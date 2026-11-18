Bị hại bày tỏ mong muốn được cấp sổ hồng hoặc đền bù tương đương giá thị trường.

Bị hại mong được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Với hơn 500 bị hại và khoảng 200 người có quyền lợi liên quan được triệu tập, HĐXX bố trí nhiều bảo vệ, công an kiểm tra giấy tờ nhân thân.

Sai phạm của bị cáo Lê Thanh Thản xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng - là dự án đã được phê duyệt, đồng thời chào bán căn hộ với mức giá đã bao gồm tiền làm sổ đỏ, khiến người mua tin rằng quyền sở hữu nhà ở của họ sẽ được pháp luật công nhận.

Bị cáo Lê Thanh Thản được dìu lên phòng xét xử.

Tuy nhiên, do những sai phạm trong quá trình xây dựng, cơ quan chức năng chỉ cấp giấy chứng nhận sở hữu với 918 căn hộ và 19 căn nhà thấp tầng; còn 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sở hữu căn hộ đã mua, đang được xác định là bị hại.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong trước khi bắt đầu phiên tòa, một số bị hại mong muốn ở nguyên chỗ cũ và được cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Bị hại Lê Đức Phương (68 tuổi) cho biết, ông thuộc nhóm cư dân đầu tiên chuyển về CT6 Kiến Hưng. Nhớ lại thời điểm mua nhà năm 2011, ông Phương nói phải có người quen giới thiệu hoặc mua được "suất ngoại giao" mới có cơ hội sở hữu căn hộ.

Vợ chồng ông Phương là giảng viên đại học, khi mua căn hộ trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Cả gia đình 6 người sinh sống đến nay các con ông đã lớn, lập gia đình riêng nên nhu cầu nhà ở ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, sau 13 năm "xuống tiền" vẫn chưa được công nhận quyền sở hữu.

Cùng nỗi lo với hơn 500 bị hại trong vụ án, ông Phương mong được ổn định cuộc sống, tốt nhất là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Nếu không thể tiếp tục ở lại, ông hy vọng được đền bù thỏa đáng theo giá thị trường.

Đồng tình với kết luận định giá

Bà Nguyễn Thị Thim (bị hại mua căn hộ tại tầng 2 dự án CT6 Kiến Hưng) cho hay, đến tòa với mong muốn được đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

“Nếu trả đất thì phải đảm bảo chỗ tốt, còn trả tiền thì phải theo giá thị trường căn hộ hiện nay”, bị hại Nguyễn Thị Thim nói và bày tỏ đồng tình với kết quả định giá tài sản trong vụ án đã tăng thêm 4 lần so với lần định giá đầu tiên nêu trong cáo trạng ban hành năm 2023.

Bị hại Nguyễn Thị Thim (bên trái) cùng một bị hại khác trao đổi với PV tại phiên tòa.

Trước đó, khi xét xử sơ thẩm vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. HĐXX yêu cầu làm rõ thêm nhiều vấn đề, trong đó có việc xác định lại số tiền thu lợi bất chính của ông Thản và giá trị thực tế, hiện tại của từng căn hộ thuộc diện phải bồi thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thản thu lợi bất chính khoảng 481 tỷ đồng của 488 khách hàng. Sau khi điều tra bổ sung, cáo trạng mới nhất xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ sai phạm cho 519 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.