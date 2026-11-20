India Today đưa tin ngày 1/11/2026, sau khi bị bạn trai từ chối kết hôn, một cô gái đã trèo lên bồn chứa nước tại ngôi làng lân cận và nhất quyết không chịu xuống. Sự việc đáng chú ý xảy ra ở Ấn Độ.

Nhân vật chính được xác định là Anupama (23 tuổi), đã đính hôn với một người đàn ông tên Awadhesh Kumar, sống tại thị trấn Sarai Akil.

Mâu thuẫn bắt đầu sau khi một đoạn ghi âm cuộc gọi được gửi cho Awadhesh. Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi và người đàn ông quyết định không tiếp tục tiến tới hôn nhân.

Nguồn: India Today

Buồn bã trước quyết định của vị hôn phu, Anupama rời khỏi nhà, đi bộ gần 4 km đến làng Makhaipur (huyện Kaushambi, bang Uttar Pradesh) rồi trèo lên một bồn chứa nước. Bất chấp những lời khuyên can của người dân xung quanh, cô vẫn nhất quyết không chịu xuống, khiến nhiều người tập trung theo dõi.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kiên trì thuyết phục cô gái. Sau nhiều giờ nỗ lực, cảnh sát đã đưa Anupama xuống đất an toàn.

Sau đó, cô được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát đã liên hệ với gia đình và bàn giao người phụ nữ cho người thân, đồng thời cho biết đang tiến hành các biện pháp xử lý cần thiết.