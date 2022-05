Bí mật gây choáng về nhân viên an ninh sân bay mà không một nơi nào muốn tiết lộ cho bạn biết

Vai trò của một nhân viên an ninh sân bay đó là kiểm tra hành khách và đồ đạc của họ trước khi lên máy bay. Các nhân viên an ninh chính là "chìa khóa" để đảm bảo sân bay được an toàn và vận hành một cách trơn tru.

Do đó, nhiều người nghĩ rằng đây là một công việc "béo bở" với mức lương hấp dẫn và có nhiều đặc quyền. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải như vậy.

Mới đây, tờ The Guardian đưa tin, một nhân viên an ninh làm việc nhiều năm ở sân bay London Stansted, nằm phía đông bắc của Anh đã chia sẻ những thực tế gây choáng đằng sau công việc tưởng chừng đẹp như mơ này.

Nhân viên an ninh sân bay không phải là công việc trong mơ như nhiều người vẫn nghĩ.

Thời gian làm việc "đi ngược" xã hội

Nhân viên này cho biết ông làm việc theo ca và thời gian thì vô cùng khắt khe. Họ thường phải bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng để đảm bảo an ninh cho những chuyến bay sớm.

Họ buộc phải thức dậy vào lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Do đó, các nhân viên an ninh thường phải tranh thủ đi ngủ sớm. Vì vậy, khi mọi người ngoài kia đang ngủ thì họ phải làm việc và ngược lại, lúc xã hội đang nhộn nhịp với cuộc sống về đêm thì họ buộc phải ngủ thật sớm.

Nhân viên an ninh sân bay đã 50 tuổi này cho hay, ông kiếm được 14 bảng Anh (gần 400 ngàn đồng) một giờ và nhận khoảng 1.200 bảng Anh (34 triệu đồng) một tháng. Đây là mức lương khá thấp so với hàng nghìn công việc khác.

Áp lực và mệt mỏi

Nhân viên an ninh sân bay kỳ cựu chia sẻ rằng đôi khi họ phải đối phó với những hành khách thiếu kiên nhẫn và có cách ứng xử gây khó chịu. Một số nước đã tiến hành mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu di chuyển của các hành khách ngày một tăng cao.

Nhiều sân bay đông đúc trở lại nhưng nhân viên an ninh lại thiếu trầm trọng. Người đàn ông làm việc cho sân bay London Stansted chia sẻ rằng, vì thiếu nhân viên nên công việc kiểm tra thường hay bị ứ đọng. Các hành khách phải xếp một hàng dài chờ đợi, đôi khi họ có thể bị nhỡ chuyến bay.

Hành khách xếp hàng dài chờ đợi để qua cửa an ninh.

Và các nhân viên an ninh chắc chắn sẽ là người bị hành khách đổ lỗi đầu tiên. Đây là điều không mấy dễ chịu.

Thay đổi tình hình

Manchester Airports Group, chủ sân bay London Stansted đã buộc phải cho nghỉ một nửa tổng số nhân viên để cắt giảm chi phí do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hiện tại, tình hình đã thay đổi, tập đoàn này đang có kế hoạch thuê khoảng 300 người để lấp đầy các vị trí còn trống với những lời quảng cáo hấp dẫn. Họ cam kết sẽ mở các lớp đào tạo tập huấn chuyên sâu và không đòi hỏi yêu cầu kinh nghiệm.

Tập đoàn này cũng đưa ra các ưu đãi như cung cấp xe buýt miễn phí cho các nhân viên ở phía bắc London hoặc hỗ trợ tới 80% chi phi đi lại ở các phương tiện công cộng khác.

Theo nhân viên an ninh sân bay 50 tuổi, ông và các đồng nghiệp sẽ cảm thấy được trân trọng hơn nếu công ty tăng lương và cho họ nhận thêm các ưu đãi. Tuy nhiên, trên thực tế, họ vẫn phải nhận mức lương rất thấp so với công sức phải bỏ ra.

Nguồn: The Guardian

