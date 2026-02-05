Bí kíp mua sắm tết siêu hời: Vừa có tivi to, vừa có vé xịn vi vu

Tết đến trăm thứ phải chi, nhưng với những người thông minh, việc mua sắm không chỉ là "mất tiền" mà là một khoản đầu tư sinh lời. Bí kíp nằm ở việc chọn đúng thời điểm và đúng thương hiệu để nhận về "combo" lợi ích: Nhà sang, Tết vui và quà tặng "khủng" cho những chuyến đi.

Người dùng thoả thích tận hưởng các tiện ích giải trí mới từ TV TCL

Dịp Tết năm nay, hội phụ huynh trên các diễn đàn làm cha mẹ đang rỉ tai nhau một mẹo cực hời khi chọn mua TV mới. Không chỉ đơn thuần là mua một món đồ điện tử, đây là cách các mẹ hiện đại tối ưu hóa ngân sách để mang lại niềm vui cho mọi thành viên.

"Món hời" công nghệ: Khi TV giá QLED nhưng sở hữu màn hình QD-Mini LED xịn sò

Trong danh sách mua sắm đồ gia dụng cuối năm, chiếc TV luôn là ưu tiên hàng đầu vì đó là "linh hồn" của phòng khách. Giữa vô vàn lựa chọn, dòng TCL C6K đang trở thành "ngôi sao" được các gia đình săn đón nhiều nhất. Tại sao lại là C6K? Điểm "đắt giá" nhất chính là chiếc TV này sở hữu công nghệ QD-Mini LED – vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng TV cao cấp đắt đỏ. Nhưng với TCL C6K lại có mức giá rất hợp ví, tương đương với các dòng QLED thông thường khác trên thị trường.

TCL C6K là ông vua trong phân khúc nhờ sở hữu màn hình QD-Mini LED với giá thành… QLED

Với QD-Mini LED, màn hình được chia thành hàng nghìn vùng kiểm soát ánh sáng siêu nhỏ, giúp hình ảnh có độ tương phản cực cao với sắc đen sâu thẳm và sắc trắng tinh khiết. Tết này, xem phim bom tấn hay các chương trình ca nhạc trên C6K, người xem sẽ thấy hình ảnh sống động như thật, rực rỡ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đây đúng nghĩa là một "món hời" công nghệ mà bất kỳ người tiêu dùng thông thái nào cũng không nên bỏ lỡ.

"Mình tìm hiểu kỹ lắm, tầm tiền này mua hãng khác chỉ được QLED thôi, nhưng TCL C6K lại có hẳn QD-Mini LED. Hình ảnh sắc nét, độ sáng cao nên xem ban ngày hay ban đêm đều cực thích. Chồng mình chốt để xem bóng đá còn mình thì khoái rước về để xem phim." – Chị Minh Anh (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về lựa chọn của mình.

Từ phòng khách sang trọng đến những chuyến bay vươn xa

Điểm khiến anh chị em "đứng ngồi không yên" chính là những ưu đãi từ sự hợp tác giữa TCL và Vietnam Airlines. Với thông điệp "Tết Bừng Sắc - Vạn Dặm Vươn Cao", mỗi quyết định mua sắm của chị em hôm nay đều được quy đổi thành giá trị thực tế cho những hành trình tương lai.

Theo đó, từ nay đến 28/02/2026, khi chọn mua các sản phẩm TCL, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với hàng trăm giải thưởng giá trị. Nổi bật trong đó là 05 Giải Nhất với siêu phẩm TV TCL C8K QD-Mini LED 98 inch, 10 Giải Nhì là cặp vé khứ hồi Vietnam Airlines hạng Thương gia (tương đương 60.000 dặm Lotusmiles mỗi giải), cùng 100 Giải Ba là cặp vé khứ hồi hạng Phổ thông (tương đương 30.000 dặm Lotusmiles mỗi giải). Đặc biệt, khách hàng mua TV TCL còn được tặng kèm các gói ứng dụng giải trí cao cấp, mang đến trải nghiệm giải trí Tết trọn vẹn ngay tại nhà.

TCL C8K với thiết kế zero-border dễ dàng trở thành tuyệt tác trong phòng khách

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu TV TCL đa dạng từ 55 inch đến các size lớn đến 98 inch và thậm chí 115 inch để nhận các ưu đãi đặc biệt này. Trong đó, khách hàng có thể chọn mua C6K nếu mong muốn trải nghiệm tấm nền QD-Mini LED chất lượng với mức giá phải chăng. So với "vua phân khúc" C6K thì C8K lại là một "tuyệt tác" thực sự về độ sáng và màu sắc, cùng thiết kế không viền zero-border giúp biến phòng khách thành rạp chiếu phim 5 sao. Bên cạnh C8K và C6K, bạn có thể lựa chọn các mẫu TCL P7K và P8K khi muốn tối ưu hoá cho ngân sách vừa phải nhưng vẫn muốn sở hữu công nghệ QLED rực rỡ, thiết kế tràn viền hiện đại, giúp không gian nhà thêm phần thanh thoát.

"Năm nay nhà mình định thay chiếc TV cũ ở quê cho ông bà nội. Tính ra mua chiếc TCL P8K vừa bền, màu đẹp, mà lại còn có cơ hội trúng vé máy bay. Vừa hiếu thảo với bố mẹ, vừa có thêm 'vốn' để hè này đổi vé máy bay cho con đi du lịch. Đúng là nhất cử lưỡng tiện!" – Chị Ngọc Lan (38 tuổi, TP.HCM) nói về kế hoạch mua sắm của mình trong dịp cuối năm.

Cơ hội "vàng" để tân trang tổ ấm

Tết là dịp để đoàn viên, và không gì tuyệt vời hơn khi cả nhà cùng quây quần bên chiếc màn hình lớn, cùng xem chương trình Quảng trường mùa Xuân (thay thế Táo Quân) và chia sẻ những câu chuyện của năm cũ. Việc lựa chọn một chiếc TV chất lượng từ TCL không chỉ nâng tầm không gian sống mà còn là cách mẹ chăm sóc thị giác cho cả gia đình nhờ những công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến được tích hợp.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng trong hành trình "mang Tết" về nhà với TV TCL

Với chương trình ưu đãi quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng cùng cơ hội nhận dặm thưởng Vietnam Airlines, đây chính là thời điểm "vàng" để hội người dùng thông minh xuống tiền. Hãy để Tết này không chỉ bừng sắc không gian mà còn mở rộng những hành trình vươn xa cho cả gia đình thân yêu.