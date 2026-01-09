Cô dâu trong clip gây xôn xao là chị V.T.M.P. (30 tuổi, phường Đồng Văn, Ninh Bình) và sự việc xảy ra vào khoảng 10h30' ngày 28/12/2025. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chị P. cho hay nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn cá nhân từ 2 năm trước. Tuy nhiên, chị hoàn toàn không liên quan tới mâu thuẫn này.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị P. đã trình báo cơ quan công an. Các đối tượng ném mắm tôm vào vợ chồng chị bịt kín mặt nên ban đầu chị không nhận ra. Sau khi công an mời hai người này lên làm việc thì chị mới biết họ là ai.

2 năm trước, một nhóm bạn nữ có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Chị H. cho hay mình có đi cùng hai người em khác đến hòa giải, sự việc cũng đã kết thúc. Chị khẳng định mình không liên quan tới mâu thuẫn đó nhưng họ cứ nghĩ chị là đồng lõa nên phát sinh hành động vừa qua.

Bên cạnh đó chị H. cũng nói trên Tuổi Trẻ rằng: "Xảy ra sự việc tôi rất áp lực vì những lời bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội như "không có lửa thì làm sao có khói", "bị nợ tiền nên mới bị tạt mắm tôm", hay "bị đánh ghen"…",

(Ảnh cắt từ clip)

Trước đó vào ngày 8/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu, chú rể bị ném chất bẩn trong lúc đang làm lễ cưới. Theo nội dung clip, khi hôn lễ diễn ra bình thường, cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu cùng người thân thì bất ngờ bị một bịch mắm tôm từ ngoài ném vào. Chất bẩn văng trúng cô dâu, chú rể và một người đứng cạnh khiến tất cả hoảng sợ.

Sau khi xảy ra sự việc, chia sẻ trên Tiền Phong, chị P. cho hay khi hôn lễ đang diễn ra, một người đi xe máy chạy ngang qua khu vực tổ chức tiệc cưới rồi bất ngờ ném túi mắm tôm lên sân khấu. Chất bẩn bám đầy người ba người đang đứng trên sân khấu, khiến không khí buổi lễ trở nên hỗn loạn.

Do bị mắm tôm bám vào váy cưới và người, cô dâu buộc phải rời sân khấu để đi tắm, thay trang phục. Lễ cưới vì thế phải tạm dừng, sau đó gia đình vội vàng đưa cô dâu lên xe hoa về nhà trai để tiếp tục các nghi lễ vì khách mời đang chờ đợi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo cơ quan công an để làm rõ.

Báo Tiền Phong thông tin thêm, người ném mắm tôm đã đến gặp cô dâu và gia đình để xin lỗi, đồng thời đề nghị được hòa giải và bồi thường thiệt hại. Do hai bên có quen biết từ trước, gia đình cô dâu không muốn đẩy sự việc đi quá xa nên đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận bồi thường.

Cô dâu cho biết, mong muốn lớn nhất của gia đình là sự việc sớm khép lại để hai bên ổn định cuộc sống, tránh những hệ lụy không đáng có sau một sự cố đáng tiếc xảy ra đúng ngày trọng đại.