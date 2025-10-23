Trong bối cảnh tiệc cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, nhiều chi tiết đã khiến công chúng xuýt xoa, nhưng nổi bật nhất phải kể tới bó hoa cưới được cô dâu chọn: Một bản giao hưởng trắng tinh khôi giữa tulip trắng và linh lan.

Điều này không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn chứa đựng thông điệp: Tulip trắng thường tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, còn linh lan trong nhiều nền văn hóa biểu thị hạnh phúc tìm về ("The Return of Happiness").

@linhlechiphotography

Thiết kế tiệc cưới theo chủ đề "khu vườn châu Âu" với gam màu trắng – xanh chủ đạo, không gian rạp cưới mái vòm rộng hơn 2.300m² bên bờ sông Nhật Lệ tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã được hoàn thiện chỉ trong vài ngày trước lễ.

Thông qua đó, bó hoa cưới không chỉ là phụ kiện mà là chi tiết nổi bật, khéo hoà nhập với toàn bộ không gian trang trí: Hoa tươi phủ khắp sân khấu, hệ thống LED lớn, mái vòm trắng, ánh sáng lung linh tạo nên một khung cảnh như cổ tích. Cô dâu Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 Miss World 2021 trong ngày trọng đại thể hiện sự dịu dàng, thanh thoát hơn bao giờ hết. Trước lễ cưới, cô chia sẻ muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng mỗi khi anh mệt mỏi.

Trong lễ thành hôn, bố cô - ông Đỗ Văn Tào đã dắt tay con vào lễ đường, giữa giai điệu bài nhạc "I Do" và những hình ảnh ghi lại chặng đường tình yêu họ quay tại cánh đồng lúa, bờ biển gắn với quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị.

Trong tiết mục đón khách, bó hoa cưới trắng của cô được bàn tán vì sự chọn lựa tinh tế: Tulip trắng mang vẻ hiện đại, thanh lịch; linh lan mang nét cổ điển, quý phái và có giá trị cao trong các đám cưới hàng đầu.

Hình ảnh cô dâu cầm bó hoa ấy giữa khung nền trắng-xanh, bên bờ sông và dưới mái vòm hoành tráng đã trở thành một khoảnh khắc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, được xem như biểu tượng của ngày trọng đại.

Thời tiết ngày lễ chịu ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Quảng Trị xuất hiện gió mạnh và mưa lớn. Dù vậy, hơn 1.000 khách mời vẫn đội mưa đến chung vui, dòng xe nối đuôi tạo nên "đường hoa cưới" của riêng cặp đôi. Trong khung cảnh ấy, bó hoa cưới trắng của cô dâu như một điểm nhấn: giữa trận mưa, tông trắng – xanh vẫn rực sáng, như lời khẳng định: Tình yêu vẫn vững bền dù bão tố. Ngoài bó hoa, nhiều chi tiết khác của lễ cưới cũng được chú ý: cô dâu đặt đến 21 bộ áo dài cho nghi lễ, trong đó áo dài cưới, áo dài cho mẹ cô và 18 bộ dành cho đội phù dâu đều thuộc thiết kế của nhà thiết kế Dũng Nguyễn, lấy tên gọi "Thanh Bình Hỷ Lạc" biểu trưng hai mảnh đất Thanh Hóa và Quảng Bình, gói gọn sự giao thoa truyền thống và hiện đại.

@linhlechiphotography

Cùng với đó, chiếc váy cưới chính của cô trước ngày lễ đã được hé lộ với hàng nghìn viên pha lê đính thủ công thể hiện sự đầu tư chăm chút đến từng chi tiết.

Trở lại với bó hoa cưới, sự kết hợp tulip trắng – linh lan không chỉ đáp ứng xu hướng cao cấp của năm 2025 mà còn kể câu chuyện tình yêu của họ: Đơn giản nhưng tinh tế, trong trẻo nhưng đậm sắc riêng. Tulip trắng thủ thỉ "em chọn anh", linh lan thì thầm "về bên nhau mãi mãi". Trong tay cô dâu, bó hoa ấy như lời hứa ngọt ngào rằng hành trình mới bắt đầu bình yên, thanh lịch và đầy vững chắc. Và khi ánh đèn lấp lánh chiếu lên bó hoa giữa không gian trắng-xanh dưới mái vòm bên sông, khi những khán giả đội mưa vẫn hướng ánh mắt về phía cô dâu, thì khoảnh khắc ấy không chỉ là hình ảnh cưới đẹp mà là biểu tượng cho một tình yêu như hoa tìm về cội thuần khiết, mạnh mẽ và trường tồn.