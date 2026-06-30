Việc sử dụng công nghệ sinh trắc học trong các kỳ thi tuyển dụng đang giúp phát hiện ngày càng nhiều trường hợp gian lận. Mới đây, một vụ thi hộ tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của dư luận khi người mạo danh cố gắng giải thích sự khác biệt giữa ngoại hình thực tế và ảnh trên giấy tờ tùy thân bằng lý do... từng điều trị ung thư.

Vụ việc xảy ra ngày 27/6 vừa qua tại điểm thi đặt ở Trường Đại học Suan Sunandha Rajabhat, quận Dusit, Bangkok, Thái Lan. Đây là kỳ thi tuyển dụng do Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan tổ chức nhằm tuyển 217 công chức cho nhiều vị trí như kế hoạch, tài chính, kế toán, khoa học, kỹ thuật xây dựng và pháp chế.

Theo ông Teerapat Kachamat, Tổng cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, người bị bắt là một người đàn ông 57 tuổi, bị cáo buộc mạo danh một nam thí sinh 28 tuổi đã đăng ký dự tuyển nhưng không trực tiếp đến dự thi.

Ông Teerapat Kachamat (đứng bên phải), Tổng cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan đang kiểm tra điểm thi tuyển dụng hôm 27/6. (Ảnh: Bangkok Post)

Trong quá trình coi thi, các giám thị nhận thấy người đàn ông này có ngoại hình và độ tuổi khác biệt rõ rệt so với phần lớn thí sinh trong phòng nên đã mời ra ngoài để kiểm tra.

Khi đối chiếu ảnh trên căn cước công dân, giám thị phát hiện người dự thi trông già hơn rất nhiều so với người trong ảnh. Để giải thích sự khác biệt, người này cho biết mình mắc ung thư và quá trình hóa trị đã khiến khuôn mặt thay đổi, già hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, lời giải thích nhanh chóng bị bác bỏ khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra dấu vân tay. Kết quả cho thấy dấu vân tay của người dự thi không trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân.

Qua xác minh, chiếc căn cước được sử dụng thuộc về một nam giới 28 tuổi đã đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng nhưng không có mặt tại điểm thi. Người đàn ông 57 tuổi được xác định đã đến thi thay cho người này.

Sau đó, người thi hộ bị khởi tố với các cáo buộc khai báo gian dối và sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác nhằm giả mạo danh tính.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng công chức sau khi liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc tương tự trong thời gian gần đây.

Các cơ quan tuyển dụng nước này cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xác minh danh tính bằng công nghệ sinh trắc học nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình tuyển chọn.