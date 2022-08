Bí kíp làm sạch bếp nướng cực đơn giản và nhanh chóng

Những buổi tiệc nướng giờ đây đã trở thành 1 trong những thú vui quen thuộc của những người trẻ mỗi khi tụ tập bạn bè, người thân. Đó có thể là hoạt động trong những chuyến du lịch, cũng có thể là niềm vui dịp cuối tuần ngay tại nhà của mình. Tuy đem đến cảm giác bình dị, gần gũi và ấm áp, gắn kết yêu thương nhưng việc dọn dẹp, làm sạch những chiếc bếp nướng này lại không hề dễ chịu chút nào!

Nếu bạn cũng thế thì hãy thử áp dụng cách mà Christie Vanover - chủ sở hữu, đồng thời là người quản lý trực tiếp tại quán nướng Girls Can Grill để tìm hiểu các phương pháp làm sạch bếp nướng yêu thích của cô ấy nhé!

Đối với bếp nướng ga không khói

Theo Vanover, bếp nướng ga không khói chính là 1 trong những loại lò nướng dễ làm sạch nhất. Tất cả những gì bạn cần chỉ là làm sạch cặn thức ăn cùng dầu thừa bám trên vỉ nướng.

1. Làm sạch sau mỗi lần nấu ăn

Nếu bạn ghét phải cọ rửa vỉ nướng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện thực hiện đầy đủ các bước vệ sinh sau mỗi lần nấu nướng.

"Sau khi bạn lấy thức ăn ra khỏi vỉ nướng, hãy vặn lửa lên cao và để lửa cháy thêm 5 phút nữa. Sau đó hãy tắt lò nướng đi và dùng bàn chải đánh răng hoặc bàn chải giặt quần áo để cạo sạch thức ăn bám trên vỉ nướng." - Vanover chia sẻ.

Vanover cũng khuyên mọi người nên chọn những loại bàn chải có đầu lông chắc chắn để đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng loại bỏ những mảng bám và vết bẩn cứng đầu. Đồng thời, trước khi thực hiện, bạn có thể dùng nước và chất tẩy rửa xịt vào vỉ nướng để làm mềm các mảnh vụn đã dính khô trên bếp.

Nếu không có sẵn bàn chải để vệ sinh lò nướng, bạn cũng có thể dùng giấy nhôm cuộn tròn cuộn lại để đạt được hiệu quả tương tự. Vanover nói: "Có thể nó sẽ không hoạt động tốt như bàn chải, nhưng nó sẽ giúp loại bỏ một phần cặn bẩn. Nếu món nướng vẫn còn nóng, hãy nhớ đeo găng tay giữ nhiệt để không bị bỏng.

Ngoài cặn bám trên vỉ, thức ăn của bạn cũng sẽ tạo ra những giọt nhỏ giọt đọng lại trong chảo nhỏ dưới vỉ nướng. Đừng quên làm sạch chúng." - Vanover cảnh báo.

Đối với mặt ngoài của vỉ nướng, tất cả những gì bạn cần là một miếng vải sợi nhỏ ẩm để lau bề mặt, sau đó lau lại bằng 1 chiếc khăn khô và mềm.

2. Làm sạch sâu hơn vài tháng một lần

Sau một thời gian, vỉ nướng sẽ cần được chà rửa sạch sẽ và kĩ càng.

"Sau khi bạn làm sạch chúng, hãy thoa một ít dầu thực vật để làm gia vị cho vỉ, để thức ăn không bị dính trong lần nấu tiếp theo của bạn", Vanover nói thêm.

3. Làm sạch bên trong lò nướng mỗi năm một lần

Vì không sử dụng than nên bạn có thể không nghĩ rằng cần làm sạch bên trong vỉ nướng. Nhưng Vanover khuyên bạn nên làm như vậy mỗi năm một lần.

