Anh Huang, 27 tuổi, sống tại Giang Tô, Trung Quốc vừa phải nhập viện để điều trị rối loạn hoảng sợ sau khi bị bố mẹ ép đi xem mắt hơn 20 lần trong ba năm. Bố mẹ anh Huang rất lo lắng khi con trai sắp 30 tuổi vẫn độc thân, trong khi anh lại cho rằng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên.

Theo thông tin từ VnExpress, từ năm 2022, bố mẹ anh chủ động sắp xếp các cuộc xem mắt cho con trai. Họ nhờ bạn bè, người thân tìm đối tượng phù hợp rồi lên lịch hẹn.

Bận rộn khởi nghiệp, Huang vẫn đến các cuộc hẹn vài lần nhưng đều thất bại vì "không hợp" hoặc "không có duyên". Mọi nỗ lực giải thích của anh đều bị cha mẹ bỏ qua. Trong ba năm, anh phải đi xem mắt hơn 20 lần, lần nào cũng nghe điệp khúc giục giã "đừng kén chọn nữa".

Bị ép xem mắt 20 lần, thanh niên 27 tuổi nhập viện vì "rối loạn hoảng sợ". Ảnh: CTWANT.

Áp lực dồn nén suốt ba năm khiến cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Anh thường xuyên bị tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, chóng mặt và tê tay. Tình trạng này tệ hơn với các triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi, ợ chua, buồn nôn, thậm chí có lúc cảm thấy "sắp chết". Mặc dù gia đình đưa đi cấp cứu nhiều lần nhưng các xét nghiệm đều không tìm ra bất thường.

Những cơn hoảng loạn bất chợt ập đến, ngay cả khi đang ăn uống hoặc lái xe, khiến anh Huang lo sợ và không thể sinh hoạt bình thường.

Cuối cùng, anh đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An. Theo bác sĩ, tình trạng của Huang là một dạng của bệnh tâm thể (psychosomatic), tức là khủng hoảng tâm lý kéo dài gây ra bệnh lý thực thể. "Khi một người bị căng thẳng liên tục, cơ thể sẽ phản ứng lại, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở, các vấn đề tiêu hóa, dù các xét nghiệm không tìm ra tổn thương", bác sĩ giải thích.

Có rất nhiều bệnh lý phát sinh hoặc trở nên trầm trọng hơn do rối loạn tâm thể. Điển hình nhất là các bệnh về hệ tiêu hóa (viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng kích thích), hệ tuần hoàn (cao huyết áp, nhồi máu cơ tim), hệ nội tiết (cường giáp trạng, tiểu đường), da liễu (vẩy nến, lupus ban đỏ) và một số bệnh khác như đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp, hen suyễn.

Anh Huang hiện đang điều trị bằng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý để giải tỏa cảm xúc và ổn định tinh thần.

Một trường hợp tương tự khác là anh Hà, 30 tuổi, đến từ Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Bị mẹ ép kết hôn với một người phụ nữ được mai mối, anh đã phải ly hôn sau 6 tháng và rơi vào trạng thái trầm cảm

ị mẹ ép kết hôn với một người phụ nữ được mai mối, anh đã phải ly hôn sau 6 tháng và rơi vào trạng thái trầm cảm. Ảnh minh họa.

Theo Tri thức và Cuộc sống, trước đó, anh Hà đã đi xem mắt, hẹn hò một người phụ nữ qua sự giới thiệu của mẹ anh. Tuy nhiên, sau khi quen nhau, anh Hà không có bất kỳ hứng thú nào với người phụ nữ này. Thế nhưng, mẹ của anh Hà lại vô cùng ưng ý cô con dâu chưa qua cửa. Bà cho rằng, hoàn cảnh gia đình của người phụ nữ môn đăng hộ đối với gia đình mình, cách cư xử của cô cũng đều phù hợp, rất chuẩn mực.

Sau khi xem mặt, hẹn hò vài lần, anh Hà từ chối tiếp tục nói chuyện hôn nhân. Thấy vậy, mẹ anh Hà làm ầm ĩ, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép con trai lấy vợ, ép anh Hà phải kết hôn với người phụ nữ mà bà ưng ý. Không còn cách nào khác, anh Hà đành đồng ý.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ trở nên vô cùng tẻ nhạt vì anh Hà không có cảm xúc với vợ. Mọi giao tiếp hàng ngày chỉ giới hạn trong những từ đơn giản như "à", "ừ". Sáu tháng sau, cả hai quyết định ly hôn. Anh Hà cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu.