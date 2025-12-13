Bí quyết giữ lửa hôn nhân "ngược đời" của vợ chồng U60: Ở riêng 2 nhà, mỗi năm chỉ ngủ chung 2 đêm

Tại làng Oundle, North Northamptonshire, Mikala Dainter (52 tuổi) và Antony (56 tuổi) đang duy trì một cuộc sống "lý tưởng": Hai người vẫn là vợ chồng nhưng không ai làm phiền ai.

Theo VnExpress, hai năm qua, họ hiếm khi ngủ cùng nhau, ngoại trừ dịp Giáng sinh hay sinh nhật con trai. Antony sống tại ngôi nhà cũ của gia đình, trong khi Mikala cùng con trai 16 tuổi chuyển đến một căn nhà khác cách đó vài dặm. Quyết định này không phải bước đệm để ly hôn, mà là cách họ chọn để tiếp tục yêu thương nhau.

Hôn nhân của họ từng chạm đáy vào năm 2022. Khi đó, con riêng của Antony chuyển về sống cùng, trong khi con chung của hai người còn nhỏ. Mikala chịu áp lực vừa làm việc, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa hỗ trợ con riêng của chồng thi trung học. Cộng thêm gánh nặng tài chính sau đại dịch và sức khỏe Antony suy giảm, không khí trong nhà luôn căng thẳng. "Chúng tôi chạm đến điểm vỡ nhưng thâm tâm đều biết mình không muốn chia tay", Antony nhớ lại.

Mikala Dainter, 52 tuổi và chồng bà là Antony, 56 tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2023, Mikala đưa ra một đề xuất táo bạo để cứu vãn tình thế: sống riêng nhưng vẫn là một cặp. Đây là mô hình gọi là LAT (Living Apart Together), trong đó các cặp đôi duy trì quan hệ vợ chồng nhưng sinh sống tại 2 nơi khác nhau.

Họ bắt đầu tách bạch tài chính và sắp xếp nơi ở. Antony ở lại căn nhà cũ, mua lại phần sở hữu của vợ và cải tạo không gian cho phù hợp với con riêng. Trong khi đó, Mikala dùng phần tài sản của mình mua một căn nhà gần đó để sống cùng cậu con trai chung.

Ban đầu, Antony sốc. Anh từng nghĩ: “Nó giống ly hôn, nghe như ly hôn… thì chắc là ly hôn”. Đã có lúc anh định rời khỏi làng cho đến khi Mikala trấn an rằng chị vẫn yêu anh, vẫn muốn hôn nhân này tiếp tục, chỉ là theo một cách khác.

Con trai 16 tuổi mau chóng thích nghi. Antony sang nhà Mikala ăn tối ba buổi mỗi tuần; Mikala sang nhà Antony sau lớp yoga. Cuối tuần, cả ba lại quây quần đi ăn sáng “Full English Friday”, uống cà phê, dạo chơi, khi thì cả gia đình, khi thì hai vợ chồng hẹn hò riêng như thuở mới yêu.

Những dịp đặc biệt như Giáng sinh hay sinh nhật con, họ ngủ lại cùng nhau, để cả nhà vẫn có những khoảnh khắc trọn vẹn. Sống riêng giúp họ gần nhau hơn.

Cặp đôi sống ở hai căn nhà cách nhau chỉ 15 phút lái xe. Ảnh: Daily Mail.

Mikala nói: “Chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Giờ chúng tôi thực sự mong được gặp nhau”. Antony đồng tình, cả hai bình tĩnh hơn, bớt căng thẳng hơn, trò chuyện lại như thời mới yêu khi mỗi cuộc hẹn đều mang cảm giác háo hức

Việc sống riêng cũng hợp với cá tính của họ: Mikala có thể ngủ sớm, Antony có thể làm việc đến khuya. Người thích gọn gàng, người thích màu mè. Antony giữ căn nhà nguyên tắc của mình, còn Mikala thoải mái sơn nhà vệ sinh màu hồng neon “chói lóa” mà Antony ghét nhưng chị lại mê. Những chuyện nhỏ như vậy, trước đây dễ gây tranh cãi; giờ thì chẳng còn lý do để cãi nhau nữa.

Theo Vietnamnet, dù một số người thân trong gia đình vẫn chưa hoàn toàn hiểu mô hình này, Mikala tin rằng bà vẫn giữ trọn lời thề trong hôn lễ. Về tương lai, việc tái hợp dưới cùng một mái nhà bà để ngỏ. Hiện tại, khoảng cách 15 phút lái xe chính là bí quyết giúp họ giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc.