Bị cáo đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể vắng mặt tại tòa: Sức khoẻ yếu, gầy, ăn ngủ không được

Ngày 19/6, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú huyện Kiến Xương) về tội "Giết người". Do đầu độc một nữ điều dưỡng bằng trà sữa.

Nạn nhân trong vụ việc là N.T.H. (SN 1991, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trước khi thiệt mạng, chị H. là cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã đến tham dự phiên tòa gồm cả người dân và những người có liên quan. Bởi lẽ đây là vụ án rúng động dư luận, chỉ vì chút tình cảm cá nhân của mình mà người em họ nỡ ra tay tàn độc.

Người nhà nạn nhân khóc nấc, mang di ảnh đến tòa

Tuy nhiên đến 8h40, khi Chủ tọa phiên tòa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử thì bị cáo Trang không có mặt.

Tờ Pháp luật Plus đưa tin, đại diện cơ quan công an trả lời trước HĐXX lí do bị cáo Trang không có mặt do sức khỏe yếu, cán bộ y tế tại trại giam cho biết nữ bị cáo không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa: "Bị cáo Trang được xác định gầy, da xanh, ăn ngủ không được, huyết áp thấp".

Lại Thị Kiều Trang đầu độc chị họ bằng trà sữa vắng mặt ở tòa vì sức khỏe yếu

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu HĐXX cho tạm hoãn phiên toà để đảm bảo xét xử khách quan, do sự cố vắng mặt bị cáo Lại Thị Kiều Trang.

Sau khi hoàn thành xong phần kiểm tra lý lịch những người liên quan tham gia tố tụng. Lúc 9h15, Chủ tọa đọc quyết định hoãn phiên toà sơ thẩm với lý do vắng mặt bị cáo.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 3/12, Công an TP.Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc 1 điều dưỡng viên công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc (Thời điểm này thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà). Nhận được tin báo, Công an TP.Thái Bình đã phối hợp VKSND tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Đến ngày 25/12, nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để tiếp tục điều tra và ngày 27/12 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Đến 29/12, đơn vị chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và 2 ngày sau, cơ quan chức năng quyết định khai quật tử thi nạn nhân để tiến hành khám nghiệm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trang khai rằng, bản thân là em họ chị Y. (có chồng là anh P.V.Q). Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy tình tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau đó, anh Q. muốn chấm dứt mối quan hệ khiến Trang buồn chán. Khoảng đầu tháng 11/2019 Trang tìm mua xyanua trên mạng internet để tự tử, nhưng do ghen với chị Y. nên đối tượng nảy sinh ý định giết chị họ.

Chỉ vì mối tình ngang trái mà Trang đã đầu độc chính chị họ mình

Biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 2/12, Trang mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào, sau đó mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.



Thời điểm đối tượng chuyển trà sữa đến, nạn nhân không có mặt ở bệnh viện nên Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị họ. Đến 10h ngày 3/12/2019, chị Y. lấy cốc trà sữa uống, sau đó tử vong.