Bị phản ánh, trường học ở Bắc Ninh yêu cầu trả lại quỹ lớp cho phụ huynh

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (thành phố Bắc Ninh) cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng địa phương nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu 500 nghìn đồng quỹ lớp tại Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Phụ huynh băn khoăn về khoản thu này.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Đại Đồng đã có văn bản chỉ đạo. Ông Quang cũng trực tiếp gặp Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Sơn để trao đổi về vấn đề thu quỹ lớp.

Ông Nguyễn Ngọc Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Sơn cho biết, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND xã Đại Đồng về việc chống lạm thu và dạy thêm, học thêm, ngày 23/9, Ban giám hiệu nhà trường họp và ra thông báo với ba nội dung.

Theo đó, nhà trường yêu cầu ban cha mẹ học sinh các lớp tuyệt đối không duy trì quỹ lớp, kể cả trong trường hợp phụ huynh tự nguyện. Những lớp đã thu tiền quỹ lớp phải trả lại cho phụ huynh.

Trường hợp lớp có nhu cầu về các vật dụng phục vụ vệ sinh lớp học như chổi, hót rác, phụ huynh nào có lòng hảo tâm có thể ủng hộ. Các lớp không được thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định của UBND thành phố Bắc Ninh.

“Nhà trường có 54 lớp học. Trước khi ra thông báo, tôi có nắm được thông tin một số lớp học có thu quỹ từ phụ huynh. Đến nay, các lớp học đều không có quỹ lớp. Lớp nào đã thu tiền quỹ lớp thì phải trả cho phụ huynh xong trước ngày 26/9”, ông Mai cho hay.

Sau phản ánh về thu tiền quỹ lớp, Trường Tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh) yêu cầu trả lại tiền cho phụ huynh. (Ảnh một lớp học tại Trường Tiểu học Hoàn Sơn)

Bên cạnh việc chấn chỉnh các khoản thu, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Sơn cũng yêu cầu phụ huynh không cho con tham gia học thêm, giáo viên không được dạy thêm trái quy định.

Về hoạt động Trung thu, nhà trường yêu cầu ban cha mẹ học sinh không tổ chức và nhà trường cũng không tổ chức. Những lớp đã lên kế hoạch tổ chức Trung thu trước thời điểm có thông báo phải được sự đồng ý của 100% phụ huynh mới được tổ chức, với tinh thần nhẹ nhàng, vui tươi và đúng mục đích dành cho học sinh.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, theo quy định của UBND thành phố Bắc Ninh, quỹ lớp không nằm trong danh mục các khoản thu của nhà trường.

Theo vị lãnh đạo này, việc thu các khoản tại trường học bậc tiểu học do UBND cấp xã, phường quyết định. Do quỹ lớp không nằm trong các khoản thu theo quy định, việc Trường Tiểu học Hoàn Sơn thông báo không duy trì quỹ lớp, kể cả khoản thu tự nguyện, được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh ủng hộ.