Thủ đoạn ma mãnh, liều lĩnh của "ông trùm" Trịnh Minh Sản

Hồi cuối tháng 3/2024, công an các tỉnh Kon Tum, Bình Thuận và Quảng Ninh đã phối hợp, triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Lào. Đây là kết quả của một thời gian dài theo dõi, đeo bám tận "hang ổ" của các đối tượng.

Công an cũng đã bắt giữ 5 đối tượng trong đó có "ông trùm" Trịnh Minh Sản (SN 1973, thường trú ở thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), thu giữ một lượng lớn ma tuý đá.

Trước đó, cuối năm 2023, trinh sát Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cung cấp ma túy số lượng lớn cho các con nghiện ở địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Trịnh Minh Sản, người ngoài địa phương có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh nên đã theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng.

Thông tin trên kênh ANTV cho hay, ngoài xã hội, Sản có biệt danh là "ông già" và rất giỏi che giấu thân phận. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Sản có mối quan hệ, sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại TP Phan Thiết. Tuy nhiên, để tìm ra được manh mối về đối tượng là rất khó.

"Đối tượng khi trao đổi thông tin với các đối tượng khác ở Bình Thuận chỉ lấy tên là Sản. Đôi khi đối tượng còn không cho biết tên. Thậm chí, khi đối tượng đã tiếp cận được các đối tượng tiêu thụ lẻ số ma túy rồi, Sản vẫn chưa yên tâm để cung cấp thông tin như họ tên, năm sinh hay số điện thoại cũng như các phương tiện liên lạc" - Thượng úy Dương Quang Tuấn - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận chia sẻ trên ANTV.

Công an tỉnh Kon Tum, nơi đối tượng sinh sống cũng nhận định, đối tượng Trịnh Minh Sản hoạt động rất ma mãnh và liều lĩnh, chỉ giao dịch ma túy ở các tỉnh ngoài và thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Theo Công an Kon Tum, bọn chúng không chỉ dùng thủ đoạn "ma tuý một nơi – người bán một nẻo" mà còn thường xuyên thay đổi phương thức mua bán, vận chuyển, sử dụng nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau, ở các khung giờ khác nhau để trao đổi mua bán ma tuý. Đặc biệt, các đối tượng rất manh động, luôn sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Ngọc Hồi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Minh Sản (Ảnh: Công an huyện Ngọc Hồi).

Báo Bình Thuận cho hay, qua thời gian theo dõi, sáng ngày 15/3/2024, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Xa Văn Tiến (SN 1995, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), khi đối tượng vừa mang theo 1kg ma túy đá xuống xe khách tại Bến xe Bắc Phan Thiết để đưa đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, đối tượng Tiến khai nhận số ma túy trên là của Trịnh Minh Sản và Đào Thị Ánh (vợ Sản, SN 1975, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã thuê y vận chuyển đến thành phố Phan Thiết để tiêu thụ, cứ vận chuyển thành công 1kg ma túy đá thì đối tượng được trả công 10 triệu đồng.

Ngay lập tức, Ban chuyên án đã cử ngay 1 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trịnh Minh Sản và Đào Thị Ánh. Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Đào Thị Ánh.

Quá trình khám xét, công an kiểm tra rất kỹ từ bên trong đến ngoài nhà nhưng không thấy gì. Tuy nhiên, khi đi sang hông nhà, cơ quan công an phát hiện một đống vỏ cà phê khô mốc, nghi là có giấu ma túy bên trong nên đã kiểm tra kỹ. Sau khi kiểm tra đống vỏ cà phê, công an tìm thấy một hộp nhựa màu xanh, bên trong có gói nilon 1 kilogam ma tuý đá mà có những đặc điểm phù hợp với gói nilon thu giữ từ đối tượng Tiến.

Vợ của Sản là bà Đào Thị Ánh xác định hiện trường nơi cất giấu ma túy - Ảnh: Công an Kon Tum

Theo Đào Thị Ánh khai nhận đã giúp chồng cất giấu số ma túy trên và giao 1kg ma túy đá cho Xa Văn Tiến mang đi tiêu thụ trước đó.

Tất cả những thông tin bắt giữ đối tượng Xa Văn Tiến và Đào Thị Ánh được giữ bí mật tuyệt đối để tiến hành bắt quả tang ông trùm Trịnh Minh Sản.

Bắt giữ "ông trùm" Trịnh Minh Sản và đồng bọn

Sau khi xác định đối tượng Trịnh Minh Sản đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chuyên án đã nhanh chóng cử một tổ công tác khác, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh để "cất vó".

Đến ngày 15/3/2024, ban chuyên án đã mật phục và bắt quả tang Trịnh Minh Sản cùng người tình là Đinh Thị Hà (SN 1978, ngụ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Thao Minh Xá (SN 1977, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), khi các đối tượng này đang mang theo 2kg ma túy giao cho khách.

Các đối tượng Trịnh Minh Sản, Đinh Thị Hà, Thao Minh Xá, Đào Thị Ánh, Xa Văn Tiến (thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) - Ảnh: Báo Bình Thuận

Đối tượng Hà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây để Sản đưa ma túy ra Quảng Ninh tìm đối tượng tiêu thụ và tạo đường dây mua bán ma túy.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Xá khai nhận, tại nhà của y tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang có cất dấu 1kg ma túy đá. Ngay lúc này tổ công tác tại Quảng Ninh đã thông báo cho tổ công tác tại tỉnh Kon Tum, để tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng Xá và thu giữ được số ma tuý trên.

Tổng số ma túy mà Ban chuyên án thu giữ được gồm 5kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết số ma túy trên là của đối tượng Trịnh Minh Sản, sau khi mua ma túy tại Lào đưa về nhà ở tại Kon Tum cất giấu, vợ chồng đối tượng Sản và Ánh đã móc nối với các đối tượng tại địa phương để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ.

Đoạn kết của những đối tượng buôn bán "cái chết trắng"

Ngày 13/01/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trịnh Minh Sản, Thao Minh Xá, Đinh Thị Hà về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị cáo Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá phạm tội 2 lần trở lên, nên bị áp dụng tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ Luật hình sự. Riêng bị cáo Đinh Thị Hà trong quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn, có bố đẻ là thương binh, được tặng thưởng huân chương kháng chiến nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự.

Sau đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Sản tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Thao Minh Xá chung thân về 02 tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; bị cáo Đinh Thị Hà 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: CA Quảng Ninh

Để đấu tranh, bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia này, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 100% quân số Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh tổ chức xác minh, theo bám đến tận "hang ổ" của từng đối tượng.

Ngoài ra, nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Quảng Ninh trong điều tra, truy tìm các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, sớm truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.