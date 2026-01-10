Bí kíp "thay áo" cho phòng tắm trước thềm năm mới

Cận Tết luôn là khoảng thời gian "ám ảnh" với nhiều gia đình khi có hàng tá những việc không tên. Trong đó, phòng tắm thường là nơi khó xử lý nhất. Những mảng bám vôi hóa, những vết ố vàng trên các thiết bị vệ sinh hay sự lộn xộn của hàng chục chai lọ mỹ phẩm dễ khiến không gian trở nên chật chội,...

Việc tân trang phòng tắm trước Tết không nhất thiết phải là đập đi xây lại toàn bộ. Mà chỉ cần làm mới lại không gian, sắp xếp đồ đạc, thiết bị gọn gàng hơn.

"Thay áo mới" cho phòng tắm đón năm mới

Thay đổi gạch nền và gạch ốp tường

Gạch nền và gạch ốp tường là nơi quyết định tổng thể của cả phòng tắm. Khi sử dụng qua nhiều năm, gạch nhà tắm thường bị dính vệt ố vàng chỗ vòi sen, vòi xịt bị rỉ nước hay nấm mốc, cặn xà phòng bám thành mảng trên sàn.

Nếu gia đình có ý định thay mới toàn bộ gạch lát sàn, gạch ốp tường thì nên chọn loại gạch khổ lớn thay vì loại gạch nhỏ. Kích thước khoảng 30x60, 40x80cm hoặc với những phòng tắm master có thể chọn loại 60x120, 80x160cm. Do gạch nhỏ tạo ra nhiều đường ron gạch, khiến vết bẩn dễ bám lại hơn.

Sử dụng gạch ốp phòng tắm loại lớn

Nên chọn màu sắc trung tính như xám xi măng, trắng, be vân đá,... Tối giản màu sắc để không gian sang trọng hơn, sử dụng cùng 1 màu gạch hoặc 2 màu cho sàn và tường. Ưu tiên chọn gạch men nhám thay vì men bóng để chống trơn trượt.

Nếu gia đình không muốn đập cũ thay mới thì có thể xử lý ron gạch cũ bằng vữa trắng hay keo epoxy chống thấm.

Xử lý chống thấm trần phòng tắm

Nhiều phòng tắm gặp tình trạng trần bị ẩm mốc do thấm nước. Hãy kiểm tra xem có vết nứt hay không, sau đó dùng các loại phụ gia chống thấm và sơn mới lại trần. Xử lý chống thấm trần cần làm sớm, không nên để sát Tết do cần thời gian chờ khô sơn cũng như theo dõi trần hết thấm hay chưa.

Vứt bỏ đồ dùng không cần thiết

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ đồ đạc, kể cả trong phòng tắm khiến không gian trở nên chật chội. Trước khi mua sắm thêm đồ dùng, nên dọn dẹp vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết và sắp xếp lại gọn gàng, khoa học hơn.

Thay vì để đồ đạc tràn lan quanh lavabo, kệ gương hay dưới sàn thì nên sử dụng các kệ góc hoặc tủ gương lavabo đa năng. Phân khu vực khô và ướt bằng vách kính để khi sử dụng phòng tắm sạch sẽ hơn, bớt ẩm ướt hơn.

Thay mới thiết bị vệ sinh

Nhiều gia đình thường có tâm lý "ngại" thay thiết bị vệ sinh vì sợ đụng chạm đến hệ thống điện nước phức tạp. Năm mới tết đến là dịp thích hợp để thay một số thiết bị cũ kỹ, không còn tiện nghi.

Thay mới các thiết bị vệ sinh cơ bản như bồn cầu nếu thấy lớp men bị bong tróc, dễ bám bẩn ố vàng hay hệ thống ấn xả lỏng lẻo. Đổi qua loại bồn cầu men sứ chống bám bẩn hoặc bồn cầu thông minh hiện đại với khả năng tự động hóa, đi vệ sinh không chạm.

Thay mới thiết bị vệ sinh đã cũ, sử dụng lâu năm

Tiếp đến là thay vòi sen nếu thấy vòi bị gỉ sét, rò rỉ nước bằng các loại sen có chất lượng lớp mạ cao cấp hơn như mạ PVD, mạ chrome,... Đồng thời thích hợp nhiều tính năng tích hợp cùng một sản phẩm. Thay thế gương rời thành tủ gương tích hợp tủ chậu lavabo, gia tăng diện tích lưu trữ đồ đạc.

Ngoài ra có thể thay mới hoặc lắp thêm các phụ kiện như giá treo khăn, kệ đựng cọ, kệ giấy,...

Nếu muốn mọi thứ chu toàn trước Tết thì nên xác định rõ những hạng mục cần làm mới cho phòng tắm. Sau đó chọn đơn vị thi công cùng thương hiệu cung cấp thiết bị chất lượng để đỡ tốn công sức, tiền bạc.

Đối với thiết bị vệ sinh, gia đình bạn có thể tham khảo thương hiệu Enic. Nằm trong phân khúc sản phẩm cao cấp nhưng có giá thành phải chăng, Enic là lựa chọn đáng cân nhắc cho việc thay diện mạo phòng tắm đón năm mới. Enic cung cấp combo thiết bị vệ sinh thông minh, hiện đại như bồn cầu men sứ nano chống bám bẩn, sen tắm nhiệt độ đa chế độ phun nước, tủ gương đèn led đa kích thước, đa chất liệu (inox, gỗ plywood, nhựa pvc, đá phiến,...) cùng nhiều phụ kiện nhà tắm khác. Enic hỗ trợ vận chuyển miễn phí và lắp đặt tận nhà giúp gia đình tiết kiệm thời gian, chi phí chuẩn bị đón Tết.

Chăm chút từng ngóc ngách nhà cửa, không chỉ phòng khách, phòng bếp mà còn làm phòng tắm mới tinh tươm. Một phòng tắm sạch sẽ, tiện nghi vừa tạo cảm giác thoải mái khi khách đến chơi nhà vừa đảm bảo sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Thông tin liên hệ Enic

Địa chỉ:

502 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội

460 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

94 - 96 - 98 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM

Và hệ thống showroom toàn quốc: https://enic.vn/he-thong-showroom-enic/

Website: https://enic.vn/

Tổng đài tư vấn: 1800 8149