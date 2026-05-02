Bị nói keo kiệt cũng kệ - nhưng đây là những điều tôi không bao giờ làm trong kỳ nghỉ

1. Tôi không đặt xe vào giờ cao điểm chỉ vì “lười chờ thêm 10 phút”

Nghỉ lễ, mở app gọi xe là thấy giá nhảy múa. Cùng một quãng đường, chênh vài chục nghìn là chuyện bình thường. Có người bảo thôi kệ, đi cho nhanh nhưng tôi thì không. Nếu không quá gấp, tôi sẵn sàng đợi lệch giờ một chút hoặc đi sớm hơn. Không phải vì tiếc tiền, mà vì tôi không muốn trả thêm chỉ để đổi lấy vài phút tiện lợi mà mình hoàn toàn có thể chủ động.

2. Tôi không “tiện tay” đặt thêm đồ chỉ để được freeship

Cái dòng “miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0đ” nghe rất đã nhưng thường đi kèm một điều kiện ngầm: bạn sẽ phải mua thêm một thứ gì đó cho đủ đơn. Và thứ đó đa phần là… không cần thiết. Tôi từng làm vậy rất nhiều, cho đến khi nhận ra: mình không tiết kiệm được tiền ship, mình chỉ đang mua thêm đồ.

3. Tôi không coi sale dịp lễ là cơ hội để mua những thứ chưa từng định mua

Nghỉ lễ là mùa của những con số giảm giá đẹp mắt: 30%, 50%, thậm chí 70%. Nhưng nếu trước đó tôi không hề có ý định mua, thì giảm bao nhiêu cũng không liên quan. Tôi không cần thêm một món đồ chỉ vì nó “đang rẻ hơn bình thường”. Rẻ không đồng nghĩa với cần.

4. Tôi không chọn quán chỉ vì “check-in cho đẹp”

Có những nơi giá cao hơn không phải vì đồ ăn ngon hơn, mà vì… ảnh đẹp hơn. Tôi không phản đối chuyện trả tiền cho trải nghiệm, nhưng nếu mục tiêu chính chỉ là có một tấm hình đăng lên thì tôi thấy nó không đáng bằng một bữa ăn thực sự thoải mái, không phải nhìn giá menu mỗi lần gọi thêm món.

5. Tôi không đi chơi theo kiểu “ai sao mình vậy”

Bạn bè rủ, mọi người đều đồng ý, mình cũng gật đầu theo. Nhưng mỗi người có một mức chi tiêu khác nhau. Tôi không cố ép mình theo một kế hoạch vượt quá khả năng hoặc vượt quá mức tôi thấy hợp lý. Nghỉ lễ là để vui, không phải để về rồi nhìn lại tài khoản mà thấy mệt.

6. Tôi không tiêu tiền để “cảm thấy mình đang tận hưởng”

Đây có lẽ là cái bẫy lớn nhất. Nghỉ lễ tạo ra một cảm giác rất rõ: nếu không tiêu tiền, có gì đó như là mình đang “bỏ lỡ”. Nhưng thật ra, tận hưởng không nhất thiết phải đi kèm với chi tiêu nhiều hơn. Có những ngày tôi vẫn đi chơi, vẫn gặp bạn, vẫn nghỉ ngơi, chỉ là không chi thêm cho những thứ không thực sự làm mình vui hơn.

7. Tôi không gọi đó là keo kiệt

Người khác có thể thấy vậy, vì tôi không “thoáng tay” vào những dịp mà ai cũng dễ chi tiền. Nhưng với tôi, đó chỉ là chọn lọc. Tôi vẫn tiêu tiền, chỉ là tiêu vào những thứ tôi thực sự muốn, thay vì những thứ tôi bị cuốn theo.

Nghỉ lễ không làm tôi tiêu ít đi. Nó chỉ khiến tôi rõ ràng hơn về việc mình không muốn trả tiền cho điều gì. Và đôi khi, giữ lại một vài quyết định “không mua” lại là cách dễ nhất để tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải trả giá sau đó.