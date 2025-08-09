Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 22h, bên ngoài một trung tâm thương mại lớn. Theo cảnh sát Đồn Lumpini, nghi phạm được xác định là Warakorn Pabtaisong (30 tuổi, quê tỉnh Sa Kaeo). Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một chai nhựa 1,5 lít chứa dung môi sơn và một chiếc bật lửa.

Nạn nhân là một cặp đôi người Malaysia, 26 và 27 tuổi, bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể và mặt. Cả hai đã được đưa đến Bệnh viện Cảnh sát điều trị và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhân chứng cho biết, trước đó, Warakorn từng trò chuyện với hai du khách này, sau đó cả hai bên tách ra. Khi cặp đôi Malaysia đang ngồi nghỉ trên bậc thềm trung tâm thương mại, Warakorn bất ngờ tiến lại, dội dung môi lên người họ rồi châm lửa. Hai nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy nhưng vẫn bị ngọn lửa bao trùm. Người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.

Tại cơ quan công an, Warakorn thừa nhận hành vi, khẳng định không hề có mâu thuẫn hay quen biết từ trước với các nạn nhân.

Nghi phạm cho biết bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ vì thất nghiệp, đói và áp lực cuộc sống. Được biết, Warakorn từng là võ sĩ quyền Anh, gần đây làm bảo vệ nhưng vừa bị cho nghỉ việc và chưa tìm được việc mới. Anh ta nói rằng mình chưa ăn gì trong ngày xảy ra vụ việc, điều này khiến tâm trạng thêm kích động và dẫn đến hành vi tấn công.

Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ma túy và cho kết quả âm tính. Warakorn hiện bị điều tra với cáo buộc “cố ý gây thương tích”. Cơ quan chức năng cũng phối hợp với Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người để hỗ trợ quá trình điều tra và tìm biện pháp can thiệp.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong đã gửi lời chia buồn và lên án vụ việc, đồng thời cho biết đang làm việc với Đại sứ quán Malaysia, các bệnh viện, công ty bảo hiểm và lực lượng chức năng để hỗ trợ các nạn nhân.

Hiện, cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai từ hai du khách Malaysia sau khi sức khỏe ổn định để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Nguồn: Khaosod