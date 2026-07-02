Bí mật hậu trường 'Thủy Hử 1998': "Võ Tòng" Đinh Hải Phong từng đòi ly hôn vợ vì Phan Kim Liên?

Có những mối quan hệ bắt đầu bằng cái nhìn đầu tiên, cũng có những tình cảm lớn lên từ hàng trăm giờ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn phim trường, giữa tiếng đạo diễn hô "cắt" rồi "quay lại từ đầu". Nghề diễn, xét cho cùng là nghề sống nhiều cuộc đời khác nhau trong cùng một kiếp người. Và đôi khi, cảm xúc thật cũng lạc đường đi nhầm vào vai diễn.

Trong quá trình quay Thủy Hử 1998, điều không ai ngờ tới lại xảy ra giữa 2 người vốn được đặt ở 2 chiến tuyến đối nghịch trên màn ảnh là Võ Tòng (Đinh Hải Phong) và Phan Kim Liên (Vương Tư Ý) khi họ nảy sinh tình cảm với nhau ngoài đời.

Đinh Hải Phong và Vương Tư Ý trong Thủy Hử.

Thời điểm đó, Đinh Hải Phong đã có gia đình, vợ anh là một giáo viên mầm non tên Đường Ca. Trước khi nổi tiếng, anh chỉ là một ca sĩ hát phòng trà bình thường, vì thế họ chính là một cặp đôi đi lên từ những ngày khó khăn, cùng nhau bước qua giai đoạn chưa có danh tiếng.

Đường Ca được xem là người vợ hiền, âm thầm đứng sau hỗ trợ chồng. Khi sự nghiệp của Đinh Hải Phong bắt đầu khởi sắc, cũng là lúc anh bước vào môi trường mới: phim trường, ánh đèn, đồng nghiệp và những vai diễn kéo dài hàng tháng trời. Và trong môi trường ấy, anh gặp Vương Tư Ý.

Phan Kim Liên trên màn ảnh vốn là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất: đẹp, quyến rũ và mang số phận đầy bi kịch. Vương Tư Ý ngoài đời lại mang nét cuốn hút rất khác, không ồn ào nhưng dễ khiến người đối diện phải chú ý lâu hơn bình thường. Họ làm việc cùng nhau, từ những cảnh đối thoại căng thẳng đến các phân đoạn cảm xúc nặng đô.

Không ai nghĩ Đinh Hải Phong và Vương Tư Ý lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Ban đầu chỉ là sự ăn ý nghề nghiệp, sau đó là những cuộc trò chuyện dài hơn giữa các cảnh quay. Rồi dần dần, khoảng cách giữa Võ Tòng và Phan Kim Liên trong đời thực trở nên mờ đi lúc nào không hay. Người trong đoàn phim từng nói, họ giống như bị chính kịch bản kéo lại gần nhau, dù trong kịch bản ấy, 2 nhân vật vốn không nên đứng chung một phía.

Đinh Hải Phong bắt đầu rơi vào trạng thái giằng co. Một bên là người vợ đã đồng hành từ thuở chưa tên tuổi, một bên là cảm xúc mới mẻ nhưng khó lý giải. Cuối cùng, anh chọn cách thẳng thắn với vợ, nói ra sự thay đổi trong lòng và đề nghị ly hôn.

Tưởng rằng sẽ là một cơn bão, nhưng điều bất ngờ là Đường Ca lại không phản ứng dữ dội. Sau phút lặng im, cô chọn cách bình tĩnh hơn nhiều người tưởng, không níu kéo bằng nước mắt và cũng không làm mọi thứ trở nên căng thẳng. Cô nói có thể tạm tách ra một thời gian để cả 2 người nhìn lại mọi thứ.

Vì Vương Tư Ý, Đinh Hải Phong đã đề nghị ly hôn vợ.

Chính khoảng "tạm dừng" ấy lại trở thành bước ngoặt.

Rời khỏi nhịp sống gia đình quen thuộc, Đinh Hải Phong mới nhận ra cảm giác trống vắng. Nó giống như một sân khấu tắt đèn quá sớm, để lại khoảng im lặng khó chịu hơn cả tiếng ồn. Còn cảm xúc dành cho Vương Tư Ý, khi không còn đặt trong bối cảnh phim trường cũng dần trở nên bớt rực rỡ.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh chủ động kết thúc mối quan hệ vừa chớm nở và tìm cách quay về với gia đình. Vương Tư Ý vốn là người hiểu ranh giới nghề nghiệp, cũng không lựa chọn níu kéo. Mọi thứ tưởng như khép lại ở đó, Đinh Hải Phong đã quay về cuộc sống cũ, gia đình anh cũng dần hàn gắn theo thời gian.

Cuối cùng, Đinh Hải Phong vẫn chọn quay về với gia đình.

Nhưng cuộc đời hiếm khi đi theo đường thẳng.

Năm 2007, câu chuyện của Vương Tư Ý lại được nhắc đến theo một hướng khác. Cô gặp doanh nhân Tô Viễn tại một đám cưới bạn bè và không lâu sau đó, họ kết hôn. Một cuộc hôn nhân tưởng như ổn định nhưng lại kết thúc khá nhanh, gần như trái ngược với tốc độ bắt đầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự khác biệt trong lối sống và quan điểm cá nhân khiến cuộc hôn nhân này rạn nứt. Bên cạnh đó, hình ảnh Phan Kim Liên nổi tiếng của Vương Tư Ý cũng tạo ra không ít áp lực vô hình. Có thời điểm, những lời trêu đùa từ môi trường xung quanh và cả gia đình chồng khiến không khí hôn nhân trở nên nặng nề hơn. Từ đó đến nay, khi đã bước sang tuổi 55, "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Ở chiều ngược lại, Đinh Hải Phong và vợ lại tiếp tục hành trình của mình. Đến năm 2015, Đường Ca phát hiện mắc bệnh ung thư, tin tức này giống như một tảng đá nặng trĩu đè lên gia đình từng trải qua sóng gió. Nhưng lần này, không còn những lựa chọn dang dở nữa, Đinh Hải Phong dồn toàn bộ thời gian để chăm sóc và đồng hành cùng vợ trong quá trình điều trị. Sau nhiều nỗ lực, bệnh tình của Đường Ca dần ổn định và hồi phục.

Đường Ca từng nói: "Anh ấy có thể có cảm tình với người khác trong phim, chỉ cần anh ấy muốn quay về là được". Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Đường Ca quá mù quáng trong tình cảm, nhưng thật sự cô đã khiến Đinh Hải Phong hối hận và lựa chọn quay trở lại.

Nhìn lại tất cả, mối dây giữa Đinh Hải Phong và Vương Tư Ý chỉ như một làn khói thoáng qua giữa phim trường đầy ánh đèn. Có rung động, có chệch nhịp, nhưng khi rời khỏi bối cảnh "Võ Tòng - Phan Kim Liên", mọi cảm xúc cũng dần hạ nhiệt. Tất cả khép lại không ồn ào, không kịch tính, chỉ còn lại một chút dư âm của những ngày sống quá gần vai diễn.

Cảnh Ly