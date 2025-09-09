Better Choice Awards 2025 chính thức công bố hạng mục và mở cổng bình chọn: Vinh danh những lựa chọn xứng đáng của người tiêu dùng Việt

Sau giai đoạn nhận đề cử, Better Choice Awards 2025 chính thức bước vào giai đoạn bình chọn cộng đồng - nơi tiếng nói của người tiêu dùng Việt trở thành yếu tố quan trọng quyết định những sản phẩm, thương hiệu và sáng kiến nào sẽ được vinh danh. Đây là thời điểm mỗi người dùng có thể lên tiếng cho những lựa chọn xứng đáng, những trải nghiệm thực tế đã tạo dấu ấn trong đời sống hàng ngày.

Better Choice Awards 2025 là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằm vinh danh các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và sáng kiến nổi bật nhất phục vụ người tiêu dùng. Mùa giải 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, nội dung và chiều sâu tác động với thông điệp xuyên suốt "Vươn mình bứt phá - Tự hào Việt Nam" .

4 nhóm giải thưởng - Gương mặt tiêu biểu của đổi mới sáng tạo và trải nghiệm tiêu dùng

Better Choice Awards 2025 gồm 4 nhóm giải thưởng chính, mỗi nhóm là một hệ sinh thái tôn vinh những sáng tạo nổi bật nhất:

Smart Choice Awards - Tôn vinh các sản phẩm công nghệ phục vụ người tiêu dùng Việt: smartphone, thiết bị đeo thông minh, đồ gia dụng hiện đại, nền tảng phần mềm... Car Choice Awards - Giải thưởng dành cho ngành ô tô, đánh giá từ thiết kế, hiệu năng đến trải nghiệm vận hành và dịch vụ hậu mãi. Innovative Choice Awards - Tôn vinh các sáng kiến đổi mới đột phá trên nền tảng số, bao gồm các nền tảng học tập, y tế, việc làm, giao thông, mua sắm, giải trí... Consumer Finance Awards - Hạng mục mới dành cho các giải pháp tài chính tiêu dùng: ví điện tử, ứng dụng ngân hàng số, nền tảng đầu tư, bảo hiểm, BNPL...

Các hạng mục nổi bật thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng

Mỗi nhóm giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người Việt như:

Smart Choice Awards :

Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng

Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc

Thiết bị công nghệ đại chúng xuất sắc

Consumer Finance Awards:

Giải pháp Tín dụng Sáng tạo

Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc

Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc

Innovative Choice Awards:

Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số

Giải pháp Đột phá về Y tế Số & Chăm sóc Sức khỏe

Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số

Car Choice Awards:

Xe GenZ của năm

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng

Xe dẫn dắt thị trường

Và còn nhiều hạng mục khác…

Mỗi hạng mục không chỉ đề cao chất lượng sản phẩm, mà còn phản ánh vai trò, tầm ảnh hưởng và khả năng đồng hành của thương hiệu với người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

Cách tham gia bình chọn cho sản phẩm/thương hiệu bạn yêu thích

Thời gian bình chọn cộng đồng đang diễn ra, và bạn có thể dễ dàng góp tiếng nói của mình chỉ với vài bước đơn giản:

Truy cập website Better Choice Awards tại: https://betterchoice.vn Chọn nhóm giải thưởng bạn quan tâm: Car Choice Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards hoặc Consumer Finance Awards. Tìm đến hạng mục yêu thích. Bấm "Bình chọn" cho sản phẩm hoặc thương hiệu mà bạn thấy xứng đáng.