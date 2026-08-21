Bí quyết chọn màn hình bảo vệ mắt và cột sống cho con trong năm học mới

Xu hướng lựa chọn màn hình bảo vệ mắt của phụ huynh

Bước vào mùa tựu trường cũng là lúc nhu cầu mua sắm màn hình máy tính cho con em của các bậc phụ huynh tăng lên. Năm nay, một xu hướng đang hình thành rõ nét khi cha mẹ tập trung hướng đến các dòng màn hình có tính năng bảo vệ mắt, bên cạnh tiêu chí chất lượng hay uy tín thương hiệu.

Anh Đình Bảo (TP.HCM) cho biết con trai đang bước vào năm cuối cấp, thời gian học tập trên máy tính khá nhiều. Do đó, một màn hình có khả năng bảo vệ mắt sẽ giảm bớt áp lực và giúp con trai anh học tập hiệu quả hơn. "Có những đêm cháu phải thức đến 12 giờ đêm để luyện đề nghe tiếng Anh trên máy. Màn hình cũ thường xuyên nhấp nháy nên ngồi lâu là mỏi mắt lắm. Thế nên cả tôi và con đều muốn chọn màn hình dễ chịu cho mắt hơn, dù gì đầu tư cho sức khỏe cũng không sai".

Phụ huynh đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe đôi mắt của con em khi lựa chọn màn hình máy tính

Nhiều phụ huynh cho biết sẵn sàng đầu tư cho một màn hình chất lượng, hạn chế ánh sáng xanh dù chi phí có thể nhỉnh hơn đôi chút. "Người lớn ngồi lâu trên máy còn phải nhỏ mắt liên tục, huống gì các con ngày nào cũng phải nhìn màn hình nhiều tiếng đồng hồ. Đầu tư một chút mà con cái không bị đau hay mỏi mắt tôi thấy cũng đáng", chị Như (TP.HCM) nói.

Cùng với yếu tố bảo vệ mắt, các tiêu chí khác như khả năng điều chỉnh linh hoạt của màn hình hay hệ thống cổng kết nối đa dạng cũng được phụ huynh và các em học sinh cân nhắc. Nhìn chung, thị trường đang đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với màn hình máy tính, nhất là các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, làm việc.

Bộ đôi màn hình nâng niu đôi mắt từ Samsung

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh về những dòng màn hình máy tính thân thiện với đôi mắt, các nhà sản xuất đã bắt đầu đẩy mạnh yếu tố này trên sản phẩm của mình. Trong đó, Samsung là cái tên đang cung cấp đa dạng các lựa chọn màn hình có công nghệ chăm sóc mắt tiên tiến, được chứng nhận bởi cơ quan kiểm định quốc tế TÜV Rheinland. Đặc biệt phải nhắc đến bộ đôi màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 và màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI .

Màn hình ViewFinity S8 sở hữu công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến đã được chứng nhận bởi TÜV Rheinland

Đúng như tên gọi, màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với việc học tập, sáng tạo, thiết kế đồ hoạ như độ phân giải 5K, kết hợp cùng mật độ điểm ảnh 218 PPI. Tất cả góp phần mang đến chi tiết sống động, màu sắc chân thực cho mọi nhu cầu học tập và giải trí. Chế độ bảo vệ mắt giúp giảm mỏi mắt bằng cách hạn chế ánh sáng xanh, cùng tính năng Giảm nhấp nháy giúp loại bỏ tình trạng rung nhòe khó chịu. Nhờ đó, học sinh luôn cảm thấy đôi mắt dễ chịu ngay cả trong những buổi học kéo dài. Sau khi lựa chọn màn hình ViewFinity S8 cho con trai, anh Đình Bảo rất hài lòng với quyết định của mình: "Màn hình nét lắm, cháu đọc tài liệu dễ hơn hẳn. Tôi cũng ít thấy con than mỏi hay khô mắt như trước, khá hài lòng".

