Bí quyết giữ cơm ngon trọn vị suốt 24 giờ nhờ lòng gốm Ceramic lành tính từ Unie

Nhằm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe lành tính và thảnh thơi cho phái đẹp, Unie mang đến dòng Nồi cơm điện lòng gốm URC815P – sự kết hợp giữa chất liệu gốm Ceramic tự nhiên cùng các tính năng thông minh, giữ trọn vị ngon tinh túy trong từng hạt cơm.

Lòng gốm Ceramic tự nhiên: Lựa chọn "lành tính" nâng tầm sức khỏe bữa ăn

Trong văn hóa ẩm thực Á Đông, gốm sứ luôn được coi là chất liệu đun nấu cổ truyền tuyệt vời bởi khả năng giữ nhiệt tốt và giữ nguyên hương vị tự nhiên của thực phẩm. Bắt kịp xu hướng sống xanh và lành mạnh, Unie đã ứng dụng chất liệu gốm Ceramic tự nhiên để chế tác lòng nồi cho model URC815P.

Khác với các chất liệu kim loại hay lòng nồi phủ chống dính công nghiệp dễ trầy xước, gốm Ceramic là vật liệu trơ hoàn toàn, không chứa các hóa chất độc hại và an toàn khi đun nấu ở nhiệt độ cao liên tục.

Nhờ đặc tính tích nhiệt và tỏa nhiệt đều đặc trưng của gốm tự nhiên, nhiệt lượng thẩm thấu sâu vào từng hạt gạo, giúp cơm chín tới tơi xốp, không bị cháy xém hay bết dính. Việc vệ sinh sau mỗi bữa ăn cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, giúp chị em trút bỏ nỗi lo cọ rửa vất vả.

Lòng nồi gốm Ceramic tự nhiên lành tính, giúp cơm chín dẻo trọn vị và vô cùng dễ vệ sinh.

Dung tích 1,5L tinh gọn: Thiết kế "đo ni đóng giày" cho gia đình nhỏ

Không chỉ chú trọng đến chất liệu, Unie URC815P còn chinh phục chị em nội trợ nhờ thiết kế dung tích 1,5L tinh gọn, rất phù hợp cho nhu cầu của các gia đình nhỏ từ 2 – 4 thành viên hoặc các cặp vợ chồng trẻ.

Dung tích vừa vặn giúp đun nấu lượng gạo vừa đủ cho mỗi bữa ăn, tránh tình trạng nấu quá nhiều dẫn đến cơm nguội thừa lãng phí, đồng thời tối ưu thời gian chín nhanh hơn. Thiết kế nhỏ gọn cùng đường nét bo tròn tinh tế của URC815P còn đóng vai trò như một món đồ decor xinh xắn, giúp nâng tầm thẩm mỹ hiện đại cho gian bếp.

Dung tích 1,5L tinh gọn đáp ứng nhu cầu bữa ăn của các gia đình hiện đại.

Hẹn giờ & Giữ ấm 24 giờ: "Trợ lý" mang lại sự thảnh thơi cho phái đẹp

Làm sao để người phụ nữ bận rộn vẫn chu toàn được những bữa ăn nóng hổi mà không tốn quá nhiều thời gian? Unie URC815P mang đến câu trả lời trọn vẹn với chuỗi tính năng tiện ích thông minh:

6 chương trình nấu linh hoạt: Được lập trình sẵn thao tác đơn giản, hỗ trợ chị em dễ dàng biến tấu từ nấu cơm, nấu cháo, làm bánh đến các món hầm bổ dưỡng chỉ bằng một chạm.

Chế độ Hẹn giờ & Giữ ấm 24 giờ: Chị em có thể chủ động hẹn giờ nấu từ tối hôm trước để sáng hôm sau cả nhà có sẵn cháo nóng, hoặc cắm cơm từ sáng để chiều về đã có ngay nồi cơm ấm dẻo. Khả năng giữ nhiệt vượt trội của lòng gốm giúp cơm giữ nguyên độ mềm mọng suốt 24 giờ mà không bị khô cứng hay biến chất.

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Tính năng hẹn giờ và giữ ấm 24h giúp bữa cơm gia đình luôn sẵn sàng dẻo ngon, ấm nóng.

Thông điệp Tri ân – Unie đồng hành cùng cảm xúc gia đình Việt

Sự ra mắt của Nồi cơm điện lòng gốm URC815P là lời tri ân chân thành mà Unie gửi tới cộng đồng người tiêu dùng nhân dịp đặc biệt này.

Đại diện thương hiệu Unie chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, một sản phẩm gia dụng chân chính không chỉ nằm ở công năng hiện đại, mà còn phải mang lại sự an tâm về sức khỏe và sự thảnh thơi trong tâm trí cho người phụ nữ. Với URC815P, Unie hy vọng sẽ cùng chị em thắp sáng ngọn lửa ấm áp trong gian bếp, nuôi dưỡng những bữa ăn lành tính và đong đầy tình yêu thương."

Unie gửi trao tri ân, nâng tầm sức khỏe và cảm xúc cho mọi gian bếp Việt.



