Bị phản bội nhưng vẫn phải "sang" thế này: Cô vợ vạch mặt chồng đanh thép, dứt khoát nhưng cực kì văn minh được hội chị em ngưỡng mộ

Ngoại tình là câu chuyện muôn thuở trong mỗi gia đình. Mỗi người vợ lại gặp những cảnh éo le khác nhau, có người chọn tha thứ khi chồng đã hối lỗi, có người không bao giờ muốn quay lại. Có thể vì tình yêu của họ quá lớn hoặc những tổn thương trong lòng họ quá nhiều.

Mới đây, một cô vợ đã tâm sự rất ngắn gọn câu chuyện của mình cùng tin nhắn mới nhất từ gã chồng phản bội. Có lẽ vì cô không thể đủ bình tĩnh để kể hết lại 1 câu chuyện dài khi nó đã vượt quá sức chịu đựng.

Cô viết: "Chắc chẳng ai đau khổ đến muốn tuyệt vọng ôm bụng bầu sống trong đau khổ như mình. Mình bầu bé thứ 2 thì biết chồng ngoại tình cũng là lần thứ 2. Lần 1 mình đã bỏ qua vì con. Bé trai đầu của mình 4 tuổi.

Cảm giác sinh con mà không có chồng bên cạnh đi kèm, cảm giác bị phản bội tận mắt thấy chồng mình ở trong phòng khách sạn với người phụ nữ khác nó đau đến nghẹt thở các mom ạ!

Mình sinh bé thứ 2 rồi và quyết định làm mẹ đơn thân nhưng nỗi buồn không vơi của mình là bé trai đầu cứ hỏi ba, nhớ ba nhiều lắm.

Nhưng nó không gọi hỏi thăm con hay gì nữa hết vì đang ở với bồ rồi các mom ạ".

Kèm theo tâm sự là tin nhắn mới nhất của 2 vợ chồng họ. Theo đó, có vẻ anh chồng vẫn cần gia đình và chắc lại có ý định xin vợ tha thứ lần nữa nhưng cách đối diện với mọi chuyện của cô rất dứt khoát, văn minh.

Tin nhắn với chồng được cô vợ chia sẻ trên một diễn đàn

Chồng của người phụ nữ ấy hỏi han đon đả: "Con đặt tên là gì em? Đầy tháng anh về". Nếu ai không nghe câu chuyện bên trên thì có lẽ nghĩ người chồng này tuyệt vời lắm, nhẹ nhàng lắm. Nhưng sau từng ấy những đau đớn mà anh ta reo rắc, cô vợ bản lĩnh không hề chửi bới hay xúc phạm chồng.

Lời đáp rất cương quyết và có phần nghẹn ngào: "Khỏi, không cần về, về chi nữa. Còn gì nữa đâu mà về với vô. Đẻ đối diện cửa sinh cửa tử đau bụng ra máu đầm đìa ráng đi làm giấy tờ 1 thân 1 mình gọi sớm còn chưa về. Mẹ chỉ mong gặp ba 1 lần qua Tết ở tòa thôi. Mình ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Ba chọn các cuộc chơi thì chấp nhận đánh mất cuộc đời, gia đình thôi. Vui bên người mới đi".

Vậy thôi, chẳng kể lể nhiều, lời của cô vợ trong câu chuyện trên chắc hẳn cũng là lời tâm can của rất nhiều phụ nữ. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ thấu tình đạt lý như cô ấy. Phản bội 1 lần thì tha thứ, phản bội lần 2 thì nhất quyết gặp nhau ở tòa. Lúc đối diện với "cửa sinh tử" mà chồng chẳng quan tâm đoái hoài đến vợ con thì gặp nhau thêm nữa mà làm gì! Tất cả đều có giá của nó: "Tự do ngoài kia anh chỉ có cuộc chơi, an phận bên em anh có cả cuộc đời".

Rất nhiều người nể phục vì cách xưng hô của cô vợ bị phản bội này. Không còn coi nhau như vợ chồng nhưng chẳng thể phủ nhận 1 điều, anh ta vẫn là bố của con cô nên cô chọn cách gọi "ba - mẹ" nghe mới xót xa làm sao. Đến thời điểm này thì trách móc, chửi bới nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Thiết nghĩ bằng đấy câu cũng đủ để người đàn ông biết suy nghĩ nhận ra mình đã dại dột đến thế nào.

Rất khó để chúng ta đưa ra một công thức chuẩn mực cho các bà vợ khi đối diện với việc chồng ngoại tình. Mỗi người mỗi cảnh nên không thể mạnh miệng bảo bỏ là bỏ mà tha thứ là tha thứ được. Nhưng phụ nữ ạ, lòng vị tha của các chị chỉ nên dùng tối đa 1 lần mà thôi, đừng phung phí nếu gã đàn ông ấy không đáng để các chị bao dung. Đàn bà là để yêu chứ không phải dùng cả thanh xuân để yêu chồng, phục dịch chồng, cam chịu và giữ chồng. Chồng tốt còn đáng giữ, chồng tồi cả nghìn lần không đáng giữ đâu chị em ạ!