Bí mật sau lớp vỏ hôn nhân và showbiz hào nhoáng

Thuộc thể loại drama thriller pha yếu tố tâm linh, bộ phim xoay quanh mối quan hệ tình tay ba cùng những bí mật phía sau lớp vỏ hôn nhân và showbiz hào nhoáng. Sau 5 năm ấp ủ kịch bản, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết anh muốn tạo nên một tác phẩm khai thác cảm giác con người đang sống trong “chiếc vỏ” của chính mình.

Không cô gái nào muốn bị gọi là bình hoa di động

Tiểu Vy trở thành tâm điểm khi chia sẻ thẳng thắn về những bình luận khả năng diễn xuất. Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô từng chạnh lòng khi bị gọi là “bình hoa di động”, nhưng xem đó là động lực để thay đổi bản thân.

“Tôi nghe câu đó thì khá sợ, vì không biết nên vui hay buồn. Không một cô gái nào muốn bị gọi là bình hoa di động. Tôi hy vọng vọng mọi người sẽ gọi mình là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương”, Tiểu Vy bộc bạch.

Khác với hình ảnh nhẹ nhàng trước đây, vai diễn trong Ốc mượn hồn được giới thiệu là nhân vật có chiều sâu tâm lý, liên tục chuyển biến giữa ngây thơ và toan tính. Tiểu Vy cho biết cô phải trải qua nhiều vòng casting, workshop cùng đạo diễn trước khi chính thức nhận vai.

Nữ diễn viên kể một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảnh quay chèo thúng suốt 4 tiếng ở Phú Yên dưới thời tiết khắc nghiệt. “Có lúc em kiệt sức thật sự nhưng vẫn muốn cố gắng đến cùng, vì em tin đây là vai diễn quan trọng với mình”, cô nói.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đánh giá Tiểu Vy là lựa chọn phù hợp cho vai nữ chính vì có vẻ ngoài mong manh lẫn khả năng thể hiện nội tâm đối lập. Nữ diễn viên có sự tiến bộ rõ rệt sau quá trình làm việc kéo dài với ê-kíp.

Quốc Trường đóng cảnh yêu Tiểu Vy, Anh Phạm và Yên Đan ở Ốc mượn hồn.

Trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn tâm lý phức tạp, Quốc Trường nói anh chịu không ít áp lực. Nam diễn viên cho biết anh lo lắng trước khối lượng công việc lớn cũng như những cảnh cảm xúc nặng trong phim.

“Nhờ quá trình workshop liên tục với đạo diễn, tôi dần tự tin hơn”, anh chia sẻ.

Trong phim, Quốc Trường có nhiều cảnh tình cảm với cả Tiểu Vy, Yên Đan và Anh Phạm. Trước câu hỏi về việc đóng cảnh thân mật với ba bạn diễn nữ, nam diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp và niềm tin giữa các diễn viên.

“Khi quay thì mình phải sống thật với nhân vật để tạo ra cảm xúc tốt nhất. Nhưng khi đạo diễn hô ‘cắt’, mình phải thoát vai ngay”, Quốc Trường nói.

Chia sẻ về ý nghĩa tựa phim, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết hình ảnh “ốc mượn hồn” đại diện cho những con người đang tồn tại trong lớp vỏ bọc xã hội.

“Ai cũng cần một chiếc vỏ để bảo vệ mình. Nhưng đôi khi người ta chỉ nhìn vào chiếc vỏ ấy mà quên mất nội tâm bên trong”, anh nói.

Bộ phim không chỉ kể câu chuyện ngoại tình hay tranh đấu giữa “chính thất - tiểu tam”, mà còn đào sâu những bí mật tâm lý phía sau ánh hào quang giới giải trí. Poster phim với bố cục xoắn ốc cũng được xây dựng như biểu tượng cho vòng xoáy dục vọng, tham vọng và những lựa chọn sai lầm của con người.

Ngoài dàn diễn viên chính, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại showcase gây thích thú khán giả. Đây là vai điện ảnh đầu tay của nam nhạc sĩ. Anh mong được khán giả đón nhận, có cơ hội trở lại màn ảnh rộng trong thời gian tới.

Chờ đợi gì ở Tiểu Vy và Quốc Trường?

Sau thành công thương mại của Bộ tứ báo thủ , Tiểu Vy đang cho thấy quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất nghiêm túc. Trong phim của đạo diễn Trấn Thành, Tiểu Vy được ghi nhận ở ngoại hình sáng màn ảnh và khả năng tạo cảm xúc tự nhiên ở một số phân đoạn.

Ốc mượn hồn đánh dấu vai chính điện ảnh thứ hai của Tiểu Vy, đồng thời là dự án được xem có độ khó cao hơn vì yêu cầu diễn biến tâm lý phức tạp. So với hình ảnh có phần an toàn trước đây, trailer và poster đầu tiên cho thấy nữ diễn viên đang thử sức với màu sắc trưởng thành, bí ẩn hơn.

Điểm đáng chú ý là Tiểu Vy hiện trở thành một trong những hoa hậu đắt show điện ảnh nhất hiện nay. Sau Ốc mượn hồn , cô tiếp tục xuất hiện trong dự án Bò sữa bay , hoạt động dày đặc trên màn ảnh rộng.

Quốc Trường tiếp tục nhảy vào dòng phim tâm lý - tình cảm sau dấu ấn ở Bẫy ngọt ngào hay Út Lan, gần nhất là Một thời ta đã yêu. Ở Ốc mượn hồn , nam diễn viên được kỳ vọng mang đến hình ảnh trưởng thành, lạnh lùng và nhiều ẩn số hơn so với các vai diễn trước.