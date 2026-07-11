Một vụ tranh chấp giữa giáo viên và phụ huynh tại một trường tiểu học ở Quảng Tây (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi một nữ giáo viên quyết định khởi kiện phụ huynh ra tòa vì cho rằng danh dự và tinh thần của mình bị xâm phạm. Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi đây là vụ "giáo viên khởi kiện phụ huynh" đầu tiên của nước này.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc bắt nguồn từ yêu cầu của một phụ huynh muốn con mình được ngồi cố định ở hàng ghế đầu trong lớp. Tuy nhiên, cô Trương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3 trong sự việc đã từ chối vì nhà trường đang áp dụng quy định luân phiên chỗ ngồi, căn cứ vào chiều cao, thị lực và tình hình học tập của học sinh nhằm bảo đảm sự công bằng cho cả lớp.

Không đồng tình với lời giải thích này, phụ huynh đã nhiều lần bày tỏ sự bất mãn và tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại lên nhà trường cũng như cơ quan quản lý giáo dục.

Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi đây là vụ "giáo viên khởi kiện phụ huynh" đầu tiên của nước này. (Ảnh minh họa)

Theo phản ánh, trong gần 2 tháng sau đó, cô Trương liên tục phải đối mặt với hàng loạt áp lực. Phụ huynh này được cho là đã 6 lần gửi đơn tố cáo qua nhiều kênh khác nhau với các nội dung như phân biệt đối xử với học sinh, giảng dạy thiếu trách nhiệm, gây áp lực cho học sinh hay giao bài tập không phù hợp.

Mỗi lần nhận được đơn, giáo viên đều phải tạm gác công việc giảng dạy để chuẩn bị hồ sơ, nhật ký lớp học, trích xuất camera và giải trình với các cấp quản lý. Ngoài ra, người này còn liên tục nhắn tin vào ban đêm, gây sức ép qua mạng xã hội và đăng tải nhiều nội dung được cho là bôi nhọ giáo viên trong các nhóm phụ huynh.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi phụ huynh bị cho là không phối hợp xử lý việc con có hành vi chống đối, thậm chí xô xát với giáo viên trên lớp. Dù nhà trường nhiều lần đứng ra hòa giải và người thân, đồng nghiệp khuyên cô Trương nên nhượng bộ để tránh rắc rối, nữ giáo viên vẫn phải chịu áp lực tâm lý kéo dài.

Sau thời gian liên tục giải trình và đối mặt với các khiếu nại, cô Trương được chẩn đoán mắc trầm cảm mức độ trung bình, phải tạm nghỉ dạy và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Mỗi lần nhận được đơn, giáo viên đều phải tạm gác công việc giảng dạy để chuẩn bị hồ sơ, nhật ký lớp học, trích xuất camera và giải trình với các cấp quản lý. (Ảnh minh họa)

Giáo viên từ chối hòa giải, quyết khởi kiện ra tòa để bảo vệ danh dự

Trong khi đó, cơ quan giáo dục địa phương đã hoàn tất việc xác minh toàn bộ các nội dung tố cáo. Theo kết luận, cơ quan chức năng đã kiểm tra camera lớp học, hồ sơ giảng dạy, bài tập, tin nhắn giữa phụ huynh với giáo viên, đồng thời làm việc với nhiều học sinh và giáo viên khác. Kết quả cho thấy cả 6 nội dung tố cáo đều không có căn cứ. Cơ quan quản lý xác định cô Trương thực hiện đúng quy định trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học, không phát hiện các hành vi như nội dung phụ huynh phản ánh.

Cơ quan giáo dục nhận định phụ huynh đã lạm dụng kênh khiếu nại, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học bình thường và tạo áp lực không đáng có đối với giáo viên. Được biết, chồng của phụ huynh trong vụ việc là một công chức và được cho là đã bị cơ quan công tác nhắc nhở, ghi nhận vụ việc trong quá trình đánh giá hằng năm do người thân liên tục có hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự dạy học.

Sau khi có kết luận chính thức, phía phụ huynh được cho là đã chủ động liên hệ để xin hòa giải, bày tỏ mong muốn xin lỗi, thanh toán chi phí điều trị và giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Tuy nhiên, cô Trương từ chối.

Quyết định theo đuổi vụ kiện của cô Trương là tiếng nói của nhiều nhà giáo vốn nhiều năm phải âm thầm chịu áp lực từ các đơn thư khiếu nại thiếu căn cứ. (Ảnh minh họa)

Ngày 31/5/2026 vừa qua, nữ giáo viên chính thức nộp đơn khởi kiện lên tòa án cơ sở với lý do bị xâm phạm quyền về danh dự và uy tín. Trong đơn kiện, cô yêu cầu bị đơn phải đăng thư xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông cấp thành phố và bảng thông báo của trường trong 7 ngày liên tiếp. Cùng với đó, nữ giáo viên cũng yêu cầu phụ huynh gỡ bỏ toàn bộ các thông tin sai sự thật trên mạng, đồng thời bồi thường 80.000 NDT (khoảng 309 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần và 23.000 NDT (gần 89 triệu đồng) chi phí phục vụ quá trình bảo vệ quyền lợi.

Sau khi vụ án bước vào giai đoạn trao đổi chứng cứ và hòa giải trước xét xử, cô Trương tiếp tục khẳng định không chấp nhận hòa giải ngoài tòa. Thông qua luật sư, cô cho biết toàn bộ chứng cứ đã được hoàn thiện và mong muốn vụ việc sớm được đưa ra xét xử theo đúng trình tự pháp luật.

Vụ việc nhanh chóng tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Không ít giáo viên cho rằng quyết định theo đuổi vụ kiện của cô Trương là tiếng nói của nhiều nhà giáo vốn nhiều năm phải âm thầm chịu áp lực từ các đơn thư khiếu nại thiếu căn cứ.

Theo nhận định của một số chuyên gia giáo dục được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giáo viên thông qua con đường pháp lý không chỉ liên quan đến quyền lợi cá nhân mà còn góp phần duy trì môi trường giáo dục công bằng, hạn chế tình trạng lạm dụng khiếu nại gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Theo Sohu