Trong khi đó, màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI lại ghi điểm nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, kích thước lớn 32-43 inch, bên cạnh khả năng bảo vệ mắt mạnh mẽ. Công nghệ AI Picture Optimizer có khả năng tự động tinh chỉnh hình ảnh, đảm bảo sự thoải mái khi học tập hay chơi game, giải trí. Về âm thanh, tính năng Active Voice Amplifier chủ động phân tích tiếng ồn xung quanh màn hình và tự động điều chỉnh âm lượng nội dung để người dùng dễ theo dõi. Màn hình được tích hợp sẵn kho game và nhiều ứng dụng OTT, mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội trên tấm nền 4K.

Màn hình thông minh AI cũng sở hữu công nghệ bảo vệ mắt cùng nhiều ưu điểm vượt trội cho giải trí, học tập

Thiết kế công thái học, xoay đa hướng thu hút quan tâm

Bên cạnh khả năng bảo vệ mắt, một số phụ huynh cũng dành sự quan tâm cho các màn hình có thiết kế công thái học, linh hoạt xoay đa hướng. Điều này không chỉ mang đến sự thuận tiện khi con em đọc tài liệu, mà còn hạn chế áp lực lên cột sống khi phải ngồi lâu trong một tư thế. Chị Trâm Anh (TP.HCM) chia sẻ: "Với màn hình cố định thì mình hầu như phải giữ nguyên một tư thế trong suốt quá trình làm việc, nhưng nếu màn hình xoay được, tùy chỉnh được độ nghiêng thì các con có thể thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn mà không lo ảnh hưởng đến việc học".

Thiết kế công thái học của ViewFinity S8 cho phép linh hoạt điều chỉnh chiều cao, góc nghiêng, thậm chí xoay 90 độ

Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 hiện là một trong những sản phẩm hiếm hoi trên thị trường sở hữu thiết kế công thái học độc đáo, giúp học sinh dễ dàng thiết kế góc học tập theo nhu cầu. Màn hình này cho phép tùy chỉnh mọi góc độ, từ nghiêng, xoay, điều chỉnh độ cao đến xoay dọc màn hình 90 độ, khiến việc theo dõi các tài liệu dài trở nên thuận tiện hơn. Tuỳ theo chiều cao của bàn học hay thiết kế ghế ngồi, phụ huynh có thể linh hoạt điều chỉnh chiều cao hay độ nghiêng màn hình ViewFinity S8 nhằm mang đến sự thoải mái cho con em xuyên suốt quá trình học.

Ngoài ra, ViewFinity S8 cũng được thiết kế với hệ thống cổng kết nối đa dạng, giúp việc chuyển hay đồng bộ dữ liệu giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi trở nên đơn giản. Từ cổng USB-C cho phép sạc 90W, truyền dữ liệu siêu tốc đến cổng LAN cho kết nối Ethernet ổn định, tất cả giúp tối ưu hoá hiệu suất học tập của học sinh thông qua các thao tác liền mạch giữa laptop, máy tính bảng với máy tính để bàn.

Đáp ứng tốt nhu cầu học tập, giải trí của học sinh, bộ đôi màn hình ViewFinity S8 và M7 M70F 4K Samsung Vision AI đang là những lựa chọn sáng giá trong mùa tựu trường năm nay. Đây là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe cũng như hiệu suất học tập mà các gia đình có thể dành tặng cho con em mình.

Samsung triển khai ưu đãi "Mùa tựu trường" với nhiều đặc quyền hấp dẫn cho người trẻ khi mua sắm các sản phẩm màn hình. Cụ thể, khách hàng mua Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 sẽ nhận ngay voucher lên đến 2,5 triệu đồng, giảm thêm 10% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện). Cùng với đó, khách hàng mua sắm Màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI sẽ được giảm trực tiếp 9%, giảm thêm 5% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện), đồng thời miễn phí 3 tháng giải trí trên ứng dụng VieON.



