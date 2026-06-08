Bếp nhà sang xịn, tiệc hè thả ga: Tranh thủ sale 6.6 sắm ngay loạt món đồ khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Mùa hè là mùa của những bữa cơm đông đủ, những buổi tụ tập cuối tuần và những cuộc hẹn ăn uống tại gia. Thay vì ra ngoài hàng quán, ngày càng nhiều gia đình đầu tư cho căn bếp để việc nấu nướng trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

1. Bộ nồi inox 3 lớp đáy liền Elmich 2103OL – Nền tảng cho một căn bếp hiện đại

Muốn nấu ăn ngon, trước tiên cần một bộ nồi tốt.

Bộ nồi inox 3 lớp đáy liền Elmich 2103OL gồm 3 kích thước 18cm, 20cm và 26cm, đáp ứng hầu hết nhu cầu nấu nướng của gia đình từ 2–6 người. Thiết kế inox sáng bóng giúp gian bếp trông đồng bộ và cao cấp hơn.

Đặc biệt, cấu tạo 3 lớp giúp truyền nhiệt đều, hạn chế cháy khét và tiết kiệm thời gian nấu.

Ưu điểm nổi bật:

- Chất liệu inox bền đẹp.

- Đáy liền truyền nhiệt tốt.

- Dùng được trên bếp từ.

- Phù hợp từ nấu canh, luộc, hấp đến lẩu.

Giảm tới 47% - Mua tại đây

2. Nồi áp suất Elmich PCE-1805 2,5L – Trợ thủ của những người bận rộn

Không phải ai cũng có thời gian đứng bếp hàng giờ để hầm xương hay nấu cháo.

Nồi áp suất Elmich PCE-1805 dung tích 2,5L giúp rút ngắn đáng kể thời gian chế biến những món ăn cầu kỳ mà vẫn giữ được độ mềm và hương vị của thực phẩm.

Đây là món đồ đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Ưu điểm nổi bật:

- Hầm mềm nhanh.

- Tiết kiệm thời gian.

- Gọn gàng, dễ sử dụng.

-Phù hợp gia đình 2–4 người.

Giảm 39% - Mua tại đây

3. Chảo đáy từ vân đá chống dính Green Cook – Món đồ khiến việc nấu ăn trở nên dễ chịu hơn

Một chiếc chảo tốt có thể quyết định tới 50% trải nghiệm nấu nướng.

Chảo đáy từ vân đá chống dính Green Cook có các kích thước 24cm, 26cm và 28cm, phù hợp từ chiên trứng, áp chảo cá đến chế biến các món ăn cho cả gia đình.

Lớp chống dính giúp hạn chế dầu mỡ, dễ vệ sinh sau khi sử dụng. Tay cầm chịu nhiệt tạo cảm giác chắc chắn và an toàn khi thao tác.

Ưu điểm nổi bật:

- Chống dính tốt.

- Hạn chế dầu mỡ.

- Đáy từ tương thích nhiều loại bếp.

- Thiết kế đẹp mắt, hiện đại.

Giảm tới 42% - Mua tại đây

4. Chảo nướng chống dính không dầu 34cm – Biến cuối tuần thành tiệc BBQ tại gia

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các bữa nướng cùng gia đình.

Chiếc chảo nướng chống dính không dầu 34cm đi kèm vỉ chắn gió bếp ga giúp việc nướng thịt, hải sản hay rau củ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Không cần chuẩn bị cầu kỳ như bếp nướng ngoài trời, chỉ vài phút là cả nhà đã có một bữa ăn hấp dẫn ngay tại nhà.

Ưu điểm nổi bật:

- Kích thước lớn.

- Ít dầu mỡ.

- Dễ vệ sinh.

- Phù hợp các bữa tiệc gia đình.

Giảm 6% - Mua tại đây

5. Bộ vòi xịt rửa xe, tưới cây áp lực cao – Góc sân sạch đẹp để tiếp khách mùa hè

Một bữa tiệc tại gia sẽ trọn vẹn hơn khi sân vườn, ban công hay khu vực trước nhà luôn sạch sẽ.

Bộ vòi xịt áp lực cao dài từ 5–20m với đầu phun bằng đồng cho phép điều chỉnh 4 kiểu tia nước khác nhau, đáp ứng nhiều nhu cầu từ rửa xe, vệ sinh sân nhà đến tưới cây.

Đây là món đồ nhỏ nhưng rất hữu ích trong mùa hè.

Ưu điểm nổi bật:

- 4 chế độ phun nước.

- Đầu đồng bền bỉ.

- Dễ lắp đặt.

- Đa năng cho nhiều công việc.

Giảm 28% - Mua tại đây

Không cần cải tạo nhà, chỉ cần nâng cấp đúng món đồ

Một bộ nồi đẹp, chiếc chảo chống dính chất lượng, nồi áp suất tiết kiệm thời gian hay bộ dụng cụ vệ sinh tiện lợi đều có thể khiến việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

Trong đợt sale 6.6, đây là những món đồ vừa thiết thực vừa có mức giảm giá hấp dẫn, đủ để biến căn bếp thành nơi ai cũng muốn quay về sau một ngày làm việc bận rộn.

Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm "Siêu Sale 6.6", diễn ra từ 20h ngày 05/06 đến hết ngày 08/06/2026. Bên cạnh cơ hội săn hàng hiệu giá hời, mùa sale năm nay còn chào đón hơn 10.000 gian hàng quốc tế chính hãng mới từ TMALL và Gmarket cùng loạt ưu đãi hấp dẫn: • Voucher toàn sàn lên đến 6 triệu đồng. • Hàng chính hãng giảm đến 50%, voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%. • Hàng nghìn sản phẩm từ TMALL & Gmarket giảm trực tiếp hơn 50%. • Nhận đến 80.000 Xu từ chương trình "Đại hội đua Xu". • Săn thêm voucher giảm 20% qua minigame "Bật deal 6.6 - Vote hăng – Săn voucher đỉnh". • Freeship 0đ* toàn sàn. • Đơn quốc tế giao nhanh khoảng 7 ngày, đổi trả tùy nhu cầu trong 30 ngày. Nhanh tay mở app Lazada, thêm ngay món yêu thích vào giỏ và hẹn báo thức lúc 20h ngày 05/06 để không bỏ lỡ đại tiệc mua sắm giữa năm tại đây. *Áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết tại trang Trợ giúp/Help Center.



