Bí quyết ‘chinh phục’ IELTS 7.0 của học sinh THCS Thực nghiệm Victory

Tự học - Tiền đề dẫn đến thành công

Niềm yêu thích, sự kiên trì là chìa khóa để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, và việc học tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Cả 5 học sinh đạt điểm 7.0 IELTS đều chia sẻ rằng các bạn đã tiếp cận với tiếng Anh từ rất sớm. Việc phát triển song song hai ngôn ngữ từ độ tuổi mầm non giúp các bạn tự tin, cởi mở và phát triển tư duy tốt hơn. Tuy nhiên, để duy trì niềm đam mê, ngày càng tiến bộ và đạt được thành tích cao trong học tập, rèn luyện khả năng tự học hiệu quả là một trong những yếu tố không thể thiếu.

Mới chỉ là học sinh lớp 8 nhưng Thanh Huyền (phải) và Minh Khang, đã đạt được thành tích ấn tượng với kết quả IELTS 7.0 cho cả 4 kỹ năng.

Tại THCS Thực nghiệm Victory, các môn học ESL, Toán, Khoa học và Ngôn ngữ & Văn học Anh Mỹ (Language Arts) đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Phương pháp học tập này giúp học sinh tiếp cận kiến thức chuyên ngành một cách tự nhiên và hiệu quả đồng thời giúp các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. "Tự học từ mới các chuyên ngành thông qua giờ học trên lớp đã giúp em mở mang vốn hiểu biết, có kiến thức, từ vựng để viết bài luận khi tham gia thi IELTS" - Minh Khang (8A1) chia sẻ.

Tự học thông qua việc nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh tại nhà cũng là một cách hiệu quả được Nam Anh và Huy Long (9A1) áp dụng để có đạt điểm phần thi Listening từ 8.0-8.5. Theo Huy Long, sử dụng các ứng dụng, thiết bị công nghệ giúp em có thể tự học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng theo đuổi đam mê học tập nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

Với Khánh An (9A1), em đặc biệt yêu thích môn Language Arts và tự đọc rất nhiều sách, truyện, các tác phẩm bằng tiếng Anh trong suốt chương trình học và cả các tác phẩm do thầy cô gợi ý. "Những cuốn sách, truyện tiếng Anh lôi cuốn em ở cách viết bay bổng, giúp em tưởng tượng được các nhân vật và cảnh vật xung quanh. Em cũng học được nhiều tính từ miêu tả cảnh vật và động từ mới liên quan đến đời sống hàng ngày. Việc đọc nhiều còn giúp em phát triển ngữ pháp, biết thêm các cụm từ mới. Mỗi lần đọc xong, em thường tự nói về tập truyện với chính mình, đặt bản thân vào nhân vật trong truyện để thoại". Khánh An xem đó là cách luyện nói, rèn khả năng tư duy và phát triển ý tưởng.

Chiến thuật giành overall score tối đa

Các VICSers THCS đạt điểm IELTS 7.0 đều khẳng định tầm quan trọng của việc học đều cả 4 kỹ năng để đạt kết quả cao. Tuy nhiên, mỗi học sinh sẽ có thế mạnh riêng ở một hoặc một số kỹ năng nhất định. Do đó, việc xây dựng chiến thuật cụ thể sẽ giúp các bạn phát huy sở trường và tối ưu điểm số overall.

Minh Khang (8A1) cho biết, với thế mạnh ở kỹ năng nghe và đọc, em đặt mục tiêu đạt điểm từ 8.0 trở lên cho hai kỹ năng này. Khi kết hợp với điểm số trung bình của kỹ năng nói và viết, em có thể đạt được điểm overall 7.0.

Trong khi đó Nam Anh (9A1) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị sức khỏe và tinh thần trước kỳ thi: "Em luôn cân bằng việc học với việc nghỉ ngơi, nạp năng lượng đầy đủ để có tinh thần thoải mái và sức khỏe tốt nhất khi bước vào phòng thi."

Tự tin giao tiếp - yếu tố then chốt làm chủ ngôn ngữ

Tham gia trại hè Junior & IELTS Intensive Summer Camp tại Philippines, Khánh An được tăng cường trải nghiệm và nâng cao khả năng kết nối, giao lưu với bạn bè quốc tế. Trải nghiệm này đã giúp Khánh An học được nhiều từ vựng mới và sử dụng từ vựng một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau, cải thiện khả năng phát âm, từ đó nói tiếng Anh trôi chảy và chính xác hơn.

Với Khánh An, em còn có một bí quyết siêu đặc biệt để rèn luyện khả năng viết và tăng vốn từ vựng: trao đổi với người nước ngoài thông qua phần mềm viết thư Slowly (*). Trải nghiệm này giúp em hiểu thêm về con người, về các nền văn hóa khi được làm quen, trao đổi với những người có cùng chung sở thích đến từ những đất nước khác nhau.

Khánh An nhận chứng chỉ hoàn thành trại hè Quốc tế tại Philippines

Thanh Huyền (8A1) cũng khẳng định: "Việc giao tiếp thường xuyên, tự tin nói chuyện với các thầy cô người nước ngoài đang giảng dạy tại trường chính là cách tốt nhất để "tăng trình" hai kỹ năng nghe và nói".

Chia sẻ quan điểm này, Minh Khang (8A1) cho rằng không nên sợ mình nói sai ngữ pháp hay phát âm chưa chuẩn. "Tự tin nói và chỉnh sửa ngay lập tức là cách nhanh nhất để bạn có cách phát âm, phong thái giao tiếp như người bản ngữ", Minh Khang (8A1) khẳng định.

Tiếng Anh - Chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, đóng vai trò thiết yếu trong học tập và phát triển của học sinh. Việc học tốt tiếng Anh giúp các em tiếp cận mọi nền văn hóa, cập nhật thông tin và trở thành công dân toàn cầu. Chứng chỉ IELTS với điểm số cao là động lực để các em hướng đến những mục tiêu cao hơn như du học, thi đỗ vào các trường chuyên, trường chất lượng cao để phát huy năng lực bản thân.

Tại Victory, học sinh được học qua thực hành để tiếp thu và ghi nhớ thông tin tốt hơn.

Theo NGƯT Lê Tiến Thành, Hiệu trưởng THCS Thực nghiệm Victory, kết quả xuất sắc của các em trong kỳ thi IELTS là minh chứng cho phương pháp giáo dục tiên tiến "Học qua Thực hành - Trưởng thành qua Trải nghiệm" được Victory ứng dụng nhiều năm qua.

"Tại Victory, các em luôn được tạo môi trường học tiếng Anh tối ưu với giáo viên bản ngữ tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi tin rằng thành tích này sẽ là cầu nối giúp các em hội nhập quốc tế, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai", thầy Thành bày tỏ.