Bị chồng "cắm sừng" nhưng vợ hành xử rất đẳng cấp, sau ly hôn chồng cũ sống bằng tiền trợ cấp thì người đàn bà này đã có nhà 115 triệu đô

Phụ nữ cao tay - Nhắc đến 4 từ này là người ta sẽ hình dung ra những cuộc chiến âm thầm, bằng những tính toán, kế sách thâm thúy mà không phải người vợ nào cũng đủ kiên nhẫn theo đến cuối cùng.

Nhưng câu chuyện của nữ tỷ phú Hong Kong Hà Siêu Quỳnh cho chúng ta 1 góc nhìn khác, không cần tốn sức, lao tâm khổ tứ vì đàn ông mà phụ nữ hãy hạnh phúc theo cách riêng.

Đám cưới nghìn tỷ và mối tình khắc cốt ghi tâm

Hà Siêu Quỳnh là con gái ưu tú của tỷ phú sòng bài Macau Hà Hồng Sân với người vợ thứ 2. Ngay từ khi còn đi học bà đã được cha mình định hướng đi theo nghiệp gia đình. Dù đam mê nghệ thuật, có duyên gặp gỡ với nam ca nhạc sĩ Trần Bách Cường nhưng mọi thứ đều bị "dập từ trứng nước".

Người cha nổi tiếng quyền lực và giàu có đã bắt con gái mình dứt tình với Trần Bách Cường. Theo sự sắp xếp của Hà Hồng Sân, Hà tiểu thư từ bỏ công việc tại đài TVB để về làm việc cho gia đình. Bà cũng chia tay với Trần Bách Cường để kết hôn với Hứa Tấn Hanh - cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu theo đúng "quy luật" môn đăng hộ đối.

Trần Bách Cường cùng Hà Siêu Quỳnh

Năm 1991, Hà Siêu Quỳnh được công chúng biết đến với lễ cưới xa xỉ được định giá đến 20 triệu đô la Hong Kong (60 tỷ đồng) cùng 1 tỷ đô la Hong Kong (gần 3000 tỷ đồng) tiền sính lễ. Nhưng sau hôn lễ thế kỷ kéo dài 3 ngày chấn động dư luận bấy giờ là 1 cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Mối tình với Trần Bách Cường trở thành niềm day dứt cả đời của Hà Siêu Quỳnh. Một năm sau khi bà kết hôn với Hứa Tấn Hanh, nam ca sĩ họ Trần rơi vào trầm cảm rồi qua đời khi uống thuốc pha với rượu.

Biết tin Trần Bách Cường mất, Hà Siêu Quỳnh đã rất đau khổ. Bà vội vàng chạy tới tang lễ người yêu cũ, khóc ngất và mặc kệ mọi người xung quanh dò xét.

Nhiều năm sau này, Hà Siêu Quỳnh vẫn dành cho mối tình đầu một vị trí đặc biệt trong tim. Bà đau đáu: "Tôi thích nhất là bài Deeply in Love with You của anh ấy. Lần nào nghe tôi cũng không thể kìm được nước mắt".

1 cuộc hôn nhân thương mại thì đâu thể hạnh phúc. Hứa Tấn Hanh vốn đào hoa, trái tim không bao giờ biết dành cho duy nhất 1 người. Vợ thì chuyên tâm vào kinh doanh, lo cho gia đình nhỏ, chồng lại mải mê chạy theo các cuộc rượt đuổi tình ái với bao mỹ nhân xinh đẹp trong showbiz. Vậy là hôn nhân của họ rạn nứt sau 9 năm chung sống.

Hà Siêu Quỳnh từng trả lời phỏng vấn: "Cuộc hôn nhân của tôi luôn có những vấn đề nghiêm trọng và có rất nhiều nỗi sợ hãi trong lòng tôi mỗi ngày. Mối quan hệ của tôi và chồng đóng băng, dường như khó có thể lay chuyển được. Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực và không thể bày tỏ được".

Bị "cắm sừng" nhưng lại bình thản khác người

Khi chưa ly hôn với Hà Siêu Quỳnh, Hứa Tấn Hanh đã qua lại với biết bao người đẹp, trong đó có Hoa hậu Lý Gia Hân. Nhưng cuối cùng, người đàn ông đào hoa này cũng quyết "cập bến" khi tìm đúng "chân ái" đời mình.

Trong khi dư luận lên án hành động của Hứa Tấn Hanh và coi Lý Gia Hân là tiểu tam thì Hà Siêu Quỳnh bình thản vì còn nhiều việc phải làm hơn là ghen tuông hay hận thù vô nghĩa.

Tỷ phú Hà Siêu Quỳnh sống trong dinh thự 115 triệu đô la Mỹ

Thậm chí, Hà Siêu Quỳnh còn thể hiện 1 đẳng cấp cực kì khác biệt khi bà tuyên bố sẽ tới dự đám cưới của chồng cũ nếu được mời và bản thân sắp xếp được thời gian. "Anh ấy cần một người bạn đời tốt và cuộc hôn nhân ấy đáng được chúc mừng. Anh ấy 40 tuổi rồi, đã đến lúc cần có một gia đình trọn vẹn và những đứa con", Hà Siêu Quỳnh thẳng thắn chia sẻ.

Câu nói của 1 người phụ nữ từng trải khiến người ta nể phục nhưng cũng đôi chút xót xa. Phải chăng vì Hà Siêu Quỳnh ý thức được do mình quá bận rộn và cuộc hôn nhân của bà vắng tiếng trẻ thơ nên giải thoát cho chồng là lựa chọn tốt nhất?

Có người hỏi bà Hà có ghét cô Lý không. Nhưng điều Hà Siêu Quỳnh ghét là cách hành xử không đứng đắn của Hứa Tấn Hanh khi muốn kết thúc hôn nhân.

Trong khi Hà Siêu Quỳnh có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, vợ chồng Hứa Tấn Hanh lại sống "tầm gửi" vào người cha giàu có là 1 trong 10 người giàu nhất Hong Kong. Nhưng khi cha qua đời, người con trai út Tấn Hanh lại chẳng được nhận chút tài sản nào. Thay vào đó là khoản trợ cấp hàng tháng giống như bao người nhà họ Hứa khác.

1 Hoa hậu đình đám như Lý Gia Hân chẳng ngại làm vợ 2 để bước chân vào nhà hào môn. Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng vì xuất thân không "môn đăng hộ đối", lại từng bị gọi là tiểu tam từ trước đó, Lý Gia Hân không được cha mẹ chồng yêu quý. Sau khi nhận 100 triệu đô la Hong Kong (gần 300 tỷ đồng) tiền sính lễ, người đẹp họ Lý phải tuân thủ hàng loạt quy tắc ngặt nghèo mà trước đó Hà Siêu Quỳnh chưa từng trải qua.

Còn bà Hà, vẫn lận đận trong đường tình duyên nhưng bà đã vượt qua cái bóng của cha mình, tự ghi tên vào danh sách những doanh nhân hàng đầu thế giới của tạp chí Forbes và sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ đô Mỹ.

Cần gì giành giật thứ không thuộc về mình, cách trả thù tốt nhất là khiến bản thân mình tốt đẹp lên và giá trị hơn chính mình trong quá khứ.