Bí quyết của người Nhật: Dùng nước ion kiềm làm dịu hệ tiêu hóa "quá tải"

Hệ tiêu hóa "kêu cứu" và câu trả lời từ Nhật Bản

Một ngày làm việc bắt đầu bằng một ly cà phê thay cho bữa sáng. Bữa trưa vội vàng với đồ ăn nhanh. Xế chiều đặt thêm ly trà sữa kèm đồ món ăn vặt để chống đói. Tối muộn thì hên xui, nhiều bữa cơm nhà lành mạnh được thay bằng những kèo nhậu với bạn bè, đồng nghiệp. Đêm đến, thay vì nghỉ ngơi, nhiều người lại tiếp tục làm việc hoặc thức khuya để giải trí.

Đây không phải một lịch trình quá xa lạ với người trẻ sống ở đô thị.

Ngày qua ngày, những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này tích tụ thành một áp lực không nhỏ lên hệ tiêu hóa. Ban đầu chỉ là những triệu chứng nhỏ như ợ chua sau bữa ăn, bụng đầy hơi hoặc có hiện tượng lên men, hệ tiêu hóa bị "ngược đãi" lâu ngày có thể dẫn đến đau bụng, trào ngược dạ dày, táo bón hay tiêu chảy mãn tính, gây đình trệ công việc, cuộc sống. Khi chức năng tiêu hóa suy giảm, số lượng các vi khuẩn có lợi cũng giảm dần nhường chỗ cho vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể, gây ảnh hưởng tới các chức năng khác.

Là một trong những quốc gia trải qua quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa sớm hàng đầu châu Á, Nhật Bản chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong lối sống, chế độ ăn uống và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân từ nhiều thập kỷ trước. Trong bối cảnh đó, nước ion kiềm đã được nghiên cứu và ứng dụng tại Nhật Bản từ rất sớm và được công nhận như một giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Nước ion kiềm có thể hiểu một cách đơn giản là nguồn nước chứa rất nhiều ion hydroxit (OH-) và hydro (H2) được tạo ra thông qua quá trình điện phân nước. Theo Luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMD Act), uống khoảng 0,5 - 1 lít nước ion kiềm mỗi ngày có thể giúp bài tiết tốt hơn và giảm cảm giác nặng nề, khó chịu trong dạ dày cũng như nhiều triệu chứng khác liên quan đến hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nước ion kiềm còn có thể hỗ trợ cho việc nấu nướng và vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày (làm giảm vị chát của một số loại rau, làm mềm chất xơ trong các thực phẩm như thịt và gạo).

Giải pháp máy lọc nước ion kiềm Panasonic - mang chuẩn Nhật tới từng gia đình Việt

Từ rất lâu trước khi máy lọc nước hay nước ion kiềm trở thành một từ khóa được tìm kiếm phổ biến tại Việt Nam, Panasonic đã bắt đầu hành trình nghiên cứu các giải pháp nước sạch tại gia đình. Hành trình ấy bắt đầu với những chiếc máy lọc nước giếng ra đời năm 1966, tiếp nối bằng máy lọc nước gắn vòi vào năm 1983, trước khi bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 1993 khi Panasonic giới thiệu máy lọc nước ion kiềm đầu tiên của hãng.

Trong hơn ba thập kỷ kể từ cột mốc đó, Panasonic tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp công nghệ lọc, điện phân cũng như hiệu suất của các sản phẩm nước ion kiềm. Tính đến năm 2023, tổng doanh số máy tạo nước ion kiềm của Panasonic trên toàn cầu đã vượt mốc 3 triệu sản phẩm.

Tại Việt Nam, bề dày kinh nghiệm của Panasonic và sự thấu hiểu nguồn nước địa phương thể hiện ở nguyên tắc cốt lõi: xử lý nguồn nước đầu vào kỹ lưỡng trước khi tạo nước ion kiềm. Hệ thống lọc 4 giai đoạn gồm vải không dệt, gốm sứ, than hoạt tính và màng lọc, giúp loại bỏ lên tới 19 loại tạp chất có hại (*) theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS S3201, đồng thời giữ lại các khoáng chất tự nhiên có lợi trong nước. Nguồn nước sau lọc tiếp tục được điện phân qua các tấm điện cực để tạo ra nước ion kiềm ổn định với nhiều mức pH khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu trong đời sống hàng ngày như uống, pha sữa, rửa trái cây, nấu ăn, rửa mặt hay vệ sinh. Nước ion kiềm tạo ra theo cơ chế này được đánh giá là có chất lượng kiềm và khoáng tốt hơn hẳn so với các công nghệ thay thế khác như RO.

Không chỉ chú trọng công nghệ, Panasonic cũng phát triển nhiều lựa chọn thiết kế để phù hợp với những nhu cầu sử dụng và không gian bếp khác nhau. Với những gia đình ưu tiên lắp đặt dễ dàng và có thể linh động thay đổi vị trí đặt máy, mã TK-AS700 là lựa chọn lý tưởng với thiết kế phẳng, màn hình LCD cảm ứng đa sắc, không cần đấu nối phức tạp. Một dòng đặt bàn khác là TK-AS500 với chiều sâu chỉ 9,5 cm, thích hợp với những căn bếp có diện tích hạn chế. Trong khi đó, TK-AB50 được thiết kế lắp âm, giúp giấu gọn thân máy dưới bồn rửa và chỉ để lộ vòi trên mặt bàn, phù hợp với những gia đình đề cao sự tối giản ở mặt bếp.

Các dòng máy lọc nước ion kiềm Panasonic đang phân phối tại Việt Nam đều được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản, với các tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ được kiểm định bởi các đơn vị thứ ba độc lập.

Tìm hiểu thêm về máy lọc nước ion kiềm Panasonic tại hệ thống phân phối hoặc website chính thức của Panasonic Việt Nam .

(*) TK-AS700 và TK-AS500 loại bỏ được 19 loại tạp chất. Đối với TK-AB50, hệ thống loại bỏ được 17 tạp chất có hại.