Bi kịch của con trai trưởng Vua sòng bài Macau

Trong số 17 người con của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân, không ai mang gánh nặng kỳ vọng lớn lao và rồi để lại bi kịch sâu sắc như Hà Du Quang. Người đàn ông sinh năm 1949, con trai cả của bà cả Lê Uyển Hoa với tỷ phú Hà Hồng Sân được mệnh danh là "Thái tử" của đế chế cờ bạc Macau. Sự ra đi đột ngột của anh vào năm 1981 không chỉ gây ra cú sốc nghiêm trọng trong cuộc đời người cha huyền thoại, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện và số phận của gia tộc họ Hà.

"Thái tử" trong hào quang của người kế vị

Hà Du Quang chào đời vào năm 1949, là con trai đầu lòng của Vua sòng bài Hà Hồng Sân và người vợ cả Lê Uyển Hoa – một người phụ nữ quyền quý, "Đệ nhất mỹ nhân Macau" với gia thế hiển hách. Ngay từ khi lọt lòng, Hà Du Quang đã mang theo hào quang của người thừa kế hiển nhiên, là nhân vật được kỳ vọng sẽ gánh vác cơ nghiệp khổng lồ của cha.

Mức độ yêu thương và kỳ vọng mà Hà Hồng Sân dành cho con trai cả được thể hiện qua một chi tiết đặc biệt: ông đã phá vỡ quy tắc kiêng kỵ của gia tộc khi dùng tên tiếng Anh của một người ông (anh trai của ông nội) để đặt cho Hà Du Quang. Điều này ngầm khẳng định vị thế độc tôn và tình cảm vô bờ bến mà ông dành cho con trai trưởng.

Trưởng nữ Hà Siêu Anh (khoanh đỏ bên trái) và trưởng nam Hà Du Quang (khoanh đỏ bên phải).

Hà Du Quang được giáo dục trong môi trường tốt nhất, tốt nghiệp đại học danh giá tại Anh. Anh không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài điển trai, khôi ngô của cha, mà còn sớm bộc lộ năng lực kinh doanh siêu đẳng. Mỗi khi có sự kiện quan trọng hay chuyến công tác lớn, Hà Hồng Sân luôn đích thân dẫn con trai theo bên mình để đích thân bồi dưỡng, truyền dạy kinh nghiệm thương trường. Trong mắt Vua sòng bài, Hà Du Quang chính là phiên bản hoàn hảo của một người kế nghiệp.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Hà Du Quang gần như không mắc phải bất kỳ sai lầm nào trong sự nghiệp, luôn làm tròn trách nhiệm của một "Thái tử". Anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và đã có hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Mọi thứ dường như được sắp đặt hoàn hảo cho một sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Hà Du Quang

Tai nạn thảm khốc và cú sốc lớn nhất đời Vua sòng bài

Mọi dự định, mọi kỳ vọng của Hà Hồng Sân và tương lai của đế chế Macau bỗng chốc sụp đổ vào năm 1981.

Hà Du Quang cùng vợ đã gặp tai nạn xe hơi thảm khốc tại Bồ Đào Nha. Cả hai vợ chồng đều thiệt mạng, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hứa hẹn ở tuổi 32.

Hình ảnh trong tang lễ 2 vợ chồng

Cái chết của con trai cả là một đả kích nặng nề nhất, một cú sốc nghiêm trọng mà Hà Hồng Sân phải gánh chịu trong cuộc đời mình. Ở tuổi 60, người đàn ông vốn được mệnh danh là "Vua" đã phải đối diện với nỗi đau "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh". Nỗi đau ấy sâu sắc đến mức nhiều người cho rằng, nếu trên thế gian này có người khiến Vua sòng bài Macau đau lòng, không thể buông bỏ, thì đó chính là trưởng nam Hà Du Quang.

Bi kịch này cũng kéo theo những hệ lụy đau thương cho gia đình bà cả Lê Uyển Hoa. Trưởng nữ Hà Siêu Anh, người chị gái vốn rất thân thiết với em trai, đã trở nên suy sụp tinh thần, thiếu minh mẫn sau cú sốc. Hai cái chết và sự bất thường của con gái đã khiến những năm cuối đời của bà Lê Uyển Hoa thêm bi thảm. Bà qua đời tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2004 ở tuổi 80, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật và nỗi đau mất con.

Hậu quả và sự thay đổi định mệnh của gia tộc

Sự ra đi của Hà Du Quang đã tạo ra một khoảng trống quyền lực khổng lồ, gây ra sự xáo trộn cực lớn trong gia tộc họ Hà. Gia đình bà cả Lê Uyển Hoa, vốn là dòng chính thức và danh giá, không còn ai đủ khả năng và uy tín để gánh vác gia nghiệp đồ sộ của Vua sòng bài Macau.

Chính vào thời điểm khủng hoảng này, Hà Hồng Sân buộc phải thay đổi chiến lược kế vị. Con gái trưởng của bà hai Lam Quỳnh Anh, Hà Siêu Quỳnh, đã chính thức bước chân vào công việc kinh doanh của gia đình.

Nếu Hà Du Quang còn sống, Hà Siêu Quỳnh, lúc đó 19 tuổi và đang trong giai đoạn gặp gỡ tài tử Trần Bách Cường, có thể đã được tự do lựa chọn cuộc sống cá nhân. Nhưng cái chết của anh trai đã đặt lên vai cô một trách nhiệm nặng nề. Là người con có năng lực nhất thời điểm đó, Hà Siêu Quỳnh không còn được phép quyết định cuộc sống cá nhân mà phải chấp nhận hôn nhân vì mục đích thương mại. Cô bị cha sắp đặt liên hôn với Hứa Tấn Hanh, cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển, tạo ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tan vỡ vào năm 2000.

Như vậy, bi kịch của Hà Du Quang không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là bi kịch định mệnh, làm thay đổi toàn bộ dòng chảy thừa kế và cả số phận hôn nhân của người chị cùng cha khác mẹ, Hà Siêu Quỳnh.

Di sản và những người cháu không màng gia sản

Dù cuộc đời ngắn ngủi, Hà Du Quang vẫn có hai cô con gái. Sau tai nạn, hai bé gái đã được người cô là Hà Siêu Hùng (con gái út của bà cả) chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.

Hai người con gái của Hà Du Quang, Hà Gia Hoa và Hà Gia Văn, hiện đều đã có sự nghiệp độc lập và có tiếng tăm riêng. Trong đó, Hà Gia Hoa (Rienzie) là con gái lớn, từ nhỏ đã thể hiện tình yêu đặc biệt với động vật. Sau này, cô trở thành Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc động vật Macau. Hà Gia Văn (Beatrice) thì hiện là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, được nhiều nghệ sĩ sử dụng sản phẩm.

Hà Hồng Sân, bà cả Lê Uyển Hoa, con gái út Hà Siêu Hùng và các cháu.

Điều đáng chú ý là cả hai chị em đều tuyên bố không có hứng thú với khối gia sản khổng lồ mà ông nội Hà Hồng Sân để lại. Họ chọn con đường tự thân lập nghiệp, sống theo đam mê riêng, trở thành một phần di sản đáng tự hào của người cha "Thái tử" bạc mệnh.

Bi kịch của Hà Du Quang mãi mãi là vết thương không thể lành trong lòng Hà Hồng Sân, là lời nhắc nhở rằng ngay cả một Vua sòng bài huyền thoại cũng không thể chiến thắng được định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời.

