Trong tiệc thôi nôi của con gái đầu lòng Kỳ Kỳ, Thanh Trúc gây bất ngờ khi công khai mối quan hệ với ca sĩ Châu Khải Phong. Trước đó, cặp đôi này giấu kín bưng chuyện tình cảm, giữ khoảng cách nhất định khi lộ diện chung. Cả hai đã đăng ký kết hôn từ tháng 1/2023 và sống chung một nhà. Tuy nhiên từ đó cho tới tận khi công khai gần đây, cặp đôi hoàn toàn coi nhau như người lạ trước truyền thông và khán giả, khiến không ai nhận ra mối quan hệ thực sự của họ.

Mới đây, Thanh Trúc đã chia sẻ đoạn clip ngắn bên ông xã Châu Khải Phong nhân dịp sinh nhật. Trong video, nữ diễn viên sinh năm 1986 công khai khoảnh khắc bên nửa kia từ tháng 9/2020. Nữ diễn viên 8x từng chia sẻ kế hoạch 10 năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ, thời điểm khi đã sinh 2 con.

Cả hai đã âm thầm đồng hành bên nhau trong suốt gần 5 năm trước khi công khai mối quan hệ với khán giả. Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt và netizen đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi này.

Thanh Trúc chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã Châu Khải Phong để mừng sinh nhật tuổi mới

Nữ diễn viên công khai hình ảnh của cặp đôi từ những năm 2020 cho tới hiện tại

Trước khi xác nhận mối quan hệ với khán giả, Thanh Trúc và Châu Khải Phong có thời gian dài yêu đương kín tiếng

Đầu tháng 9 vừa qua, Thanh Trúc lên tiếng đính chính thông tin đang mang thai lần thứ 2. Cô cho biết đang liên tục tiêm thuốc kích trứng để tạo phôi để dành nên tăng cân hơn so với trước. Thanh Trúc hiện tại chưa có bầu và cô cảm thấy stress khi liên tục vướng nghi vấn mang bầu.

Cô viết: "Em đính chính một lần nữa là hiện giờ 'em bị mập' vì liên tục tiêm kích trứng tạo phôi để dành, để năm sau em mới có kế hoạch sinh thêm em bé, cơ thể em dễ bị tích nước nên cân nặng thay đổi…Rồi từ từ cơ thể mới trở lại bình thường được.

Nên em mong mấy anh chị đừng lấy hình ảnh em đi tiệc với bạn bè rồi đoán già đoán non em có bầu hoài. Em mệt mỏi đến mức em không thoải mái xuất hiện ở đâu luôn á… Mấy tin tức này làm em stress đến mức em không có bầu bình thường được luôn đó".

Thanh Trúc lên tiếng đính chính thông tin mang thai lần thứ 2 vì ngoại hình tăng cân hơn trước

Để có con gái đầu lòng, Thanh Trúc đã trải qua hành trình đầy gian nan. Cô bị đa nang buồng trứng nên khó có thai tự nhiên và phải can thiệp bằng phương pháp IVF. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhưng ban đầu tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần làm IVF là sẽ được nên tâm thế rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Lần tạo phôi đầu, tôi không biết cách chăm sóc sức khỏe nên thất bại. Ba lần tiếp theo cũng đều không thành công. Khoảng thời gian đó tôi rất hụt hẫng và cảm thấy quá trình này quá khó khăn với mình.

Dù vậy, tôi vẫn kiên trì vì có niềm tin là sẽ có con. Ở lần thứ năm, tôi nghiêm túc nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi dưỡng rất kỹ. Tôi đọc kinh, chép kinh, đi chùa vái tứ phương, nghe ai chỉ ở đâu tôi cũng đi. Khi đến bệnh viện thử máu, thấy nồng độ beta HCG cao, tôi vỡ òa khi biết mình đã có thai".