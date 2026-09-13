Bị khai tử nhầm, cụ bà 84 tuổi vật vã cố chứng minh mình còn sống suốt 2 năm

Bà Priscilla Slack (84 tuổi) sống tại tiểu bang Florida, Mỹ phải trải qua kiếp nạn hành chính hi hữu suốt 2 năm qua. Bà phải chứng minh mình còn sống sau khi hệ thống quản lý của nhà nước vô tình tuyên bố bà đã qua đời vào năm 2024.

Sự cố nhầm lẫn tai hại này gây xáo trộn nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống của bà. Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cá nhân, khoản tiền trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, cho đến tư cách cử tri đi bầu cử và cả các nghĩa vụ hồ sơ thuế cá nhân đều bị ảnh hưởng.

Bà Priscilla Slack cho biết chuỗi bi kịch khởi đầu ngay sau khi chồng bà qua đời cách đây 2 năm. Trong quá trình cập nhật hồ sơ từ dữ liệu, chính quyền mắc sai sót nghiêm trọng khi liệt kê nhầm tên bà vào danh sách những người đã qua đời cùng với người chồng quá cố.

Bà Priscilla Slack phải đi chứng minh mình còn sống vì không cơ quan nào nhận trách nhiệm.

Cụ bà giải thích rằng sai sót xuất phát từ Cục An sinh xã hội Mỹ (SSA). “Đầu tiên, họ tiến hành phong tỏa và hủy bỏ tài khoản ngân hàng của tôi, tiếp đó họ khóa luôn cả thẻ tín dụng cá nhân. Thậm chí đến khi tôi chủ động bước đến phòng bầu cử địa phương để thực hiện quyền công dân, tên tôi vẫn nằm trong danh sách các cử tri bị hủy bỏ tư cách”, bà Slack ngậm ngùi.

Trong giai đoạn đầu của sự cố, bà Slack tâm sự rằng mình vẫn có thể mỉm cười cho qua vì đinh ninh rằng trục trặc nhỏ này sẽ nhanh chóng được phía chính quyền can thiệp và sửa đổi.

“Thời gian đầu, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều có lúc mắc sai lầm hoặc vô tình nhấn nhầm một nút bấm trên máy tính”, bà cho biết.

Tuy nhiên, cơn ác mộng hành chính này không dừng lại ở đó. Theo lời bà Slack, mặc dù thông tin cá nhân của bà rốt cuộc đã được cập nhật và điều chỉnh lại thành “còn sống” trên hệ thống dữ liệu của Cục An sinh xã hội nhưng các quyền lợi vẫn chưa quay trở lại.

Mới đây, Cục Thuế Nội địa Mỹ (IRS) cáo buộc bà đang thực hiện hành vi nộp hồ sơ khai thuế cá nhân bằng thông tin của người đã chết. Thậm chí, bà còn phải đối mặt với nhiều án phạt vì hành vi này.

Những nỗ lực của bà nhằm giải quyết triệt để rắc rối cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng. Hai cơ quan quản lý là IRS và SSA đùn đẩy trách nhiệm qua lại mà không bên nào chịu đứng ra xử lý tận gốc.

“Làm sao một người dân thường như tôi có thể làm việc nổi với những cơ quan mà chính họ còn không làm việc được với nhau?”, bà Slack bức xúc bày tỏ quan điểm trên sóng truyền hình.

Cụ bà 84 tuổi khẳng định rằng, những cơ quan nhà nước đã gây ra chuỗi sai sót này phải có trách nhiệm chủ động khắc phục, thay vì bắt một công dân cao tuổi phải tự đi đôn đáo khắp nơi để chứng minh mình còn sống.

Trước làn sóng quan tâm của dư luận sau khi vụ việc được đưa lên truyền thông, đại diện của IRS cho biết, hồ sơ của bà Priscilla Slack đã được cơ quan này khẩn trương chuyển giao lên bộ phận bảo vệ quyền lợi người nộp thuế chuyên trách (Advocacy Department) để giải quyết dứt điểm rắc rối.