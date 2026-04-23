Cơn thịnh nộ tàn độc và hình ảnh nhói lòng trên giường bệnh

Trong dòng chảy của làng giải trí Hàn Quốc, nơi những đám cưới triệu đô thường được ví như cổ tích, câu chuyện của Lee Min Young lại là một "vết sẹo" nhức nhối mà mỗi khi nhắc lại, công chúng vẫn không khỏi bàng hoàng. Một cuộc hôn nhân ngắn ngủi kỷ lục, một bi kịch bạo hành đẫm máu và nỗi đau mất con vĩnh viễn đã biến cuộc đời một mỹ nhân đang ở đỉnh cao sự nghiệp thành một cơn ác mộng kéo dài.

Tháng 12/2006, làng giải trí châu Á xôn xao trước đám cưới đẹp như mơ của Lee Min Young và nam diễn viên Lee Chan. Họ bén duyên từ bộ phim Precious Family và được coi là cặp "trai tài gái sắc" của màn ảnh. Thế nhưng, hào quang của ngày cưới chưa kịp tắt, chỉ 12 ngày sau, thông báo ly hôn được đưa ra như một gáo nước lạnh dội vào dư luận. Thậm chí lúc đó, họ còn chưa kịp đăng ký kết hôn.

Cuộc hôn nhân của 2 diễn viên tan vỡ sau 12 ngày. Ảnh: Pinterest

Sự thật đằng sau con số 12 ngày không phải là sự thay lòng đổi dạ, mà là một cuộc tấn công tàn nhẫn. Lee Min Young vừa trở về từ tuần trăng mật tại Bali đã phải nhập viện. Cô xuất hiện trước báo giới trên giường bệnh trong tình trạng khiến bất cứ ai cũng phải xót xa: gương mặt sưng vù không thể nhận dạng, đôi mắt tụ máu bầm đen, chiếc mũi gãy phải phẫu thuật và vô số vết thương trên khắp cơ thể.

Theo báo cáo y tế của bệnh viện, cô phải nhập viện do "các chấn thương khác ở cổ tay và bàn tay, bầm tím đầu gối, bong gân/căng cơ cổ, chấn động não, bầm tím quanh mắt và vùng hốc mắt, và chấn thương củ xương mác". Đau đớn hơn tất cả, Lee Min Young khi đó đang mang thai ở tuần thứ 15 và đã mất đi đứa con.

Lee Min Young tuyên bố những chấn thương này, cũng như việc sảy thai là do bị Lee Chan hành hung. Trong trận cãi vã dữ dội khi đang di chuyển trên xe, Lee Chan đã ra tay tàn độc, đấm vào mặt, túm tóc và đạp vào bụng vợ bất chấp những lời van xin thảm thiết. Kết quả, nữ diễn viên đã bị sảy thai. Trái tim của người mẹ ấy đã tan vỡ cùng với hình hài chưa thành hình của đứa con đầu lòng. "Tôi đã cố bảo vệ bụng mình, tôi cầu xin anh ta hãy nghĩ đến con, nhưng cơn điên loạn đã che mờ lý trí của anh ta" - lời thú nhận của cô sau này vẫn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ Hàn Quốc.

Nhìn Lee Min Young nằm trên giường bệnh, ai cũng xót xa. Ảnh: Pinterest

Công lý muộn màng

Ban đầu, Lee Chan ra sức phủ nhận: " Tôi xin lỗi hàng trăm lần vì hành vi bạo lực này. Nhưng đó chỉ là 7 hoặc 8 cái tát khi trao đổi giữa 2 bên, và đó không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cô ấy bị sảy thai. Tôi chưa bao giờ đá vào bụng cô ấy… Min Young hẳn cũng cảm thấy giống như tôi. Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau". Tuy nhiên sau đó diễn viên này đã để lộ tin nhắn bày tỏ sự hối hận vì đánh vợ sảy thai: "Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Anh hứa, thật đấy. Xin hãy tha thứ cho anh 1 lần thôi. Min Young à, anh đã làm tất cả. Đó là lỗi của anh. Con bé nhà chúng ta là con gái… vậy nên nó phải là Min Ji… Tim anh tan nát. Anh xin lỗi, Min Young".

Đến tháng 1/2008, Lee Chan bị truy tố không giam giữ vì hành vi bạo hành Lee Min Young. Diễn viên này bị kết án 2 năm tù treo và 240 giờ lao động công ích. Trong phán quyết, tòa án tuyên bố: "Bị cáo thừa nhận đã tấn công 7 lần trong suốt 7 tháng mối quan hệ của họ, khi đang hẹn hò hoặc trong mối quan hệ hôn nhân trên thực tế. Anh ta cũng tiếp tục hành vi ngược đãi sau khi nạn nhân mang thai, dẫn đến gãy xương mũi, cùng với các thương tích khác. Bản chất của tội ác là rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, đây là một hình phạt mà nhiều người cho là quá nhẹ nhàng so với nỗi đau thể xác và tinh thần mà Lee Min Young phải gánh chịu.

Lee Chan bị kết án 2 năm tù treo và 240 giờ lao động công ích. Ảnh: Pinterest

Những năm tháng sống trong bóng tối

Hậu ly hôn, Lee Min Young hoàn toàn biến mất. Cô chọn cách "ẩn mình" suốt nhiều năm ròng rã để điều trị tâm lý. Sự tự ti về ngoại hình bị tàn phá và nỗi đau mất con khiến cô không đủ dũng cảm để đứng trước ống kính. Đó là quãng thời gian đen tối nhất, khi một ngôi sao hạng A phải học cách bước đi trở lại từ những mảnh vỡ của chính mình.

Trước đó, Lee Min Young không phải là một "bình hoa di động", cô vốn là một diễn viên thực lực. Cô sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ năm 1994 và nhanh chóng đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của đài MBC năm 1996. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các bộ phim như Like a Father, Unlike a Son , Love and Ambition .

Nhiều năm sau biến cố, cô đã bùng nổ trở lại với siêu phẩm Love (ft. Marriage and Divorce) năm 2021. Vai diễn Song Won – một người phụ nữ dịu dàng nhưng có số phận trắc trở – như vận vào chính cuộc đời cô, giúp cô nhận được sự đồng cảm và tán dương nồng nhiệt từ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên cô không công khai hẹn hò ai, vẫn lẻ bóng ở tuổi 50 sau biến cố lớn nhất cuộc đời.

Trong khi đó, Lee Chan tái hôn vào tháng 2/2010 và có 1 con trai. Diễn viên này rời khỏi làng giải trí để kinh doanh nhà hàng nhưng rất kín tiếng. Đến năm 2017, Lee Chan thử sức với vai trò ca sĩ nhạc trot nhưng không đạt được thành công, lại tiếp tục biến mất khỏi làng giải trí.

Lee Min Young sống độc thân, tập trung đóng phim. Ảnh: X