Cô nói: "Tùy thuộc vào loại đồ ăn mà bạn dùng để nướng, bạn có thể sử dụng cạnh thẳng của bàn chải để đẩy tất cả các chất tích tụ về phía lỗ ở phần dưới cùng của vỉ nướng. Nó sẽ rơi vào chảo dầu mỡ, sau đó bạn có thể bỏ đi và thay thế bằng một cái chảo mới."

Đối với những loại bếp nướng than

Bếp nướng than rất thích hợp để sử dụng cho các buổi tiệc BBQ ngoài trời. (Ảnh minh hoạ)

Lò nướng bằng than là một lựa chọn tuyệt vời cho những bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn rộng rãi. Thịt nướng và rau cũng khi được nướng bằng loại bếp này cũng nhờ thế mà thơm đúng vị hơn. Tuy nhiên, việc vệ sinh lại khó khăn hơn 1 chút so với bếp nướng bằng gas thông thường.

Dưới đây là tất cả những gì mà bạn cần làm để giữ loại bếp nướng này được sạch sẽ.

1. Làm sạch sau mỗi lần sử dụng

Tương tự như với bếp nướng bằng gas, bạn nên vệ sinh bếp nướng than sau mỗi lần sử dụng. Nửa đầu của phương pháp làm sạch cũng giống như phương pháp nướng: Sau khi bạn sử dụng xong vỉ nướng, hãy để than cháy trong 5 phút nữa, giữ cho vỉ luôn nóng. Sau đó, sử dụng bàn chải sắt, bóng nhôm hoặc bình xịt để chà sạch lưới.

"Sau đó, đóng tất cả các lỗ thông hơi trên vỉ nướng để làm ngạt oxy. Sau vài giờ, than sẽ được dập tắt và bạn có thể lấy chúng ra khỏi lò nướng", Vanover nói.

"Một số người khuyên bạn nên xịt nước vào bên trong vỉ nướng than của bạn để than ra nhanh hơn. Đây không phải là một ý tưởng thông minh. Sự tương phản của nhiệt độ cao với nước mát có thể làm nứt lớp men trên lòng ấm đun nước, có thể dẫn đến rỉ sét. Nếu bạn có một bếp nướng than bằng gốm, các vết nứt có thể còn kinh khủng hơn và có thể làm hỏng món nướng của bạn ".

Khi đã đến lúc loại bỏ tro than, đừng ném nó trực tiếp vào thùng rác. Thay vào đó, hãy cho nó vào một chiếc lon nhôm mà bạn chuyên dùng để đựng tro và đóng nắp lại thật chặt. Bằng cách này, đảm bảo rằng than có thể được dập tắt hoàn toàn", cô nói.

Khi tro đã được loại bỏ, hãy lau sạch bên trong bằng khăn giấy. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì cầu kỳ trừ khi bạn có nhiều dầu mỡ tích tụ dưới đáy của vỉ nướng. Sau đó, bạn sẽ cần đeo một số găng tay nitrile để bảo vệ tay của bạn và lau sạch nó bằng khăn giấy.

"Về phần ngoài, bạn chỉ cần lau sạch bụi bằng khăn ẩm. Nếu có vết dầu mỡ bắn tung tóe, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch. Hãy tìm những loại nước tẩy rửa được thiết kế cho tiệc nướng và đồ nướng", Vanover nói.

2. Làm sạch sâu mỗi năm một lần

Để sạch sâu hàng năm, Vanover khuyên bạn nên vệ sinh vỉ nướng bằng máy làm sạch lò nướng.

"Hãy chắc chắn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bạn nên đeo găng tay không thấm nước và bảo vệ mắt bởi vì lực tẩy rửa của nó khá mạnh." - Vanover cho biết.

Sau khi làm sạch vỉ nướng xong, hãy đảm bảo bạn rửa sạch vỉ nướng của mình và lau khô hoàn toàn để không bị gỉ sét.

"Sau đó, hãy làm sạch lại bằng cách phun nước đun nấu và để than cháy bên trong từ 45 phút đến một giờ." - Vanover nói thêm.

Theo apartmenttherapy