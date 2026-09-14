Bí mật của những đứa trẻ "CON NHÀ NGƯỜI TA": Không nằm ở trường chuyên, lớp chọn mà là PHẨM CHẤT NÀY ngay từ năm tháng đầu đời

Phía sau nỗi niềm ấy là một câu hỏi quan trọng: Tại sao một đứa trẻ cần có khả năng tự học từ sớm?

Gần một thập kỷ đồng hành cùng hàng nghìn học trò nhỏ, Macaron Schools nhận thấy điểm chung ở những em bé tiến bộ nhanh: các em luôn tò mò, ham khám phá và chủ động tìm hiểu những gì mình quan tâm. Đó có thể là một bạn nhỏ nói tiếng Anh tự nhiên, một em bé say mê các con số, tự tin đứng trước đám đông kể chuyện, hay không ngừng đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.

Người lớn vẫn thường gọi đó là những “em bé con nhà người ta”. Thế nhưng, phía sau năng lực ấy không hẳn là năng khiếu bẩm sinh, mà là một khả năng hoàn toàn có thể vun đắp khi có môi trường phù hợp: Con thích học và biết cách tự học.

Một đứa trẻ ham học không cần người lớn liên tục thúc giục: “Con học đi”, “Con đọc đi”. Trẻ học vì bên trong mình đang có một câu hỏi thôi thúc cần được giải đáp.

Đó là lý do Macaron đặt năng lực tự học vào tâm điểm giáo dục ngay từ những năm đầu đời. Không phải để ép một đứa trẻ mầm non “học” như người lớn, mà để giữ trọn những bản năng thuần khiết: tò mò, đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, không ngại làm lại và luôn khát khao hiểu biết. Khi niềm vui học hỏi tự nhiên ấy được nâng niu đúng cách, “con nhà người ta” hoàn toàn có thể là chính con em chúng ta.

Vì sao những trang sách lại là điểm khởi đầu?

Tại Macaron Schools, lời giải bắt đầu từ một điều rất giản dị: những cuốn sách và một hệ sinh thái nuôi dưỡng văn hóa đọc.

Đọc sách không lập tức biến một đứa trẻ thành thiên tài, nhưng lại tạo ra mảnh đất màu mỡ cho việc tự học. Khác với những đoạn video ngắn trôi qua chớp nhoáng, một cuốn sách buộc trẻ phải chậm lại để quan sát, lật từng trang, kiên nhẫn chờ đợi, tưởng tượng và liên kết với thế giới của riêng mình. Chính “khoảng chậm” ấy lại là điều mà tuổi thơ công nghệ hôm nay đang thiếu vắng.

Bởi vậy, điều Macaron quan tâm không phải là “con đã đọc được bao nhiêu cuốn sách”, mà là “sau mỗi câu chuyện, trong đầu con nảy nở thêm những thắc mắc nào”.

Nếu đọc về khủng long và trẻ tò mò vì sao chúng tuyệt chủng, cuốn sách đã khơi gợi được một hạt mầm. Nếu nghe một câu chuyện tiếng Anh rồi tự tin hóa thân thành nhân vật, việc đọc đã vượt ra ngoài khuôn khổ từ vựng. Khi một câu chuyện khiến trẻ muốn chạm vào thực tế để kiểm chứng, việc đọc đã chuyển hóa thành tình yêu học hỏi tự nhiên: Đọc → Tò mò → Tìm hiểu → Trải nghiệm → Tự học.

Từ hành trình của một người mẹ đến văn hóa đọc của một ngôi trường

Với cô Cao Việt Hương Trà, đồng sáng lập Macaron Schools và thành viên ban chuyên môn Reading Việt Nam, sách không phải là giáo điều xa vời. Sách từng là bạn đồng hành gần gũi trong hành trình nuôi con của chính cô.

