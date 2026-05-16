Bò bía từ lâu đã là món ăn vặt quen thuộc với nhiều học sinh, sinh viên. Chỉ gồm những nguyên liệu đơn giản như bánh tráng, dừa nạo sợi, kẹo mạch nha và mè đen, món ăn này vẫn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt nhẹ, dễ ăn và giá thành bình dân.

Thời gian gần đây, một xe bò bía tại Hà Nội bất ngờ trở nên “viral” trên mạng xã hội, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm tới thưởng thức. Chủ quán là anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Theo ghi nhận, khoảng 15h chiều mỗi ngày, xe bò bía của anh Thành bắt đầu mở bán. Chỉ ít phút sau, lượng khách đã nhanh chóng đông lên. Người mua một hai chiếc ăn lót dạ, người gọi vài chiếc mang về. Không biển hiệu bắt mắt, không lời chào mời, chiếc xe nhỏ với dòng chữ “Bò bía kẹo nha Thanh you” vẫn thu hút đông đảo thực khách dừng chân.



Đứng cạnh chiếc xe đạp điện, anh Thành gần như không có thời gian nghỉ tay. Những chiếc bánh tráng liên tục được trải ra, cho nhân rồi cuốn lại bằng các động tác nhanh gọn, dứt khoát. Điều khiến nhiều người chú ý là trong lúc làm bánh, đôi mắt anh liên tục đảo qua lại để quan sát xung quanh. Chính cách bán hàng này khiến không ít khách ví von anh giống một chiến sĩ công an “nằm vùng” hơn là người bán hàng rong. Nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, vô tình biến anh Thành thành hiện tượng mạng “bất đắc dĩ”.

Lý giải về thói quen đảo mắt liên tục, anh Thành cho biết đó chỉ là cách anh quan sát xe cộ và hướng dẫn khách để xe gọn gàng, tránh ảnh hưởng tới việc đi lại.

Anh Thành bắt đầu bán bò bía dạo tại Hà Nội từ năm 2012. Trước đây, anh bán hàng trên đường Thanh Niên, sau đó chuyển sang phố Trúc Bạch. Tuy nhiên, do việc bán hàng rong trên vỉa hè gặp nhiều khó khăn liên quan đến quy định trật tự đô thị, anh quyết định thuê một mặt bằng nhỏ trên đường Yên Phụ với giá khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng để ổn định việc kinh doanh.

Khi chuyển về Yên Phụ, quán bò bía của anh càng đông khách hơn. Gần như chiều nào cũng có đông đảo bạn trẻ đứng xếp chờ kéo dài hàng chục mét. Xe máy, xe đạp kín vỉa hè, nhiều người phải đứng dưới lòng đường để đợi tới lượt mua. Dù thời gian chờ khá lâu, phần lớn khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Trong lúc đợi, nhiều người tranh thủ xem điện thoại, quay video hoặc chụp ảnh anh chủ quán để đăng mạng xã hội.

Không ít bạn trẻ sau khi mua được bò bía còn hào hứng mang món ăn cùng túi nước dừa được anh Thành tặng kèm ra chụp ảnh “check-in”. Dù chuẩn bị hàng để bán tới khoảng 23h, nhưng những hôm đông, chỉ khoảng hơn 18h, anh Thành đã thông báo hết hàng, trong khi vẫn còn nhiều khách xếp hàng phía sau. Điều này khiến không ít người tiếc nuối vì đã mất thời gian chờ đợi để thử món bò bía đang được xem là “hot” tại Hà Nội.

Bên cạnh câu chuyện nổi tiếng trên mạng xã hội vì ngoại hình và cách bán hàng, điều giữ chân thực khách vẫn là chất lượng món ăn. Theo nhiều khách hàng, bò bía của anh Thành có hương vị vừa miệng, giá rẻ nhưng kích thước lớn hơn so với nhiều nơi khác.

Mỗi chiếc bò bía có giá từ 10.000 - 15.000 đồng, gồm đầy đủ những nguyên liệu quen thuộc của bò bía ngọt như bánh tráng mỏng, kẹo đường, dừa nạo và mè rang. Dù công thức không quá khác biệt, nhiều người cho rằng phần nhân có tỷ lệ đường và dừa cân đối nên ăn không quá ngọt, tạo cảm giác “cuốn” hơn.

Điểm khiến nhiều khách bất ngờ là kích thước chiếc bò bía khá lớn so với mức giá. Ngoài ra, anh Thành còn tặng kèm nước dừa cho khách, điều hiếm thấy ở các hàng bò bía khác.

Anh Thành cho biết sau khi được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, lượng khách tăng đáng kể, giúp anh bán được nhiều hơn trước và thường kết thúc sớm mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày, anh bán hơn 200 chiếc bò bía. Dù đông khách, anh vẫn giữ mức giá từ 5.000 - 15.000 đồng/chiếc vì muốn lấy lãi ít hơn mặt bằng chung.

Do quán thường hết hàng sớm, nhiều khách có kinh nghiệm cho biết nên tới từ khoảng 15h để dễ mua hơn. Khách tới quán cũng được nhắc nhở để xe gọn gàng, tránh lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông.