Ngày 6/1/2014, cả đất nước Venezuela chấn động khi hay tin Hoa hậu Mónica Spear - biểu tượng sắc đẹp và trí tuệ - bị sát hại cùng chồng cũ trong một vụ cướp dã man. Trong chiếc xe nát bươm vì trúng đạn, chỉ còn một cô bé sống sót. 11 năm sau, con gái họ Maya Berry Spear vẫn là minh chứng cho sức sống, nghị lực và tình yêu còn sót lại từ một câu chuyện tang thương.

Hoa hậu tài sắc vẹn toàn

Mónica Spear sinh năm 1984, đăng quang Hoa hậu Venezuela năm 2004 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2005, nơi cô giành danh hiệu Á hậu 4. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp rạng ngời và thân hình bốc lửa, Mónica còn là một trong những hoa hậu hiếm hoi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nghiêm túc. Cô trở thành ngôi sao hàng đầu trong nhiều bộ phim truyền hình của kênh Telemundo và được yêu mến khắp khu vực Mỹ Latinh.

Khán giả sẽ không thể quên những hình ảnh tuyệt mỹ này của Mónica Spear

Về mặt đời tư, cô kết hôn với doanh nhân du lịch người Anh Thomas Henry Berry vào năm 2008. 1 năm sau, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Maya Henry Berry chào đời. Dù cặp đôi ly hôn đáng tiếc vào năm 2012, nhưng họ vẫn gần gũi để cùng nuôi dạy con gái. Họ thậm chí đã cho nhau cơ hội để tái hợp, trở lại làm gia đình hạnh phúc như xưa

Mónica Spear đã chuyển đến Mỹ sinh sống và làm việc, nhưng cô luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương Venezuela. Năm 2014, cô cùng chồng cũ và con gái trở về Venezuela trong kỳ nghỉ lễ, với hy vọng hàn gắn mối quan hệ gia đình sau ly hôn. Ngờ đâu, đây lại trở thành khởi đầu cho tấn bi kịch.

Gia đình cô từng vô cùng hạnh phúc

Đêm định mệnh và 2 cái chết rúng động

Tối 6/1/2014, gia đình 3 người đang di chuyển từ thành phố Mérida đến Caracas thì chiếc xe bị hỏng giữa đường do cán phải vật nhọn. Theo điều tra, bọn cướp đã đặt một vật nhọn trên đường để làm thủng lốp xe và cướp tài sản. Khi gia đình 3 người đang chờ cứu hộ, một nhóm cướp có vũ trang đã xuất hiện. Lo sợ cho sự an toàn của con gái, Mónica - Thomas đã nhanh chóng khóa cửa xe và cố thủ bên trong.

Hành động này đã khiến nhóm cướp tức giận. Chúng đã nã nhiều phát súng vào chiếc xe, cướp đi sinh mạng của Mónica Spear và Thomas Berry ngay trước mắt cô con gái nhỏ. Mónica Spear bị bắn vào đầu, còn Thomas Berry bị bắn vào ngực. Bé Maya trúng đạn vào chân, nhưng may mắn sống sót.

Cận cảnh chiếc xe lỗ chỗ vết đạn mà bọn cướp bắn vào, cướp đi sinh mạng của vợ chồng hoa hậu

Sự kiện này không chỉ khiến dư luận Venezuela bàng hoàng. Cả đất nước Venezuela không khỏi tiếc thương nàng hậu xinh đẹp, tài giỏi, chỉ mới 30 tuổi và còn cả tương lai phía trước. Cô và chồng ra đi, bỏ lại con gái nhỏ mồ côi bố mẹ khi mới 5 tuổi. Mónica Spear được xem là biểu tượng cho thế hệ trẻ đầy hoài bão, nhưng lại trở thành nạn nhân của sự bất lực trong an ninh quốc gia.

Sự ra đi của Mónica Spear không chỉ là một mất mát lớn cho ngành giải trí mà còn là một biểu tượng đau lòng cho tình trạng bạo lực leo thang ở Venezuela. Cái chết của cô đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ yêu cầu chính phủ phải hành động. Tổng thống Nicolas Maduro khi đó đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp chống tội phạm.

Ngay sau vụ án, lực lượng an ninh Venezuela đã vào cuộc. Chỉ vài ngày sau, 7 nghi phạm bị bắt, đều thuộc một băng nhóm tội phạm địa phương chuyên cướp xe và phục kích người đi đường. Một số tên còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Đến cuối năm 2014, 5 trong số 7 tên đã bị kết án: kẻ cầm đầu nhận án 35 năm tù giam, những kẻ còn lại nhận 24-30 năm tù, 1 kẻ đồng lõa nhận án 10 năm tù. Mức án này đủ nghiêm khắc cho tội ác của những tên tội phạm, nhưng mạng sống của Mónica Spear là điều không thể lấy lại được.

Hàng dài người tiếc thương đưa tiễn nàng hậu quốc dân

Họ không thể cầm được nước mắt

Maya Berry Spear: Hành trình lớn lên trong mất mát

Sau cái chết của cha mẹ, Maya Berry Spear được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng tại thành phố Orlando, Florida (Mỹ). Khi đó, cô bé mới 5 tuổi, còn chưa kịp hiểu hết nỗi đau mình đang mang.

Theo lời chia sẻ của ông Rafael Spear, Maya lớn lên trong môi trường yên bình, được bao bọc bằng tình yêu thương: "Chúng tôi nói với cháu rằng bố mẹ đang ở thiên đường và luôn dõi theo cháu mỗi ngày". Trong buổi phỏng vấn độc quyền với People en Español năm 2017, bà Inge Spear (bà ngoại) chia sẻ rằng Maya rất nhớ cha mẹ, thường xem lại ảnh cũ và tự hào về quá khứ của mình. Dù trải qua mất mát lớn, Maya vẫn là một đứa trẻ mạnh mẽ và vui vẻ.

Maya được ông bà ngoại đón sang Mỹ nuôi dưỡng sau tấn bi kịch

Cô bé học rất giỏi và có năng khiếu nghệ thuật, karate. Năm 2020, ở tuổi 11, Maya đã tự mình gây quỹ sản xuất bộ phim tài liệu Mónica: Entre el cielo y la tierra, nói về bi kịch của nàng hoa hậu Venezuela. Dù Venezuela gắn với ký ức đau thương, nhưng cô bé vẫn rất trân trọng quê hương và gốc gác của mình.

Đến nay, Maya Berry Spear đã được dì và chú nhận làm con nuôi hợp pháp, chuyển đến sống cùng họ tại thủ đô Mexico City, Mexico. Ở tuổi 16, Maya đã trổ dáng thành thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt mang nhiều nét đẹp của người mẹ hoa hậu. Trang TikTok của con gái Hoa hậu Venezuela dù không hoạt động vẫn thu hút đến gần 34.000 lượt theo dõi. Maya được nhiều người hâm mộ và cả bạn cũ của mẹ - Hoa hậu Mỹ 2005 Chelsea Cooley yêu thương. Thi thoảng, người dì - nay đã trở thành mẹ nuôi sẽ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của cô bé.

Câu chuyện của Mónica Spear không chỉ là lời cảnh tỉnh về tình trạng tội phạm ở một quốc gia đang khủng hoảng, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự hy sinh và sức sống kiên cường. Dù mất bố mẹ khi còn rất nhỏ, nhưng con gái của nàng hậu vẫn vẫn tiếp tục sống, học tập và vươn lên như một di sản sống động nhất mà Mónica để lại.