Khi cùng con tiếp cận đa ngôn ngữ, cô không gò ép con vào các buổi học căng thẳng. Sách truyện, âm nhạc và những cuộc trò chuyện đời thường đã tạo nên một dòng chảy tự nhiên. Trước 6 tuổi, con của cô đã có thể sử dụng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung. Song, điều lớn nhất cô nhận được không chỉ là một đứa trẻ biết nhiều ngoại ngữ, mà là một đứa trẻ biết cách học một điều mới: biết lắng nghe, quan sát, thử nghiệm và tự kiếm tìm câu trả lời mà không hoàn toàn lệ thuộc vào sự chỉ dẫn của người lớn.

Trải nghiệm làm mẹ ấy đã trở thành linh hồn cho văn hóa đọc tại Macaron Schools.

Sách ở đây không dùng để trang trí trên kệ hay chỉ xuất hiện trong những ngày hội thường niên, mà hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sinh hoạt. Hàng ngày, trẻ được lắng nghe cô đọc sách, tự do lựa chọn cuốn truyện mình yêu thích tại góc thư viện lớp, và nghe kể chuyện trước giờ ngủ trưa. Hàng tuần, các em lại có những khoảng thời gian đọc chuyên sâu phù hợp với từng chủ đề.

Một cuốn sách tại trường cũng không khép lại sau trang bìa cuối. Câu chuyện có thể nở rộ thành một trò chơi, một dự án nghệ thuật hay một vở kịch nhỏ.

Đặc biệt trong hành trình làm quen với tiếng Anh, sách mở ra một không gian sinh động. Trẻ không ghi nhớ từ vựng một cách máy móc mà hòa mình vào câu chuyện, hóa thân thành nhân vật, cất lên những câu thoại giàu cảm xúc và tự tin biểu diễn trên sân khấu. Đó cũng là tinh thần câu lạc bộ English Adventure hướng tới: Đọc sách – Hóa thân – Sử dụng tiếng Anh – Đưa câu chuyện lên sân khấu. Tiếng Anh khi ấy không còn là môn học, mà trở thành một trải nghiệm sống động.

Người lớn - ngọn đèn thắp sáng tình yêu sách

Văn hóa đọc không thể đứng vững nếu chỉ gói gọn trong khuôn viên lớp học. Cô giáo có thể truyền cảm hứng vài giờ mỗi ngày, nhưng gia đình mới là chiếc nôi bền bỉ nhất. Khi cha mẹ cùng mở sách ra với con, tác động ấy sẽ nhân lên gấp bội.

Đó là lý do nhiều năm qua, Macaron Schools bền bỉ tổ chức các thử thách đọc sách cùng con, hoạt động Đại sứ đọc và mang sách đến với cộng đồng: từ những tủ sách gửi tặng trẻ em mầm non Sảng Mộc (Võ Nhai), ngày hội sách tại Mầm non Tân Long (Đồng Hỷ), cho đến những buổi chia sẻ kinh nghiệm truyền cảm hứng đọc dành cho phụ huynh. Một tư tưởng luôn được gìn giữ: Muốn trẻ yêu sách, trước hết người lớn phải là người biết truyền đi tình yêu ấy.

Cộng đồng Đại sứ đọc Macaron Schools ra đời cũng từ tinh thần ấy. Đại sứ đọc không chỉ là những thầy cô giáo đứng lớp, mà chính là từng bậc làm cha, làm mẹ.

Để làm được điều đó, cha mẹ không cần giọng đọc truyền cảm hay kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp. Đôi khi, tất cả những gì con cần chỉ là khoảnh khắc người lớn đặt chiếc điện thoại xuống, mở một trang sách, ngồi lại cạnh con và cùng nhau tò mò về thế giới.

Giữa một tuổi thơ bủa vây bởi màn hình điện tử, Macaron mong mỗi đứa trẻ vẫn luôn giữ được sự háo hức trước câu hỏi “Tại sao?”, niềm say mê khám phá và niềm tin hồn nhiên: “Điều này con chưa biết, nhưng con có thể tự học”.

Đó chính là hành trang vững chãi nhất để các em tự tin bước vào thế giới rộng lớn phía trước.