.

Phong thủy vượng nhất luôn xuất phát từ một trái tim bình an và những hành động tinh tế trong đời sống hàng ngày. Hãy cùng nhâm nhi một tách trà ấm và xem con giáp của mình cần làm gì trong ngày mùng 3 Tết này để cả năm được viên mãn, tròn đầy nhé.

Tĩnh tâm dọn lối, rước lộc vào nhà cho Tý, Sửu, Dần và Mão

Với những người tuổi Tý vốn luôn nhanh nhẹn và cả nghĩ, mùng 3 Tết là lúc bạn cần chậm lại một nhịp. Hành động khai lộc tốt nhất cho Tý chính là tự tay sắp xếp lại một góc nhỏ trên bàn làm việc hoặc giá sách của mình sao cho thật ngăn nắp, đặt vào đó một chậu cây nhỏ xanh tươi để xua tan đi năng lượng trì trệ, báo hiệu một năm trí tuệ hanh thông.

Trong khi đó, tuổi Sửu mang bản tính cần mẫn, chân chất lại rất hợp với năng lượng của đất mẹ. Sáng mùng 3, người tuổi Sửu hãy thử bước ra vườn hoặc ban công, tự tay tưới nước cho những chậu hoa đang hé nụ, sự sinh sôi nảy nở của cây cối sẽ truyền cho bạn một luồng sinh khí mạnh mẽ, giúp công việc làm ăn sắp tới thêm phần vững chãi.

Chuyển sang tuổi Dần, những người mang năng lượng mạnh mẽ và đôi khi hơi nóng nảy này lại cần sự mềm mỏng để dung hòa. Việc tuổi Dần nên làm là tự tay pha một ấm trà ngon, gọt một đĩa hoa quả thật đẹp mời những người lớn tuổi trong nhà; chính sự nhẫn nại và hiếu đễ ấy sẽ tạo ra lớp khiên phong thủy vững chắc bảo vệ bạn khỏi những thị phi.

Còn với tuổi Mão hiền hòa, hãy thắp một nén nhang trầm với mùi hương dịu nhẹ nơi góc thờ gia tiên, tĩnh tâm gửi gắm một lời nguyện cầu giản dị. Làn khói trầm ấm áp sẽ thanh tẩy không gian, kéo gọi những quý nhân đến phù trợ cho Mão trong suốt mười hai tháng tới.

Khơi thông luồng khí, mở cửa đón may cho Thìn, Tỵ, Ngọ và Mùi

Bước sang trường năng lượng của những người tuổi Thìn, mùng 3 Tết là thời điểm vàng để "tụ khí sinh tài". Buổi sáng tinh sương, tuổi Thìn hãy là người đầu tiên mở toang tất cả các cánh cửa sổ trong nhà để đón lấy luồng gió xuân trong trẻo nhất; để những tinh hoa của đất trời ùa vào xua đi mọi sự xui rủi, cũ kỹ.

Với tuổi Tỵ sâu sắc và hay ấp ủ nhiều dự định, việc khai lộc lại mang tính cá nhân hơn một chút. Tỵ hãy chọn một cuốn sổ tay nhỏ xinh, viết xuống ba mục tiêu lớn nhất mà bản thân muốn đạt được trong năm nay bằng một chiếc bút mực đỏ; màu đỏ của sự may mắn cộng hưởng với ý chí của bạn sẽ tạo nên một lực hấp dẫn tuyệt vời.

Tuổi Ngọ vốn ưa tự do, bay nhảy thì trong ngày mùng 3 lại nên làm một việc mang tính "neo đậu". Ngọ hãy mua một túi muối nhỏ hoặc một bao diêm mang về nhà, dân gian gọi là "mua muối đầu năm" để tình cảm gia đình thêm mặn mà, công việc làm ăn thêm phần nồng nhiệt, đỏ đắn.

Đối với tuổi Mùi bao dung, mùng 3 là ngày để gieo rắc sự thiện lành. Mùi hãy gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe một người bạn cũ đã lâu không gặp hoặc gửi đi một lời chúc chân thành không toan tính; vòng tròn kết nối ấy sẽ nở ra những cơ hội tài lộc bất ngờ mà chính bạn cũng không lường trước được.

Năng lượng chữa lành, bứt phá vươn xa cho Thân, Dậu, Tuất và Hợi

Và rồi, với những người tuổi Thân vốn luôn mang trong mình sự tinh tế, sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài có phần bận rộn, mùng 3 Tết hãy tự thưởng cho mình một khoảng lặng thực sự. Việc tuổi Thân cần làm để khai lộc đơn giản chỉ là diện một bộ trang phục màu sắc tươi sáng, ngồi lại ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn mà không chạm tay vào điện thoại.

Sự hiện diện 100% trong hiện tại chính là cách để Thân sạc đầy năng lượng, chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc thay vì cứ mải miết chạy theo những hư ảo ngoài kia. Tuổi Dậu cẩn trọng và tỉ mỉ thì rất hợp với việc chăm chút không gian sống. Ngày mùng 3, Dậu hãy thay nước cho những bình hoa trên bàn khách, cắt bỏ đi những cành lá héo úa; nước trong và hoa tươi sẽ lập tức kích hoạt cung tình duyên và các mối quan hệ xã giao thêm phần rực rỡ.

Người tuổi Tuất trung thành, trọng tình trọng nghĩa nên bắt đầu ngày mùng 3 bằng việc sắp xếp lại ví tiền của mình. Hãy vuốt phẳng phiu những tờ tiền, loại bỏ những tờ hóa đơn cũ kỹ không cần thiết; một chiếc ví gọn gàng, thơm tho sẽ là chiếc "túi càn khôn" gọi tiền tài ùn ùn kéo tới. Cuối cùng, tuổi Hợi xởi lởi, vô tư hãy khai lộc bằng cách tự tay vào bếp nấu một món ăn ngọt ngào, có thể là một nồi chè trôi nước hay một đĩa mứt mâm xôi để cả nhà cùng thưởng thức. Vị ngọt ngào đầu năm bung tỏa từ bàn tay của Hợi sẽ là lời chúc phúc mộc mạc mà thiêng liêng nhất, báo hiệu một năm mới viên mãn, ngọt ngào và vạn sự đều hanh thông trót lọt.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)