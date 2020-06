Bị mụn nước do cháy nắng: Có 1 kiểu xử lý rất sai nhưng nhiều người vẫn hay làm

Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), da phồng rộp là dấu hiệu của bỏng cấp độ hai nên mọi người cần lưu ý tới khu vực này để tránh nhiễm trùng. Joshua Zeichner, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, thành phố New York cho biết, da bị đốt cháy nghiêm trọng sẽ làm phá hủy mối liên kết giữa các tế bào da, tạo ra vết phồng rộp chứa đầy chất lỏng bên trong.

Những mụn nước này gây nên cảm giác không hề dễ chịu. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn bị tổn thương nghiêm trọng do cháy nắng. Theo Tổ chức Ung thư Da, chỉ cần một vết phồng rộp nhỏ do cháy nắng gây nên cũng làm tăng gấp đôi khả năng phát triển ung thư hắc sắc tố sau này, dạng ung thư da nguy hiểm nhất.

Để chữa lành khu vực da bị tổn thương và bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của cháy nắng trong tương lai, mọi người nên tham khảo những lời khuyên và chia sẻ của các chuyên gia da liễu dưới đây:

Tự nặn mụn nước - hành động vô cùng sai lầm

Những vết phồng rộp, mụn nước có thể xuất hiện trên da khi bạn bị cháy nắng nghiêm trọng.

Mụn nước được ví như một chiếc túi chứa đầy chất lỏng và tự nặn mụn nước là hành động vô cùng sai lầm. Trên thực tế, chúng giúp chữa lành da và chống nhiễm trùng đáng kể. Do đó, nếu tác động đến vết phồng rộp này, bạn sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Theo bác sĩ Zeichner, hãy coi chúng như một miếng băng dán vết thương tự nhiên có công dụng bảo vệ lớp da nằm sâu bên dưới.

Gary Goldenberg, giáo sư kiêm giảng viên khoa da liễu tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai, thành phố New York khuyến cáo, mọi người đừng bao giờ tự ý nặn mụn nước do cháy nắng gây nên. Sau một thời gian, những vết phồng rộp này sẽ tự khỏi mà không cần can thiệp từ bên ngoài.

Cách điều trị và chữa lành mụn nước an toàn

Theo chuyên gia Goldenberg, bạn có thể mất đến hai tuần để các vết cháy nắng khỏi hoàn toàn. Dù vậy, mọi người nên thực hiện một số việc làm giúp đẩy nhanh quá trình tự lành dưới đây:

- Uống nhiều nước: Khi bạn bị cháy nắng, cơ thể sẽ cố gắng vận chuyển nhiều nước từ các khu vực khác lên da nhằm hạ nhiệt. Do đó, việc làm đầu tiên là bổ sung chất lỏng cho cơ thể để tránh mất nước.

- Băng vết thương: Nếu chỉ có một vài vết phồng rộp, bác sĩ Zeichner khuyên, bạn nên che chúng bằng băng để tránh vô tình chạm phải, đặc biệt khi ra ngoài trời. Đồng thời, đừng quên lựa chọn các loại quần áo phù hợp vừa bảo vệ làn da tối đa vừa tạo cảm giác thoải mái.

- Chườm đá: Nếu có điều kiện, mọi người nên chườm đá tại khu vực bị tổn thương để giảm sưng đau.

Nếu không có đó, bạn có thể sử dụng khăn ướt đắp lên khu vực bị tổn thương để giảm đau.

- Giữ ẩm: Dù quan tâm tới khu vực bị da phồng rộp do cháy nắng là quan trọng nhất, bạn cũng đừng quên lưu ý chăm sóc vùng da xung quanh vết thương. Tránh tắm nước nóng và chỉ sử dụng một lượng nhỏ xà phòng. Sau đó, mọi người nên bôi kem dưỡng da hoặc nha đam để giữ ẩm.

- Uống thuốc giảm đau nếu cần thiết: Tuy không làm tăng tốc độ chữa lành vết phồng rộp, uống thuốc giảm đau như aspirin hoặc ibuprofen có thể giúp giảm sưng, đỏ và những cơn đau khó chịu.



- Theo dõi thường xuyên: Nếu mụn nước tự vỡ và chảy dịch lỏng ra ngoài, bạn hãy nhẹ nhàng làm sạch khu vực đó bằng xà phòng và nước. Sau đó, bôi thuốc mỡ kháng sinh và che vùng da chịu tổn thương bằng băng gạc. Hãy theo dõi thường xuyên và nếu nhận thấy dấu hiệu phát ban hoặc vết phồng rộp có xu hướng chuyển biến nghiêm trọng, bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.

Làm thế nào để ngăn ngừa mụn nước do cháy nắng

Đừng quên sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời để chống lại tác động của tia cực tím lên da.

Dù vết cháy nắng đã lành, khu vực này vẫn dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với tia cực tím. Cách duy nhất để thực sự ngăn ngừa cháy nắng và sự xuất hiện của các vết phồng rộp là bôi kem chống nắng thường xuyên. Hãy sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và đừng quên bôi lại sau mỗi hai giờ khi hoạt động ngoài trời.



